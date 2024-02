Macron dice que los vendedores de libros pueden permanecer durante los Juegos Olímpicos.

Libros con hojas de oro, grabados, encuadernados en cuero de hace 200 años, libros tan raros y valiosos que se envuelven cuidadosamente en papel celofán antes de ser colocados en una caja de madera antigua en el hombro de piedra del Sena para que estudiantes, intelectuales, poderosos y turistas los puedan revisar.

Durante siglos, los puestos de libros de madera ha sido un elemento fijo en el corazón de París, con lo que cuando la policía de la ciudad, citando preocupaciones de seguridad, ordenó su cierre durante los Juegos Olímpicos de este verano, se desató una gran controversia. Ahora ha intervenido el presidente Emmanuel Macron.

En una decisión que resonó en toda la ciudad esta semana, Macron consideró a los vendedores de libros “un patrimonio vivo de la capital” y dijo que podrían quedarse.

El alivio fue evidente, no solo entre los bouquinistes, que habían amenazado con acciones legales y barricadas antes sus puestos, sino también entre los parisinos cultos, románticos e intelectuales, algunos de los cuales firmaron una columna de opinión defendiendo a los vendedores en Le Monde, el pasado agosto. Comenzó con una cita de Albert Camus: “Todo lo que degrada la cultura acorta los caminos que conducen a la servidumbre”.

“El Sena, nuestro río principal, fluye entre filas de libros”, dijo Alexandre Jardín, escritor francés que estuvo entre aquellos que firmaron la columna. “Pensar que los bouquinistes son solo vendedores de libros es no entender nada. Hablan directamente a la identidad de París y sus profundos lazos con la literatura. París es una ciudad nacida de los sueños de escritores”.

Desde la idea para la ceremonia de apertura fue anunciada, el número de espectadores con boleto que se les permitirá asistir ha sido reducido en repetidas ocasiones debido a preocupaciones de seguridad.

Gérald Darmanin, el ministro del interior, lo fijó en alrededor de 300,000 personas el mes pasado, con 100,000 espectadores sentados en un banco más bajo, cerca del agua, y 200,000 sentados en un banco más alto, cerca de donde están los puestos de los bouquiniste. El anuncio del presidente probablemente afectará ese número.

Incluso con su victoria, muchos bouquinistes se mantuvieron profundamente ambivalentes sobre si abrirían sus puestos durante los Juegos. Visiones de vagones de metro atestados y restaurantes abarrotados tienen a muchos parisinos declarando su intención de huir de la ciudad.

“Todavía no estoy segura. Es una idea hermosa en papel, pero no estoy segura de cómo funcionará”, dijo la Sra. Mathias, de 61 años, levantándose de una silla de madera plegable colocada entre su fila de cajas y la siguiente, para tener una vista clara de las aguas turbulentas del Sena. “Si hay demasiada gente, no será posible permanecer abiertos”.

El Sr. Callais dijo que toda la lucha le había dejado un mal sabor de boca, pero el anuncio del presidente le había alegrado la vida.

“Es posible que esté allí”, dijo. “Ya veremos.”