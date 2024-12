Madre arresta a crítico de EVM por ‘falsas acusaciones’ | Noticias de la India.

La policía cibernética de Mumbai registró una FIR contra el crítico de EVM con sede en el extranjero Syed Shuja en relación con un video que lo muestra haciendo “afirmaciones falsas, infundadas e infundadas” de que podía hackear y manipular EVM en las recientes elecciones estatales aislados su frecuencia. Shuja fue reservado bajo la sección 318 (4) de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) y las cláusulas 43 (g) y 66D de la Ley de Tecnología de la Información de 2000. Shuja, quien según fuentes de la CE está basado en un “tercer país”, fue noticia por última vez por haber dirigido una conferencia de prensa en Londres el 21 de enero de 2019, con un pañuelo cubriéndole la cara mientras hacía afirmaciones similares de que EVM podría ser pirateado aislado su frecuencia, y que las elecciones parlamentarias LS de 2014 estaban amañadas. No proporcionó ninguna prueba en apoyo de sus sorprendentes reclamaciones. Hay informes de que Shuja está en los EE. UU. La CE tomó nota seria de las reclamaciones traviesas de Shuja en el evento de prensa de Londres, donde, curiosamente, estuvo presente Kapil Sibal del Congreso, meses antes de las elecciones parlamentarias LS de 2019. En ese momento, dirigió a la Policía de Delhi a registrar una FIR en su contra en virtud de la Sección 505 (1) (b) del Código Penal Indio, que se ocupa de actos traviesos públicos a través de la circulación de contenido que puede causar temor o alarma en el público. Aunque la Policía de Delhi, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, se acercó repetidamente a las autoridades pertinentes “en el tercer país” para ayudar a investigar a Shuja, no ha habido avances en el otro extremo. Fuentes en la CE dijeron que si bien el acceso a Shuja puede depender de la cooperación de un gobierno extranjero, tanto la Policía de Delhi como la de Mumbai tomarán todas las medidas posibles para identificar y arrestar a cualquier persona dentro de la India que esté en contacto con individuos como Shuja o cómplice en sus actividades maliciosas. “Estas acciones son un delito grave, y no se perdonará a nadie que participe”, dijo a TOI un funcionario de la CE. Con respecto a su último video ofreciendo hackear EVM en las elecciones de Maharashtra a cambio de un pago sustancial al aislar su frecuencia, que afirmó alteraría el resultado, la oficina del CEO de Maharashtra aclaró el domingo que dado que EVM es un dispositivo independiente, “no se puede conectar a ninguna red, incluido WiFi o Bluetooth por cualquier persona que sea”. “Por lo tanto, no surge la cuestión de manipular EVM. Las EVM son completamente a prueba de manipulaciones”, dijo. Recordando que SC ha vuelto a confiar en EVM, la publicación en X también mencionó la FIR registrada por la Policía de Delhi contra Shuja en 2019 por orden de la CE. La sección 318 (4) de BNS -bajo la cual se ha reservado a Shuja- establece que quien quiera que engañe e induzca deshonestamente a una persona a ser engañada para hacer, alterar o destruir algo que esté firmado o sellado, será castigado con prisión hasta por siete años, con una multa.