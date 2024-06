macOS 15 Sequoia: Aquí están todas las nuevas características que llegarán a tu Mac.

macOS 15 tiene un nombre, ¡Sequoia! Anunciado en la WWDC 2024, la próxima actualización importante del software alimentará todos los mejores Mac, con Apple posicionando claramente a Sequoia en torno a la productividad. Sí, Apple Intelligence también llegará a tu iPhone, iPad y Mac más adelante este año para los usuarios de inglés de EE. UU., pero hay mucho más en Sequoia que es posible que no conozcas. Desde el espejo del iPhone hasta nuevas formas de resumir páginas web en Safari, habrá muchas características que te ayudarán en tu productividad en macOS Sequoia. Con esto en mente, hemos enumerado a continuación las principales características que creemos que vas a utilizar sin parar, una vez que la actualización llegue más tarde este año.

Apple Intelligence

Solo compatible con Macs con Apple Silicon, Apple Intelligence llega a macOS Sequoia para los usuarios de inglés de EE. UU. para empezar, más adelante este año. Siri finalmente se potencia con un aspecto completamente nuevo que puede analizar las aplicaciones que utilizas a diario, así como darte resultados detallados que te pueden hacer consciente de lo que haces en tu Mac diariamente. También puedes crear emojis personalizados llamados Genmoji con Apple Intelligence. Pide el servicio en cualquier momento en Mensajes o Correo, y aparecerá un emoji único. Las Herramientas de Escritura también están disponibles con Apple Intelligence. Si quieres reformular una respuesta a un correo electrónico con un tono más informal, pulsar un ícono a la izquierda del texto te permitirá hacer exactamente eso. iMore ofrece consejos y orientación precisos de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple en los que apoyarse. Obtén más información con iMore. Apple también confirmó que se asociará con OpenAI para la funcionalidad de ChatGPT 4.0. Se te hará consciente cuando los datos necesiten ser enviados desde tu dispositivo en cualquier momento. ChatGPT también podrá procesar imágenes que compartas con él, permitiéndote hacer preguntas sobre documentos, archivos y más. Al igual que Apple Intelligence, también podrás hacer que ChatGPT escriba un resumen para ti.

Continuidad — Espejo del iPhone

Los desarrolladores han podido hacer esto durante años al crear aplicaciones: espejar un iPhone en su Mac puede ayudarles a verificar cómo funcionan sus aplicaciones directamente en macOS. Para Sequoia, esto llega al usuario general de una nueva manera. Imagina que has conectado tu iPhone junto a tu Mac mientras se carga, y quieres comprobar rápidamente Snapchat o Instagram. Utilizando esta nueva función de Continuidad, tu iPhone aparecerá en tu Mac, y podrás usar tu teclado y trackpad para navegar por tu dispositivo. También puedes arrastrar y soltar archivos a tu antojo, ahorrándote la molestia de tener que usar AirDrop o la aplicación Archivos.

Anclaje automático de ventanas

¿Tienes múltiples ventanas abiertas al usar tu Mac? Gracias a Sequoia, finalmente podrás anclarlas automáticamente. Esta es una característica similar a la que los usuarios de Windows han tenido durante años. Podrás colocar varias ventanas automáticamente para que puedas ver todas tus aplicaciones activas a la vez.

Nuevos fondos de pantalla

Una mención breve, pero una característica útil al fin y al cabo. En Sequoia, podrás cambiar tu fondo de pantalla en casi cualquier aplicación de videoconferencia.

Aplicación de Contraseñas

Disponible en iOS 18, iPadOS 18, así como en macOS Sequoia, la nueva aplicación de Contraseñas de Apple te permitirá ver todas las cuentas que has creado y utilizado sin tener que ir a la aplicación de Configuración. Desde Contraseñas hasta contraseñas de WiFi, podrás encontrar todas estas en esta nueva aplicación.

Safari

Safari tiene una gran característica nueva llamada Resumen. Esto utiliza el aprendizaje automático para detectar información relevante en cualquier página web, como música, películas y más. Resumen también puede resumir una página web en un párrafo fácil de leer. El Visualizador ha sido rediseñado para macOS Sequoia. Ahora, puede mostrar una tabla de contenido, así como un resumen, en las páginas web.

Juegos

El juego en Mac alcanza otro nivel en Sequoia con Game Porting Toolkit 2. Disponible para iPad e iPhone esta vez también, viene con un mejor soporte para juegos de Windows, como ray-tracing. macOS también recibirá grandes títulos nuevos como Prince of Persia, Frostpunk 2, World of Warcraft: The War Within y Control. Como se anunció antes de la WWDC 2024, Resident Evil 2 y Resident Evil 7 también llegarán a Mac, iPhone e iPad.

Todo de iOS 18

No olvidemos — la mayoría de lo que puedes hacer en iOS 18 también está disponible en macOS Sequoia. Desde funciones mejoradas en Mensajes como formato y mejores respuestas rápidas, hasta la categorización en el dispositivo en Correo que puede clasificar tus correos electrónicos en diferentes categorías, hay mucho que podrás hacer más adelante este año. ¡Pero espera, hay más! Una Calculadora actualizada permite a los usuarios ver cálculos anteriores con historial, dándoles la posibilidad de ver sus expresiones mientras escriben. El Calendario muestra eventos y tareas de Recordatorios, facilitando ver, editar o completar tareas a lo largo del día. Una Vista Mensual actualizada también facilita ver eventos y recordatorios de todo un mes de un vistazo. La aplicación Notas se vuelve más inteligente, permitiéndote tomar notas detalladas y bien escritas. Las nuevas funciones de transcripción y resumen de audio con Apple Intelligence permiten a un Mac tomar notas por el usuario, permitiéndoles permanecer presentes en una situación en la que necesitan capturar detalles sobre lo que está sucediendo. Si necesitan hacer rápidamente un cálculo, pueden simplemente escribir una ecuación para que se resuelva automáticamente dentro de la nota.

Fecha de lanzamiento

macOS Sequoia está disponible para descargar como una versión beta para desarrolladores ahora, pero se lanzará al público en otoño.

Compatibilidad

macOS Sequoia funciona con todos los dispositivos Apple silicon, así como con el iMac Pro de 2017, el iMac de 2019, el Mac mini de 2018, el Mac Pro de 2019 y el MacBook Pro de 2018, todos ejecutando Intel.