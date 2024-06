macOS Sequoia añade soporte iCloud para máquinas virtuales macOS 15

Apple está introduciendo una mejora notable a su marco de virtualización en macOS Sequoia al permitir a los usuarios de Mac iniciar sesión en iCloud dentro de máquinas virtuales (VMs) de macOS.

Anteriormente, los usuarios no podían iniciar sesión en iCloud en las VMs de macOS, lo que limitaba la utilidad del marco para desarrolladores que necesitan probar funciones de iCloud y para usuarios que buscan sincronizar sus aplicaciones con iCloud. Como detectó ArsTechnica, macOS Sequoia elimina esa barrera, siempre que tanto el sistema operativo host como el sistema operativo invitado sean macOS 15 o más recientes.

La función estará disponible en Macs con chips de Apple, pero tiene algunas limitaciones. Los desarrolladores que intentan ejecutar versiones más antiguas de macOS junto con macOS 15 en una VM o aquellos que actualizan las VM desde versiones más antiguas de macOS no podrán iniciar sesión en iCloud en la VM. Solo las VMs completamente nuevas creadas a partir de una imagen de instalación de macOS 15 (un archivo .ipsw) pueden utilizar iCloud y los servicios relacionados con la Cuenta de Apple (anteriormente Apple ID).

La documentación del marco de virtualización de Apple explica:

“Cuando creas una VM en macOS 15 a partir de una imagen de software de macOS 15… La virtualización configura una identidad para la VM que se deriva de la información de seguridad en la Enclave Segura del host. Al igual que los dispositivos físicos individuales tienen identidades distintas basadas en sus Enclaves Seguras, esta identidad es distinta de otras VMs.”

Apple dice que si alguien mueve una VM a un host Mac diferente y la reinicia, el marco de virtualización crea automáticamente una nueva identidad para la VM utilizando la información de la Enclave Segura del nuevo host Mac. Este cambio de identidad requiere que la persona que utiliza la VM se vuelva a autenticar para permitir que iCloud reinicie la sincronización de datos con la VM.

Tanto Parallels como VMware ofrecen software de virtualización, y Broadcom recientemente hizo que VMware Fusion fuera gratuito para uso personal. macOS Sequoia actualmente se encuentra en beta para desarrolladores, con una beta pública programada para julio, seguida de un lanzamiento general en otoño.

