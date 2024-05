Macron se dirige a Alemania en la primera visita de Estado del presidente francés en 24 años, por Reuters.

“

Por Michel Rose y Sarah Marsh

PARÍS/BERLÍN (Reuters) – El presidente francés Emmanuel Macron llegó a Alemania el domingo para una visita de Estado de tres días seguida de una reunión de gabinete bilateral, ya que las dos potencias más grandes de la Unión Europea buscan mostrar unidad antes de las elecciones parlamentarias de la UE del próximo mes.

El viaje de Macron a la capital Berlín, Dresde en el este y Münster en el oeste es la primera visita de Estado de un presidente francés a Alemania en 24 años.

La visita será observada como una revisión de la salud de la relación franco-alemana que impulsa la formulación de políticas de la UE, en un momento de grandes desafíos para Europa, desde la guerra en Ucrania hasta la posible elección de Donald Trump como presidente de EE. UU. en noviembre.

“Esta visita de Estado llega en un momento clave para Europa”, dijo Macron, señalando la guerra en Ucrania entre otros desafíos. “Tenemos que enfrentarnos a un deseo imperialista en Europa… esto supone impulsar la relación franco-alemana”, dijo a los periodistas después de ser recibido por su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier en el palacio presidencial, Schloss Bellevu.

Steinmeier, que tiene un papel en gran parte ceremonial, dijo que Alemania y Francia pueden superar los desafíos geopolíticos a los que se enfrenta Europa, como la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza y la elección presidencial de EE. UU. si ambos países trabajan juntos.

Macron y la canciller alemana Olaf Scholz tienen estilos de liderazgo muy diferentes y han chocado públicamente en temas desde defensa hasta energía nuclear desde que el último asumió el poder a fines de 2021. Sin embargo, han llegado a compromisos en varios frentes recientemente, desde la reforma fiscal hasta cambios en las subvenciones del mercado energético, permitiendo a la UE llegar a acuerdos y mostrar un frente más unido.

“Hay tensiones en la relación franco-alemana, pero en parte precisamente porque han tratado algunos temas difíciles”, dijo Yann Wernert en el Instituto Jacques Delors en Berlín, señalando que los dos países también habían convergido en la necesidad de expandir la UE hacia el este.

La visita es “un intento a nivel político más alto de demostrar que la relación está funcionando”, dijo Mujtaba Rahman, director general para Europa en el grupo de expertos Eurasia Group. “Pero todavía hay brechas fundamentales en cuestiones importantes que se ciernen sobre la UE.”

Una de esas brechas clave está en la defensa europea, en particular si Trump gana las elecciones presidenciales de EE. UU. del 5 de noviembre. Los expertos en defensa lo ven como un aliado mucho menos confiable para Europa que su rival demócrata, el presidente Joe Biden.

A principios de este año, el ex presidente republicano no solo dijo que no protegería a los miembros de la OTAN de un posible ataque de Rusia si las contribuciones de esos países a la alianza de defensa estuvieran rezagadas, sino que alentaría a Rusia a “hacer lo que les dé la gana”.

Francia, que posee armas nucleares, ha abogado por una Europa más autosuficiente en cuestiones de defensa y se ha sentido agraviada por la decisión de Alemania de comprar en su mayoría equipos estadounidenses para su paraguas de defensa aérea europea Sky Shield Initiative.

Alemania señala que no hay una alternativa creíble al paraguas militar de EE. UU. y que Europa no tiene tiempo para esperar a que una industria de defensa de fabricación local esté preparada para amenazas como la hostilidad rusa.

POMPA Y NEGOCIOS

Después de reunirse con Steinmeier, Macron, acompañado en su viaje por su esposa Brigitte, caminará a través del emblemático Brandenburgo con el alcalde de la ciudad, Kai Wegner.

El lunes, se dirigirá a Dresde, donde pronunciará un discurso frente a la Frauenkirche que fue destruida por los aliados occidentales durante la Segunda Guerra Mundial, antes de dirigirse el martes a Münster.

Pero quizás la parte más significativa de su viaje será la reunión de gabinete del martes en Meseberg, a las afueras de Berlín, donde los dos gobiernos luego iniciarán el trabajo para encontrar puntos en común sobre los dos problemas principales en los que han tenido dificultades para ponerse de acuerdo, a saber, la defensa y la competitividad.

Los dos países también intentarán encontrar puntos en común sobre la agenda de la UE para los próximos cinco años, ante la previsible fuerte presencia de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias del 6 al 9 de junio, lo que dificultará la toma de decisiones en la UE.

Rahman dijo que la UE tendría una ventana clara para impulsar planes más ambiciosos, entre las elecciones parlamentarias y el establecimiento de un nuevo liderazgo, y el próximo verano antes de las elecciones alemanas. Esto sería especialmente importante si Trump ganara la elección, dijo.

“