macOS Sequoia presenta la función de Reflejo de iPhone, interfaz en Mosaico y características de IA.

Apple reveló el lunes macOS Sequoia, la próxima versión del sistema operativo de Mac. La versión 15 de macOS está cargada de características de inteligencia artificial, muchas de las cuales también están en iOS 18 y iPadOS 18.

Apple destacó las siguientes características de macOS 15 durante la presentación. (Actualizado el 6/11/24 con información sobre la reproducción de video con iPhone Mirroring y Tiles en pantallas grandes).

Espejo de iPhone

Los usuarios de Mac son usuarios de iPhone, y a menudo han sentido que se trata de plataformas separadas. El Espejo de iPhone cierra esa brecha, permitiendo a los usuarios acceder directamente a sus iPhones en su escritorio de Mac. El Mac y el iPhone se conectan de forma inalámbrica y los usuarios ven la pantalla de inicio del iPhone en el Mac. Los usuarios pueden hacer clic y usar aplicaciones de iPhone, las notificaciones de aplicaciones de iPhone se pueden activar, y se inicia la aplicación de iPhone correspondiente. Los usuarios también pueden arrastrar y soltar fotos y videos desde el iPhone al Mac.

El audio del iPhone se escuchará a través de la salida de sonido del Mac, y las notificaciones del iPhone se integrarán con la lista de notificaciones de macOS.

El Espejo de iPhone podría ser una solución temporal para jugar a un juego de iPhone en una pantalla de Mac más grande: la ventana de Espejo de iPhone será redimensionable (actualmente no lo es en la beta). También podría usarse como una forma de ver una aplicación de streaming de videos que esté en el iPhone pero no en el Mac, sin embargo, rige la regla de AirPlay. Si una aplicación tiene soporte AirPlay, entonces el video se reproducirá. ¿Sin soporte AirPlay? No hay reproducción de video a través del Espejo de iPhone.

Interfaz de usuario en mosaico para organizar ventanas

Los usuarios de Mac trabajan en múltiples aplicaciones y archivos a la vez, lo que puede resultar en una organización de ventanas que sea una tarea en sí misma. En macOS Sequoia, ahora los usuarios pueden arrastrar una ventana al borde de la pantalla y macOS sugerirá una vista en mosaico de sus ventanas abiertas. Los mosaicos se pueden organizar lado a lado o en una disposición de esquina. Se pueden utilizar nuevos atajos de teclado para gestionar los mosaicos.

Si utilizas múltiples pantallas, entonces la organización de los mosaicos es específica para cada pantalla. Además, en pantallas más grandes como la Apple Studio Display, Tiles ofrece más diseños organizativos para tus ventanas.

Nueva aplicación de contraseñas

Apple finalmente está proporcionando una mejor manera de acceder a contraseñas y otra información almacenada en el Llavero mediante la introducción de una nueva aplicación de Contraseñas. Los datos en la aplicación están encriptados y pueden sincronizarse con otros dispositivos a través de iCloud, e incluso pueden sincronizarse con Windows a través de la aplicación iCloud para Windows.

Safari

La nueva función de Destacados ofrece una forma de obtener información relacionada con la página web que estás visitando. Por ejemplo, si estás reservando una habitación de hotel, Safari ofrece una forma de obtener rápidamente direcciones en Mapas. La función de Lector ahora ofrece un resumen y una tabla de contenidos para acceder rápidamente al contenido de la página web. El nuevo Visor se activará cuando se detecte un video en una página web e incluye un conjunto completo de controles y la capacidad de colocar el video en modo Imagen en imagen.

Mejoras en videoconferencias

Con macOS Sequoia, Apple introduce nuevas características que se pueden utilizar en aplicaciones de videoconferencia como FaceTime y Zoom. Los presentadores ahora pueden ver una vista previa de sus diapositivas para asegurarse de que su presentación va como estaba planeado. Los participantes ahora pueden personalizar su fondo con un fondo de macOS o una foto personal.

Características de inteligencia de Apple

Apple ha implementado un montón de características basadas en IA que funcionan en macOS Sequoia, iOS 18 y iPadOS 18. Aquí tienes un breve resumen de lo que estará disponible:

Herramientas de escritura: en aplicaciones como Mail, Pages, Notes y otras, el contenido escrito tendrá varias características disponibles, incluyendo sugerencias para revisiones, corrección de pruebas y edición de copias, y más. Mail ofrecerá resúmenes de correos electrónicos y respuestas inteligentes.

Playground de imágenes: las aplicaciones podrán crear imágenes en uno de tres estilos: Animación, Ilustración o Boceto. En Mensajes, el Playground de Imágenes se puede utilizar para crear imágenes personalizadas; en Notas, el Playground de Imágenes se puede utilizar para transformar bocetos en imágenes pulidas.

Fotos: nuevas herramientas en la aplicación Fotos permiten a los usuarios encontrar fotos basadas en un conjunto de características, como “muéstrame fotos con un balón de baloncesto”, por ejemplo. Una nueva herramienta de Limpieza se puede utilizar para eliminar elementos de una foto.

Siri: muchas de las características de Inteligencia de Apple se implementan a través de Siri, que tendrá una mejor comprensión de comandos contextuales y podrá realizar funciones basadas en el contexto de su uso.

Si bien la Inteligencia de Apple se basa principalmente en los propios modelos de IA de Apple, las Herramientas de Escritura y Siri tendrán acceso a ChatGPT, un modelo de lenguaje grande (LLM) creado por OpenAI. En una sesión de medios después de la presentación de WWDC, el vicepresidente de Apple, Craig Federighi, dijo que Apple se asoció con OpenAI porque ChatGPT crea modelos en los que Apple no se especializa. También afirmó que Apple está abierto a implementar otros LLM, y mencionó a Google Gemini como un ejemplo, pero dejó claro que no hay nada que anunciar al respecto. “Queremos ser capaces de ofrecer a los usuarios los modelos de su elección”, dijo Federighi.

Apple ha publicado un documento de investigación sobre cómo funcionan sus modelos de IA en dispositivos y servidores para la Inteligencia de Apple.

Cómo instalar macOS Sequoia

Apple lanzó la beta de macOS Sequoia para desarrolladores, con una beta pública que llegará en julio. El lanzamiento oficial está programado para el otoño y es gratuito para todos los usuarios. El nuevo sistema operativo es compatible con los siguientes Mac:

MacBook Air: 2020 o posterior

MacBook Pro: 2018 o posterior

iMac: 2019 o posterior

iMac Pro: 2017 o posterior

Mac mini: 2018 o posterior

Mac Studio: 2022 o posterior

Mac Pro: 2019 o posterior

Hay un gran inconveniente en la lista de compatibilidad de macOS Sequoia: para usar las características de Inteligencia de Apple, la Mac requiere un chip M1 o posterior. Estas características no funcionarán en Macs con Intel. Además, la beta de las características de Inteligencia de Apple no estará disponible hasta el otoño, no están incluidas en las versiones beta actuales.

Para acceder a la beta, inicia sesión en un Apple ID registrado como desarrollador y luego, en tu Mac, abre Configuración del Sistema > General > Actualización de Software > Actualizaciones Beta y elige la beta de macOS Sequoia para desarrolladores.