¿Macron ha resuelto el desastre político de Francia?

Como muchas personas encantadoras y astutas, Emmanuel Macron está acostumbrado a salirse con la suya. Aún con solo 46 años, el elegante líder de Francia puede mirar hacia atrás y ver una carrera brillante llena de obstáculos evitados u superados. Un ascenso meteórico, la transformación del panorama político de Francia, la creación de su propio partido triunfante, asegurar la presidencia dos veces, sofocar las protestas de los chalecos amarillos, la reforma de las pensiones y las gloriosas Olimpiadas de París de este verano. “Es increíblemente inteligente, trabaja muy duro, es dinámico y creativo”, admitió un exministro, Jean-Michel Blanquer, en una reciente entrevista en un periódico francés, a pesar de haberse peleado con el presidente. Entonces, ¿cómo se persuade a un hombre como Emmanuel Macron para que acepte que puede haber metido la pata gravemente al fin? La respuesta corta, según los últimos días, parece ser que no se puede. Desde que Macron tomó la decisión, considerada ampliamente como precipitada, mal sincronizada y profundamente contraproducente, de disolver el parlamento de Francia y convocar elecciones anticipadas en junio, el presidente de Francia ha estado luchando para encontrar una manera de enmarcar el resultado como algo distinto de una humillante derrota personal. Los partidarios de izquierda celebraron haber ganado la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias [Getty Images]. Es cierto que la Asamblea Nacional de Francia, sacudida por el ascenso del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) y por la llegada del propio proyecto político disruptivo de Macron, ya se estaba alejando del territorio de la ciénaga después de muchas décadas alternando cómodamente entre partidos de centro izquierda y centro derecha. Pero las elecciones de verano repentinas, destinadas a proporcionar una mayor “clarificación”, en lugar de eso dejaron los escaños en el famoso semicírculo de la cámara divididos equitativamente entre tres bloques, todos furiosamente en desacuerdo entre sí: la izquierda y la extrema izquierda, un centro recién enredado y la derecha populista. “Es una situación de mierda”, dijo el experto constitucional Benjamin Morel a la BBC, sin poder encontrar una frase más erudita para resumir las cosas. “Es un desastre. Macron ha perdido la mano. Ya no está en sintonía con el país como solía estar”, coincidió la periodista Isabelle Lasserre, autora de un libro reciente sobre el presidente. Desde las elecciones, ha intentado presentar la nueva aritmética parlamentaria como un mensaje casi deliberado, casi bienvenido, del electorado francés a los políticos de todos los colores, alentándoles a comprometerse y a abrazar el tipo de construcción de coaliciones que es tan común en otros países europeos. Pero muchos votantes y políticos franceses no están convencidos. Ven el enmarque del presidente como un giro arrogante, un intento de evitar la culpa por un lío de su propia creación y de seguir con los negocios como de costumbre. Lo que ayuda a explicar por qué, este fin de semana, los partidos de izquierda están planeando manifestaciones callejeras en toda Francia. Podría ser el comienzo de un largo otoño de descontento. La izquierda, que se unió para formar una nueva alianza NFP contra la extrema derecha para estas elecciones, está más allá de furiosa de que Macron haya ignorado el hecho de que su bloque ganó la mayor cantidad de escaños en el parlamento. En lugar de eso, el presidente se ha desviado hacia el centro derecha, al elegir a Michel Barnier como su nuevo primer ministro. ¿Será eso suficiente para estabilizar el barco? Los ayudantes de Macron indican que el Sr. Barnier tendrá total libertad, sin líneas rojas, para dirigir la política nacional y buscar suficiente apoyo en el parlamento para evitar una moción de censura. “Elegir a Barnier fue un movimiento astuto. La mejor opción”, dijo Lasserre, argumentando que el excomisario de la UE era una mano experimentada, que quizás le compre al Sr. Macron algo de tiempo. Michel Barnier dijo en la televisión francesa que su gobierno estaba abierto tanto a la izquierda como al centro y la derecha [LUDOVIC MARIN/POOL/AFP]. Pero ¿cuánto tiempo y con qué fin? El presidente recientemente ha intentado presentarse como una figura distante, casi regia, interesada solo en proteger la estabilidad nacional. Pero continúa inmiscuyéndose en la política parlamentaria, insistiendo, con arrogancia, que ni la extrema izquierda ni la extrema derecha pueden tener ningún papel o influencia en el gobierno. Emmanuel Macron todavía tiene dos años y medio más en el cargo. ¿Será obligado a renunciar antes de eso por las manifestaciones callejeras? ¿Verá sus duramente ganadas reformas de pensiones revertidas? ¿Será necesario otro “esclarecedor” elección parlamentaria el próximo año? ¿Podría ser que la constitución de la Quinta República requiera enmienda, o incluso ser reemplazada por completo? ¿O podría el líder de Francia, un exbanquero con apetito por el acto de alto peligro, encontrar una forma, una vez más, de superar a sus rivales y recuperar el apoyo de un público cada vez más escéptico? “Lo dudo. Puede estabilizar las cosas, pero no más que eso”, concluyó Isabelle Lasserre. Significativamente, el principal beneficiario de esta crisis actual es, casi con seguridad, la persona que el presidente Macron ha intentado más obstaculizar. Ha pasado años tratando de asegurarse de que Marine Le Pen, líder de la extrema derecha y antiinmigrante Reagrupamiento Nacional, ahora el partido más grande del país, nunca se acerque al poder real. “Por ahora, ella es la mayor beneficiaria de esta crisis. Perdió las elecciones, pero aumentó el tamaño de su grupo (parlamentario) 1,5 veces. Tiene más dinero. Tiene todo para instalar la próxima generación de su partido”, concluyó Benjamin Morel. Predijo que, si el verdadero legado de Emmanuel Macron resultara ser una victoria electoral futura para el Reagrupamiento Nacional, seguiría el caos. “Podemos encontrar soluciones temporales (hoy)… Pero si el RN gana una mayoría absoluta, entraremos en un conflicto que ya no será en el parlamento, sino en las calles”.