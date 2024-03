Macron y Scholz se reúnen para resolver diferencias sobre Ucrania.

El canciller Olaf Scholz y el presidente Emmanuel Macron de Francia se reunieron en Berlín el viernes buscando suavizar sus diferencias sobre cómo apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia y disipar las preocupaciones de que el “motor de Europa” franco-alemán está fallando.

El Sr. Scholz recibió al Sr. Macron junto al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, mientras Europa lucha por mantener la unidad en un momento crítico, con el apoyo estadounidense a Kiev en entredicho y las fuerzas rusas habiendo ganado terreno en el campo de batalla.

En las últimas semanas, las diferencias entre los aliados se han vuelto inusualmente públicas y amargas, incluso cuando todos coinciden en que el apoyo a Ucrania es crucial para evitar una mayor agresión rusa en Europa.

El Sr. Macron, ansioso por adoptar una postura más dura hacia el presidente Vladimir V. Putin de Rusia, reprendió a los aliados para que no fueran “cobardes” después de que rechazaron en gran medida su sugerencia de que los países de la OTAN no deberían descartar desplegar tropas en Ucrania. De ser la paloma de Europa en Rusia, el líder francés, sintiéndose humillado por su primer acercamiento a Putin, se ha convertido en su halcón en los últimos dos años.

La forma en que ha hecho el cambio ha molestado a algunos aliados. El comentario de Macron se interpretó como un ataque al gobierno de Scholz, que a su vez respondió que Macron debería respaldar sus palabras con más dinero o armas.

El Sr. Scholz, que ha convertido a Alemania en el mayor partidario militar de Ucrania después de Washington, siente que ha ofrecido el respaldo material necesario y se resiste a hacer más. Pero para disgusto incluso de sus propios socios de coalición, ha establecido un límite en cuanto al envío de misiles Taurus de largo alcance.

Macron, en una entrevista televisiva el jueves por la noche, reafirmó las ideas que había propuesto anteriormente, diciendo a las cadenas TF1 y France 2 que la “ambigüedad estratégica” sobre hasta dónde irían los aliados de la OTAN para apoyar a Ucrania era necesaria para mantener en vilo al Kremlin.

“Si, frente a alguien que no tiene límites, frente a alguien que cruzó todos los límites que nos había dado, le decimos ingenuamente que no iremos más allá de esto o aquello, en ese momento no estamos decidiendo la paz, ya estamos decidiendo la derrota”, dijo.

“Si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reducirá a cero”, agregó Macron. “¿Creen que los polacos, los lituanos, los estonios, los rumanos, los búlgaros podrían permanecer en paz siquiera un segundo?”

Funcionarios franceses y alemanes reconocen en privado que hay un serio choque entre los dos líderes, lo que refleja no solo estilos personales muy diferentes, sino también diferencias notables en su enfoque hacia la seguridad europea.

Quienes están cerca de Scholz afirman que Macron no ve que Alemania no puede jugar con ambigüedad estratégica como Francia: Alemania no tiene armas nucleares y depende de la OTAN para su paraguas nuclear.

Macron probablemente recibirá respaldo por su postura más enérgica cuando él y Scholz sean acompañados más tarde el viernes por Tusk.

A principios de esta semana, Tusk dijo que recae en París, Berlín y Varsovia “movilizar a toda Europa” y proporcionar más apoyo a Ucrania.

Las conversaciones trilaterales son un resurgimiento del llamado “Triángulo de Weimar”, las conversaciones de la década de 1990 entre Francia, Alemania y Polonia para acercar a los estados del este de Europa a la Unión Europea y la OTAN. Tras estar inactivo durante años, los funcionarios volvieron al formato a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Esta ronda de negociaciones tiene lugar en medio de las negociaciones estancadas en Estados Unidos. Con un paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares bloqueado por los republicanos en el Congreso, el presidente Joe Biden anunció un paquete de 300 millones de dólares para armas a Ucrania como medida provisional que contadores del Ejército reunieron a partir de ahorros realizados en contratos que se adjudicaron por debajo del precio.

Ucrania está desesperada por armas para contener los avances rusos, en particular municiones y defensas aéreas. Sin embargo, Europa está luchando por obtener más fondos para suministros. Los líderes de la Unión Europea anunciaron el miércoles un fondo de 5 mil millones de euros, o 5,5 mil millones de dólares, para entregas de armas, pero el acuerdo permite a los socios de la UE descontar los envíos que ya han proporcionado directamente a Ucrania.

En Alemania, un número cada vez mayor de legisladores está presionando para que se entreguen los misiles Taurus de Alemania a pesar de los firmes rechazos de Scholz. Los demócratas cristianos de la oposición llevaron el asunto a votación en el Parlamento el jueves, una medida en gran parte simbólica porque los dos socios de coalición de los socialdemócratas de Scholz, los Verdes y los Liberales, no la respaldaron.

No obstante, los dos socios han sido cada vez más críticos con el canciller sobre los misiles Taurus, y el debate que se generó en el Parlamento reflejó las crecientes preocupaciones entre los partidarios de Ucrania sobre la vacilación en Berlín.

La división dentro de Alemania parece estar empeorando a medida que los miembros de los socialdemócratas, que antes de la guerra eran vistos como cercanos a Rusia, hicieron argumentos que sonaban como un retroceso incremental a sus posiciones pacifistas antes de la guerra.

Hablando en el Parlamento el jueves, el jefe de la facción parlamentaria de los socialdemócratas, Ralf Mützenich, preguntó: “¿No es hora de empezar a pensar no en cómo llevar a cabo una guerra, sino en cómo congelar este conflicto y más tarde terminarlo?”

Norbert Röttgen, un demócrata cristiano, calificó la propuesta de “increíble”, escribiendo en la plataforma de redes sociales X que sugería que el partido del canciller “está abandonando su objetivo de poner fin a la guerra de Putin”.

El debate en Alemania el jueves parecía estar muy alejado de los comentarios de Macron ese mismo día, cuando les dijo a los entrevistadores que “la paz no es la capitulación de Ucrania”.

Sin embargo, se abstuvo de hacer comentarios anteriores el mes pasado pidiendo la derrota de Rusia, en cambio utilizando el mismo estribillo de Scholz de que Rusia “no puede ganar esta guerra”.

Quizás fue un gesto conciliador hacia el canciller, quien también ha intentado rebajar las tensiones. A principios de esta semana le dijo a los periodistas que tiene una relación “muy amistosa” con Macron. “Es diferente a lo que muchas personas piensan”.

La centralidad de la relación franco-alemana para impulsar a Europa a través de la guerra, y de hecho para todo el proyecto de una mayor integración europea, pondrá una fuerte presión sobre los dos líderes para disimular sus diferencias y sacar lo mejor de las cosas en Berlín.

Sin embargo, la verdadera prueba no serán las declaraciones de amistad que formulen, sino si pueden proveer planes concretos para brindar más apoyo, advirtió Tusk. “¿Verdadera solidaridad con Ucrania?” escribió en X, justo horas antes de las reuniones: “Menos palabras, más municiones”.