macOS Sequoia ahora te pedirá mensualmente (no semanalmente) permiso para grabar la pantalla

Apple ha cambiado su aviso de privacidad de grabación de pantalla en la última beta de macOS Sequoia. Como informamos la semana pasada, el plan inicial de Apple era solicitar a los usuarios que otorgaran permisos de grabación de pantalla semanalmente.

En la beta 6 de macOS Sequoia, sin embargo, Apple ha ajustado esta política y ahora solicitará a los usuarios de forma mensual en su lugar. macOS Sequoia tampoco te pedirá que apruebes los permisos de grabación de pantalla cada vez que reinicies tu Mac.

El plan inicial de Apple de requerir autorización semanalmente recibió muchas críticas de los usuarios de Mac, incluidos Jason Snell en Six Colors y John Gruber en Daring Fireball. Apple aparentemente escuchó todos estos comentarios y determinó que una ventana de aprobación de un mes es un compromiso justo.

En la beta 6 de macOS Sequoia, verás un nuevo aviso que dice:

“[Nombre de la aplicación] está solicitando omitir el selector de ventanas privadas del sistema y acceder directamente a tu pantalla y audio. Esto permitirá que [nombre de la aplicación] grabe tu pantalla y audio del sistema, incluyendo información personal o sensible que pueda ser visible o audible.”

Luego puedes optar por “Permitir por un mes” o hacer clic en “Abrir configuración del sistema” y ser llevado de inmediato al panel de preferencias para los permisos de grabación de pantalla.

Cabe señalar que este cambio actualmente solo está en la beta 6 de macOS Sequoia 15.0 y la última beta pública. Aún no se ha implementado en la beta 15.1 de macOS Sequoia.

Apple aún no ha explicado si hay una API o habilitación que los desarrolladores puedan usar para evitar que su aplicación muestre este aviso cada mes. Según varios desarrolladores que hablaron con 9to5Mac, este aviso incluso se aplica a aplicaciones que utilizan ScreenCaptureKit, un nuevo marco introducido con macOS 12 destinado a mejorar las funciones de grabación de pantalla para aplicaciones de terceros.

Tras mi informe inicial, Craig Hockenberry señaló una posible solución: la habilitación de captura de contenido persistente. Pero como él lo describió de manera elocuente: “El problema aquí es que Apple no ha proporcionado documentación ni ninguna otra orientación sobre cómo obtener esta habilitación”.

Como expliqué la semana pasada, este cambio tiene amplias repercusiones. Afectará a utilidades de captura de pantalla de terceros, como CleanShotX, así como a compartir tu pantalla en aplicaciones como WebEx, Discord, Zoom y Slack. Las aplicaciones que utilizan permisos de grabación de pantalla para otros fines, como la herramienta de barra de menús Bartender, también se verán afectadas.

Resumen de 9to5Mac

Una solicitud de permiso de forma mensual es ciertamente mejor que una semanal, pero aún creo que debe haber una forma de otorgar permanentemente a una aplicación permisos de grabación de pantalla.

Además, la falta de comunicación de Apple con los desarrolladores sobre este cambio solo ha generado más confusión y frustración. Del mismo modo, me he comunicado con Apple varias veces para obtener aclaraciones y no he recibido respuesta.

