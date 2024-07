macOS todavía tiene un problema con los monitores ultrapanorámicos: 3 soluciones

Si eres lo suficientemente mayor, es posible que recuerdes que las pantallas de computadora solían ser mucho más cuadradas. Solían tener una proporción de 4:3, similar a las TVs, la tecnología de pantalla CRT también era la misma. Luego vinieron los paneles panorámicos (proporción 16:9), y hoy en día tenemos monitores de 21:9 e incluso de 32:9. Estos dos últimos se llaman ultrapanorámicos y al parecer, macOS no les tiene mucho cariño.

Digo esto porque no son poco comunes los informes de personas que tienen problemas al conectar sus Macs a pantallas ultrapanorámicas. Yo mismo me he enfrentado a esto algunas veces, y después de probar algunas soluciones, esto es lo que aprendí.

Los Problemas de macOS con los Monitores Ultrapanorámicos Son Antiguos

Aunque las pantallas ultrapanorámicas eran bastante inusuales en ese entonces, encontré informes de 2013 de problemas entre diferentes modelos de Mac y estas pantallas. Teniendo en cuenta que no había muchos monitores de 21:9 o 32:9 en ese momento, Apple no era el único culpable. Sin embargo, esto dice mucho sobre lo antiguo que es el problema.

Es importante mencionar que no es cuestión de falta de potencia. El primer Mac capaz de emitir 2560×1600 (más que una ultrapanorámica 1080p, 2560×1080) fue el PowerBook G4 de principios de 2005. Para poner las cosas en perspectiva, eso fue un año completo antes del primer Mac Intel. Todos los modelos de Mac recién lanzados admitían mostrar 2560×1600 en al menos un monitor para marzo de 2009.

Siendo un problema tan antiguo, y con limitaciones de hardware tan superadas hace mucho tiempo, pensarías que esto no es algo preocupante en la actualidad, ¿verdad? Incorrecto. Hasta el día de hoy, puedes encontrar informes de personas con Macs tan recientes como modelos de 2020 teniendo problemas con los monitores ultrapanorámicos.

Además, aunque algunos monitores de 21:9 y 32:9 admiten AirPlay, estarás limitado a la relación de 16:9 en ellos. Y, por lo general, a 1080p también. Al menos eso solo es para la duplicación de pantalla: AirPlay funciona para videos 4K en dispositivos que admiten esta resolución. Sin embargo, los videos ultrapanorámicos pueden mostrar tanto barras negras horizontales como verticales, más sobre esto a continuación.

Barras Negras Horizontales y Verticales

Créditos de la Imagen: The Martian. Crédito 20th Century Fox.

Si has visto DVDs en TVs antiguas (o la mayoría de las películas actuales en casi cualquier pantalla), conoces las barras negras horizontales. Son las barras horizontales grandes que están arriba y abajo del video que se está reproduciendo.

Puedes conocer las barras negras verticales por hacer lo contrario: ver videos antiguos en formato 4:3 en pantallas modernas. Aparecerán franjas verticales a ambos lados de la imagen. Un efecto similar ocurre con los monitores ultrapanorámicos configurados incorrectamente, ya sea en macOS o en otro lugar. Por ejemplo, si tienes una pantalla de 2560×1080, la salida de la imagen puede limitarse a un 1920×1080 centrado.

Las barras negras horizontales y verticales son especialmente perjudiciales para las pantallas OLED, que son propensas a las quemaduras. Como su nombre indica, este problema se caracteriza por las imágenes que se muestran durante mucho tiempo “quemándose” en la pantalla. Cuando se muestra un solo color en todo el panel, se pueden ver las sombras de esas imágenes.

Las pantallas OLED modernas han implementado tecnologías que superan en gran medida las quemaduras. Sin embargo, estas solo funcionan bien para elementos pequeños (piensa en el logo de Apple en la barra de menú). No son efectivas contra las barras negras horizontales y verticales, por lo que tu monitor puede terminar con grandes trozos de imágenes más oscuras.

