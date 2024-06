Madre del rehén rescatado en Gaza recuerda reunión ‘difícil y alegre’.

Por Rami Amichay y Michal Yaakov Itzhaki

TEL AVIV (Reuters) – La madre de uno de los cuatro rehenes rescatados de Gaza por comandos israelíes la semana pasada describió la oleada de emociones que ella y su familia han experimentado desde que los funcionarios le llamaron para decirle que su hijo estaba a salvo.

“Por unos minutos probablemente no supe cómo reaccionar”, dijo Evgeniia Kozlova, cuyo hijo Andrey Kozlov fue uno de los 253 rehenes israelíes y extranjeros secuestrados por pistoleros liderados por Hamas durante su ataque a Israel el 7 de octubre.

“Pero luego empecé a reír. Y he estado riendo todo el tiempo desde entonces. Estoy absolutamente feliz”, dijo a Reuters.

Andrey Kozlov, de 27 años, fue rescatado junto con Almog Meir Jan, de 21 años, y Shlomi Ziv, de 40 años, por las fuerzas especiales israelíes que asaltaron el campamento de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza el sábado en una operación que los funcionarios israelíes dijeron que llevó semanas de planificación y preparación.

Otro rehén israelí, Noa Argamani, de 26 años, fue rescatado de un edificio cercano durante la misma operación, que terminó en un dramático asalto durante el cual más de 200 palestinos murieron, según las autoridades de salud de Gaza.

Evgeniia Kozlova dijo que su primera conversación con su hijo fue una abrumadora mezcla de sentimientos que reflejaba la angustia que habían sufrido desde su secuestro en el recinto del festival de música Nova justo fuera de Gaza.

“Fue difícil y alegre, y maravilloso, y terrible porque estaba en una gran agitación emocional”, dijo.

“FLUJO DE ENERGÍA”

Ella dijo que Andrey le había dicho que a lo largo de la prueba, durante la cual dijo que él y sus compañeros habían sido maltratados de diversas formas, estaba convencido de que regresaría.

“Había un flujo de energía tan grande de él, él estaba llorando y riendo, y yo también estaba riendo. Nos estábamos consolando mutuamente”, dijo.

La emoción sentida por la familia se ha reflejado en gran parte de la sociedad israelí, donde la noticia del rescate fue recibida con una oleada de euforia después de meses de noticias cada vez más sombrías de la guerra en Gaza, que ahora está en su noveno mes.

Al menos 120 rehenes israelíes permanecen en Gaza, muchos de los cuales están muertos, pero las conversaciones destinadas a alcanzar un alto el fuego y un acuerdo bajo el cual serían devueltos a cambio de prisioneros palestinos, parecen haberse estancado.

Los rehenes rescatados, que fueron llevados directamente al hospital desde Gaza, no han hablado públicamente sobre su calvario.

“Andrey nos dijo: ‘Hay algunas cosas que nunca les diré’. No sé qué no nos contó y qué no quiere contarnos nunca”, dijo, pero sí dijo que su hijo le había dado un vistazo a las condiciones bajo las que vivían.

“Nos dijo que les exigían seguir algunas reglas muy extrañas, como no puedes sentarte con las piernas hacia estos terroristas. No puedes hacer esto, y no puedes hacer aquello”, dijo.

“Podrían ser castigados por tomar el agua incorrecta o tomarla del lugar equivocado.”

Ella dijo que los guardias abusaban verbalmente de los prisioneros con frecuencia. “Les gustaba decirles: ‘Eres un animal, eres un burro, eres un tonto, eres sucio’. Andrey ahora conoce perfectamente estas palabras en árabe, todo sobre las groserías en árabe lo ha aprendido bien.”

Hamas ha negado maltratar a los rehenes.

