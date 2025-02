Macron y Starmer han jugado el juego de Trump antes, pero las reglas están cambiando.

“

“Este es el momento de la verdad”, dijo el ex primer ministro Malcolm Turnbull de Australia en una entrevista. “Simplemente tienen que tener el coraje de enfrentarse a Trump y decirle lo que piensan, es decir, que apoyar a Putin en contra de Ucrania es un golpe devastador a la reputación y posición de Estados Unidos en el mundo.”

El Sr. Turnbull, quien tuvo sus propios enfrentamientos con el Sr. Trump sobre refugiados al inicio del primer mandato del presidente, dijo que los esfuerzos por encantar o persuadirlo sobre un tema tan fundamental probablemente no llevarían a nada. “Si el precio de llevarse bien con Trump es abandonar a tus aliados, ese es un precio demasiado alto”, dijo el Sr. Turnbull.

Un problema crítico, dijeron diplomáticos que trataron con el Sr. Trump en su primer mandato, es que no es el mismo líder que era entonces.

“Cuando Trump llegó en 2017, no sabía nada ni a nadie”, dijo Gerard Araud, quien fue embajador de Francia en Washington y acompañó al Sr. Macron en múltiples reuniones con el Sr. Trump. “Ahora cree que lo sabe todo, es más radical en el contenido y está rodeado de personas serviles.”

Esto hará más difícil que los líderes europeos hagan que el Sr. Trump cambie su alegación errónea de que Estados Unidos, al proporcionar miles de millones de dólares de apoyo militar a Ucrania, esencialmente fue víctima de un engaño por parte de un líder ucraniano impopular, no democrático. Tampoco será fácil, dicen los diplomáticos, advertir al Sr. Trump sobre los peligros de ceder demasiado a Mr. Putin en una negociación.

Eso no significa que los líderes no lo intentarán.

El Sr. Macron, quien llega a la Casa Blanca el lunes, dijo durante una transmisión en vivo en redes sociales la semana pasada: “Voy a decirle, básicamente: ‘No puedes ser débil frente al presidente Putin. No eres tú, no es tu marca registrada, no es de tu interés'”.

El Sr. Starmer, quien estará en Washington el jueves, no ha compartido públicamente su estrategia para tratar con el Sr. Trump. Pero los diplomáticos británicos dijeron que esperaban que enfatizara la disposición de Gran Bretaña de hacer más para proveer la defensa de Europa contribuyendo con tropas a una fuerza de paz en Ucrania. El Sr. Starmer hizo el compromiso de las tropas la semana pasada, pero dijo que solo funcionaría si Estados Unidos actuaba como “red de seguridad”.

“Trump no muestra gratitud”, dijo Kim Darroch, quien se desempeñó como embajador de Gran Bretaña en Washington durante gran parte del primer mandato del Sr. Trump. “Pero al menos recibirás algo de reconocimiento de que eres el país europeo más proactivo en aceptar su idea de un acuerdo de paz.”

Los funcionarios británicos dijeron que el Sr. Starmer le diría al Sr. Trump que Gran Bretaña estaba considerando suministrar ayuda militar adicional a Ucrania y planeaba aumentar el gasto en su propia defensa. El Sr. Darroch dijo que el Sr. Starmer debería comprometerse a incrementar el gasto militar de Gran Bretaña al 2,5 por ciento del producto económico para una fecha específica. (El Sr. Starmer ha prometido alcanzar ese nivel pero no ha establecido una fecha límite.)

El primer ministro, señaló el Sr. Darroch, también debería presionar al Sr. Trump para describir el acuerdo de paz que está buscando con Rusia y qué presión planea ejercer sobre el Sr. Putin para lograrlo. Aunque se espera que Gran Bretaña anuncie sanciones adicionales contra Rusia antes de que el Sr. Starmer vaya a Washington, el Sr. Trump ha señalado una disposición a terminar el aislamiento económico y diplomático de Rusia.

El Sr. Starmer mostró algo de diferencia entre él y el Sr. Trump después de la condena del presidente al Sr. Zelensky, diciéndole al primer ministro ucraniano por teléfono que era un “líder elegido democráticamente” en su derecho a “suspender elecciones durante la guerra, como el Reino Unido lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial”.