Arreglando los Monitores Ultrapanorámicos en macOS

El ajuste vertical no solo es molesto ya que no puedes usar toda tu pantalla, también puede dañar tu pantalla. Aquí tienes algunas soluciones para probar si macOS no se lleva bien con tu monitor ultrapanorámico.

Intenta un Conector Diferente

Muchas personas han informado que sus monitores ultrapanorámicos comenzaron a funcionar correctamente después de cambiar el tipo de cable. Muchos modelos de Mac tienen puertos HDMI y muchos docks y hubs USB-C ofrecen salida HDMI. Naturalmente, este es usualmente el primer conector que pensamos en usar para pantallas externas.

Sin embargo, solo los modelos de Mac con M2 y posteriores tienen la conexión HDMI 2.1 necesaria para las pantallas QHD (1440p) ultrapanorámicas. Los puertos HDMI 2.0 simplemente no ofrecen suficiente ancho de banda para una resolución tan alta.

Incluso los usuarios de macOS con monitores ultrapanorámicos de 1080p tienen problemas. En teoría, cualquier cable HDMI es lo suficientemente bueno para esta resolución. Pero a veces simplemente no funcionan.

La solución para ambos casos es simple: prueba con un cable DisplayPort o Thunderbolt. Obviamente, tu monitor necesita tener al menos uno de estos conectores. Si no los tienen, o si usar estos cables no funciona, verifica las soluciones a continuación.

Desbloquea Resoluciones Ultrapanorámicas Ocultas en macOS (Ya sea de forma Nativa o Utilizando Aplicaciones)

Como a veces digo, la tecla de Opción en macOS es algo mágica. Muchos paneles de Configuración del Sistema y elementos de la barra de menú muestran acciones adicionales cuando la mantienes presionada. Esto es cierto también para las preferencias de Pantallas. Mantener presionada la tecla de Opción en la lista de resoluciones de pantalla puede revelar un modo ultrapanorámico, dependiendo de tu versión de macOS.

Si eso no funciona, puedes probar aplicaciones como BetterDisplay, RDM o SwitchResX. He usado, por diferentes motivos, los tres y puedo atestiguar que generalmente hacen el trabajo.

SwitchResX específicamente puede ser un poco más complicado de configurar, ya que ofrece un control detallado sobre algunos ajustes avanzados. Por eso es tan útil, y soluciona la mayoría de los problemas con los monitores ultrapanorámicos en macOS.

Consejo

Si el uso de la frecuencia de actualización regular de 60Hz en SwitchResX no funciona con tu pantalla, prueba con frecuencias más bajas. Los usuarios han informado que lograron que sus monitores finalmente funcionaran con 47, 51, 52 y 53Hz también.

Si Estás Utilizando un Dock o Hub, Prueba con Energía Externa

Si estás usando un dock o un hub, el adaptador de pantalla dentro de él puede no estar recibiendo suficiente energía. A veces esto sucede cuando el fabricante no considera a los monitores ultrapanorámicos entre los escenarios de uso regulares de macOS. Afortunadamente, esto se puede resolver para muchos docks y hubs simplemente suministrando más energía.

Los docks para Macs más antiguos (con puertos Thunderbolt 1 y 2) generalmente vienen con sus propios ladrillos de carga, y no funcionarán en absoluto sin ellos. Los modelos más nuevos pueden tener puertos de alimentación USB-C que se ven igual que los de datos y ni siquiera estar adecuadamente etiquetados. Deberás revisar el manual de tu adaptador para confirmar si tiene un puerto de suministro de energía.

Ultrawide en macOS Significa Más macOS para Ti

Para las personas que desean la mayor cantidad de espacio en pantalla posible, los monitores con ratios de 21:9 o 32:9 son un sueño. Considerando lo orientado a la productividad que es a veces macOS, es realmente extraño que configurar pantallas ultrapanorámicas pueda convertirse rápidamente en una pesadilla.

Si prefieres tener muchos monitores más pequeños en lugar de uno grande, puedes considerar usar tu Mac con múltiples pantallas. Y para una solución más móvil, siempre está Sidecar para convertir tu iPad en una pantalla secundaria.