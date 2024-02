Macron abucheado por agricultores franceses que lo acusan de no hacer lo suficiente para apoyar la agricultura

PARÍS (AP) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido con abucheos y silbidos en la apertura de la Feria Agrícola de París el sábado por parte de los enfadados agricultores que le culpan por no hacer lo suficiente para apoyarlos.

Macron tenía programada una visita al evento, que atrae multitudes de visitantes todos los años. Pero antes de la apertura oficial, varios docenas de manifestantes forzaron su paso a través de las barreras de seguridad y entraron al recinto mientras el presidente estaba llegando.

Los agricultores han estado protestando durante meses en toda Francia, incluyendo París, exigiendo mejores condiciones de vida, regulaciones más simples y una mejor protección contra la competencia extranjera que consideran injusta.

La policía con equipos antidisturbios fue desplegada en la Feria Agrícola de París para evitar que se acercaran a Macron, quien tenía una reunión programada con los líderes de los principales sindicatos agrícolas de Francia.

Mientras tanto, los manifestantes corearon consignas pidiendo la “dimisión” de Macron y soplaron silbatos para mostrar su enojo.

“No podremos responder a la crisis agrícola en unas pocas horas”, dijo Macron. “Les ha llevado meses, años de trabajo a aquellos que vinieron aquí a presentar su ganado, su trabajo … Esta feria debe transcurrir bien y con calma.”

Hace tres semanas, los agricultores levantaron bloqueos en carreteras alrededor de París y en otras partes del país después de que el gobierno ofreció más de 400 millones de euros ($433 millones) en ayuda y exenciones fiscales.

“La ira puede expresarse”, dijo Macron, advirtiendo contra cualquier “violencia”.

El presidente francés decidió reunirse con grupos de manifestantes en una sala aparte. Prometió que se establecerán “precios mínimos” para cada producto para “garantizar el ingreso de los agricultores.” También dijo que un plan de emergencia para aliviar financieramente a las explotaciones más afectadas comenzará a implementarse el lunes.

Macron dijo que en marzo se llevará a cabo una reunión en el palacio presidencial del Elíseo para construir “un plan para el futuro de la agricultura” con sindicatos agrícolas y otros actores clave en la industria alimentaria.

Un agricultor le pidió al presidente que dijera “frente a las cámaras que va a dar oxígeno a los agricultores… Hazlo y te garantizo que calmarás a todos.”

Macron respondió: “Tienen reclamos. No tienen un gobierno completamente sordo… No es cierto que no se haya hecho nada.”

Luego inauguró oficialmente la feria, una apertura retrasada varias horas debido a la protesta.

Macron luego se mezcló con los agricultores que presentaban su ganado y sus productos, comenzando con las vacas de Normandía y el queso camembert —mientras los manifestantes aún podían escucharse esporádicamente silbando ruidosamente.

Esta acción se produce en medio de protestas de agricultores en toda Europa contra las políticas agrícolas de la UE, la burocracia y las condiciones comerciales en general.

Los agricultores se quejan de que las políticas ambientales de los 27 países de la UE, como el Pacto Verde, que establece límites en el uso de productos químicos y de emisiones de gases de efecto invernadero, limitan su negocio y hacen que sus productos sean más caros que las importaciones de fuera de la Unión Europea.

El viernes, los agricultores en sus tractores realizaron una manifestación en las calles de París antes de la Feria Agrícola.

Jeffrey Schaeffer contribuyó a este reporte.