Habiendo dejado su punto claro, dijo el Sr. Darroch, el Sr. Starmer debería evitar ser arrastrado a un debate con el Sr. Trump sobre el Sr. Zelensky. En lugar de eso, dijo, el primer ministro debería jugar en la visión del Sr. Trump de sí mismo como pacificador.

El Sr. Araud estuvo de acuerdo, diciendo: “Sería un error para los europeos discutir con Trump sobre quién comenzó la guerra, o si Zelensky es un dictador. Eso no es un buen punto de partida para un enfoque Trumpeano”.

El Sr. Araud dijo que esperaba que el Sr. Macron presionara al Sr. Trump por garantías de seguridad a cambio de que Europa reúna una fuerza disuasoria. Francia y Gran Bretaña intentan persuadir a Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y los países bálticos a unirse a dicha fuerza.

Otros funcionarios franceses dijeron que temían que el Sr. Trump insistiera en establecer un alto el fuego en Ucrania en pocas semanas, con el objetivo de celebrarlo con el Sr. Putin en la Plaza Roja en Moscú el Día de la Victoria, que conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi, el 9 de mayo. Sería el primer presidente en visitar Rusia en más de una década, una prueba contundente de la rehabilitación diplomática del Sr. Putin.

Con poco tiempo para evitarlo, los funcionarios franceses dijeron que estaban luchando por limitar el daño. Entre sus mayores temores está que el Sr. Trump intente forzar unas elecciones en Ucrania, lo que abriría la puerta a candidatos respaldados por Rusia, campañas de difamación en línea y otros tipos de interferencia electoral.

Algunos expertos argumentan que los líderes deberían apelar a otras prioridades del Sr. Trump, especialmente la competencia de Estados Unidos con China. Ceder demasiado a Putin, dijeron, podría fortalecer a China en sus planes contra Taiwán. También daría a China un incentivo para acercarse más a Rusia en una coalición contra Estados Unidos.

“Si logras la paz o impones la paz en Europa y en Ucrania, en términos favorables a Rusia, en realidad te resultará más difícil lidiar con China”, dijo Nigel Gould-Davies, ex embajador británico en Bielorrusia que es miembro senior del Instituto Internacional para la Estrategia, una organización de investigación en Londres.

Pero el Sr. Gould-Davies y otros analistas dijeron que involucrar al Sr. Trump en una discusión sobre una gran estrategia tenía sus límites. “Para Trump, más que para la mayoría de líderes, lo personal es político”, dijo.

El viernes, el Sr. Trump describió al Sr. Macron como un amigo, pero se quejó de que ni él ni el Sr. Starmer habían “hecho nada” para terminar la guerra.

El Sr. Starmer y el Sr. Macron han trabajado para cultivar al Sr. Trump. El Sr. Starmer no lo conoció hasta una cena en la Torre Trump en Nueva York el pasado septiembre, pero parecieron llevarse bien. “Me cae muy bien”, dijo recientemente el Sr. Trump. “Es liberal, lo cual es un poco diferente a mí, pero creo que es una persona muy buena”.

La relación del Sr. Macron con el Sr. Trump se remonta más atrás y ha resistido más adversidades. Después de un periodo de luna de miel marcado por la asistencia de Trump al desfile militar francés, los dos líderes chocaron por la decisión del Sr. Trump de retirarse del acuerdo climático de París y del acuerdo nuclear con Irán.

El Sr. Macron continúa acercándose. En diciembre, invitó al Sr. Trump a asistir a la reapertura de la Catedral de Notre-Dame en París. También se apresuró a incluirse en la agenda del presidente en Washington antes que el Sr. Starmer, cuyo viaje a Washington ha estado en marcha desde hace algunas semanas.

Nada de esto garantiza que sus esfuerzos diplomáticos funcionarán esta vez. Durante una visita de Estado a Washington en 2018, recordó el Sr. Araud, el Sr. Macron creyó erradamente que había convencido a Trump de no retirarse del acuerdo con Irán.

“Existe un elemento de imprevisibilidad e inconfiabilidad”, dijo el Sr. Araud. “Lo que dice el primer día no significa nada al día siguiente.”

Catherine Porter contribuyó con este reportaje desde París.

