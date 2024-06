macOS 14 vs macOS 15: ¿Vale la pena la actualización?

Esta semana, Apple anunció su último sistema operativo para Mac. La compañía mostró las nuevas características del sistema, pero es posible que aún te preguntes: ¿vale la pena la actualización a macOS 15 Sequoia? Hay muchas funciones nuevas, lo que podría tentarte a dar el salto con una versión de Beta para desarrolladores. Veamos si vale la pena probarlas.

Lo primero es lo primero: las compañías tienen varias etapas de prueba antes de lanzar software, para encontrar y solucionar errores, y agregar (o eliminar) características. Aun así, pueden surgir problemas cuando se pone a disposición del público en general.

Los problemas pueden ser generalizados, recibir correcciones rápidas o limitarse a unos pocos usuarios, lo que llevará a que Apple tarde mucho tiempo en resolverlos. Y pueden variar desde una molestia menor hasta hacer que tu sistema sea inutilizable.

A menos que realmente necesites una nueva función en macOS 15 Sequoia, te recomiendo encarecidamente que evites actualizar de inmediato. Espera algunas semanas después del lanzamiento para ver si surgen problemas significativos, y luego más tiempo para que Apple los solucione.

Evita las Betas — Especialmente en tu Computadora Principal

Desde el año pasado, Apple ha permitido que cualquier persona con una cuenta de desarrollador registrada descargue e instale Betas para desarrolladores. Aun así, es mejor tener paciencia: las versiones de avance tienen aún más errores e inestabilidades que el lanzamiento general en otoño.

Técnicamente, cualquier persona inscrita en el programa de software beta de Apple puede descargar e instalar la Beta para desarrolladores de macOS 15 Sequoia, aunque la mayoría de las personas no deberían hacerlo. Si realmente tienes prisa, Apple lanza una versión Beta pública unas semanas más tarde. Estas tienen un mejor equilibrio entre nuevas características y estabilidad utilizable.

Sin embargo, la regla general es nunca instalar software beta en tu computadora principal. Incluso las betas públicas están diseñadas para ser probadas, para que los usuarios puedan ayudar a refinar el software antes de su lanzamiento final. No son para uso diario y pueden dejar inutilizable tu Mac. Incluso las versiones estables a veces lo hacen.

Comparación de Funciones: macOS 14 versus macOS 15

No hay duda de que macOS Sequoia tiene una gran cantidad de nuevas características. Sin embargo, el costo de la actualización, especialmente si tu computadora no está en la lista de Macs compatibles con macOS Sequoia, puede que no lo valga.

Funciones de Inteligencia Artificial

Sí, los ejecutivos de Apple hablaron extensamente sobre inteligencia artificial durante la WWDC 24. Sin embargo, la mayoría de esas características no estarán disponibles hasta el próximo año. Eso significa que, incluso después de que se implemente la versión final de macOS Sequoia, muchas de las promesas seguirán estando a meses de distancia.

Y está la cuestión del hardware también. Las características de inteligencia artificial requieren un Motor Neural, que solo tienen las Mac con Apple Silicon. Mientras que la mayoría de los modelos con procesadores Intel compatibles con macOS Sonoma también podrán instalar Sequoia, no admitirán las características que probablemente buscas.

Compatibilidad con Dispositivos

Toma el watchOS 11, por ejemplo. Solo los dispositivos que ejecuten iOS o iPadOS 18 o superior podrán emparejarse con un Apple Watch actualizado a la última versión. Para poder disfrutar de todo lo que ofrece el ecosistema de Apple, es probable que necesites instalar macOS Sequoia, iOS/iPadOS 18, watchOS 11, y así sucesivamente.

Algunas Funciones que Puedes Obtener en Otros Lugares

La nueva aplicación de Contraseñas es un paso superior al antiguo Llavero. Sin embargo, su conjunto de funciones actual todavía lo sitúa por debajo de competidores como 1Password y LastPass.

Lo mismo se puede decir de la nueva función de mosaico. Es mejor que la limitación anterior de mosaico de dos aplicaciones, pero alternativas como Rectangle llevan años existiendo.

¿Respuestas rápidas? Gmail ya lo ha hecho. ¿Resumir páginas web? Arc Browser. ¿Fondos personalizados para videollamadas? Zoom y Google Meet ya lo tienen. Muchas de las características anunciadas por Apple para macOS, iOS y iPadOS no son nada nuevas.

Quizás Apple haga todo lo anterior mejor que la competencia (o quizás no). El punto es: con tantas características que se pueden usar sin necesidad de actualizar tu sistema operativo, ¿realmente hay necesidad de obtener la nueva versión?

Puedes Perder el Soporte de Aplicaciones

Una de las razones por las que Apple anuncia sus versiones de sistema operativo (y lanza betas) mucho antes de que lleguen las versiones estables a los usuarios es para dar tiempo a los desarrolladores para configurar sus aplicaciones. De esa manera, tienen unas semanas de ventaja para arreglar cualquier cosa que pueda fallar en sus aplicaciones con la nueva versión del sistema.

No todos los desarrolladores pueden lograrlo de manera oportuna, sin embargo. Puede llevar desde meses hasta años para que optimicen adecuadamente sus aplicaciones — o incluso solucionen errores que surjan con una nueva actualización de macOS.

El Rendimiento Disminuye

Para ser justos, Apple solo dejó de admitir dos modelos de MacBook Air entre Sonoma y Sequoia. Eso no significa que las Mac más antiguas, especialmente las que casi no llegaron a la lista de modelos compatibles, no vean una reducción significativa de velocidad.

Aunque macOS se sabe que es ligero en las computadoras en las que se ejecuta — yo mismo tengo una MacBook Pro de 2012 que todavía funciona muy bien — algunas características específicas cobran un peaje significativo en la velocidad. En Sonoma, un buen ejemplo fueron los fondos de pantalla/pantallas de protector aéreos. Sequoia puede introducir cuellos de botella similares en el rendimiento.

Sin Nuevas Visualizaciones

Hablando de los fondos aéreos, introdujeron una diferencia visual importante desde Ventura hasta Sonoma. Sin embargo, el paso de Sonoma a Sequoia será una experiencia visual menos sorprendente, en cuanto a diseño. Espera algo similar a los cambios menores de interfaz que han ocurrido desde macOS 11 Big Sur.

En cuanto a las imágenes de fondo, no necesitas la actualización de macOS para usarlas. Puedes descargar fácilmente los fondos de pantalla de macOS Sequoia y mantener tu sistema operativo actual.

macOS Sequoia No es Malo, Pero Sonoma Todavía es Bastante Bueno

Eventualmente, claro, macOS 15 Sequoia valdrá la actualización. Pero, por ahora, sus características no justifican estar ansioso por una versión estable. Eso es especialmente cierto si tienes una Mac con un procesador Intel, ya que las características más emocionantes son exclusivas de Apple Silicon.

Es importante recordar que Apple continúa proporcionando actualizaciones de seguridad, rendimiento y estabilidad a las dos versiones anteriores del sistema operativo también. Por lo tanto, incluso si tu Mac se queda en Sonoma — o incluso en Ventura — seguirá siendo seguro de usar durante algún tiempo.