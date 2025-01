Madre de periodista estadounidense desaparecido pide ayuda a los nuevos líderes de Siria.

La madre de Austin Tice, un periodista estadounidense secuestrado en Siria, dijo el lunes que se había reunido con el nuevo líder de Siria en Damasco y expresó la esperanza de que “una página se daraví involuntad en la busca de más de una década por su hijo.

Debra Tice dio una conferencia de prensa en Damasco el lunes después de la reunión con Ahmed al-Shara, cuyo grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham lideró la ofensiva repentina el mes pasado que derrocó al presidente Bashar al-Assad, poniendo fin a más de 50 años de régimen familiar de Assad en Siria. La agencia de noticias estatal de Siria también informó sobre la reunión, publicando imágenes de ella conversando con el Sr. al-Shara en el palacio presidencial.

Aunque no tenía información nueva sobre el paradero de su hijo, la Sra. Tice, que llegó a Damasco el sábado, dijo que se sentía optimista de que los nuevos líderes rebeldes de Siria la ayudarían a ella y a las familias sirias en busca de sus seres queridos. todavía desaparecidos después de haber estado en las notorias cárceles del régimen anterior.

“Fue maravilloso saber que están dedicados y decididos a traer a casa a mi hijo y a sus hijos”, dijo la Sra. Tice, dirigiéndose también a los sirios que buscan a sus seres queridos desaparecidos. “Saben por lo que estamos pasando”.

La Sra. Tice dijo que hasta donde sabía, su hijo seguía siendo prisionero, pero la agitación desde el derrocamiento de al-Assad hizo que fuera mucho más difícil determinar su paradero.

“Es como empezar de nuevo”, dijo.

El Sr. Tice fue secuestrado en un puesto de control en las afueras de Damasco en 2012. Apareció poco después en un video, con los ojos vendados y retenido por hombres enmascarados con rifles de asalto. Antiguos funcionarios estadounidenses dijeron que creían que el video era un ardid del gobierno para culpar a los rebeldes de su desaparición.

Antiguos y actuales funcionarios estadounidenses han dicho que creen que el Sr. Tice logró escapar varias semanas después de su captura a través de una ventana de una celda de prisión, pero fue atrapado por la inteligencia siria.

El presidente Joe Biden dijo en diciembre, después del derrocamiento de al-Assad, que los funcionarios estadounidenses creían que el Sr. Tice seguía siendo prisionero y esperaban traerlo a casa, aunque añadió que no tenían “evidencia directa” sobre su situación.

Los funcionarios de su administración pasaron años buscando al Sr. Tice, incluida una visita a Damasco en diciembre por parte de su enviado especial de rehenes. La Casa Blanca también dio al grupo rebelde una lista de antiguos funcionarios sirios que podrían conocer el paradero del Sr. Tice, un periodista independiente de Houston que escribió para The Washington Post y otros medios.

Pero la Sra. Tice ha sido crítica recientemente con la administración Biden, diciendo que no negociaron lo suficiente para la liberación de su hijo.

La Sra. Tice dijo que se sentía esperanzada con la próxima administración de Donald Trump. “Las cosas van a cambiar”, dijo. “Estoy deseando eso. Su gente ya se ha puesto en contacto conmigo”.

Esta fue la primera visita de la Sra. Tice a Siria desde 2015, cuando se reunió con funcionarios del gobierno de Assad, quienes nunca confirmaron si tenían a su hijo y más tarde dejaron de emitirle visas.

Durante su reunión con el Sr. al-Shara, la Sra. Tice dijo que él le habló de su propio tiempo en prisión. En 2003, el Sr. al-Shara se unió a Al Qaeda para luchar contra la ocupación de EE. UU. en Irak, donde el Sr. Tice una vez sirvió como Marine. El Sr. al-Shara pasó años en una prisión de EE. UU. en Irak, según informes de medios árabes.

Después de dirigir la rama siria de Al Qaeda en los primeros días de la rebelión de 13 años contra el Sr. al-Assad, el Sr. al-Shara reformuló el grupo como Hayat Tahrir al-Sham en 2017 y ha tratado de distanciarse de su pasado con Al Qaeda.

Antiguos y actuales funcionarios estadounidenses han dicho que creen que el Sr. Tice estuvo detenido en varias instalaciones de detención de servicios de seguridad, incluidas la Rama 248 y la Rama 215, ambas consideradas sitios de inteligencia militar.

Durante su visita a Siria, visitó ambos lugares, dijo la Sra. Tice, describiéndolos como una “pesadilla terrible y terrible”.