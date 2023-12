Mac mini M2 con 16GB de RAM por tan solo $699 con código promocional.

Ahorra en el M2 Mac mini con código promocional

¿Necesitas una Mac de escritorio que sea potente y asequible? La última M2 Mac mini con 16 GB de memoria unificada está a la venta gracias a un código promocional exclusivo. Obtén la opción de SSD de 256 GB por solo $699 o la versión de SSD de 512 GB por solo $899.

La M2 Mac mini de Apple es pequeña, pero no escatima en rendimiento, con una CPU de 8 núcleos y una GPU de 10 núcleos. En este momento, los lectores de AppleInsider pueden disfrutar de un código promocional exclusivo disponible en dos versiones de esta pequeña y potente herramienta de trabajo. Ambos vienen equipados con 16 GB de memoria unificada, así que todo lo que necesitas hacer es decidir cuánto almacenamiento necesitas. La primera opción, una Mac mini con 16 GB de memoria y un SSD de 256 GB, está disponible por $699 después de usar el código APINSIDER al finalizar la compra. Es perfecto para cualquier persona que necesite una opción de escritorio Mac confiable a un precio bajo.

Para aquellos que requieran más en términos de almacenamiento, la M2 Mac mini con 16 GB de memoria y un SSD de 512 GB está disponible por solo $899 con nuestro código exclusivo APINSIDER en Adorama. Este modelo ofrece más espacio para archivos y proyectos, además del mismo rendimiento rápido y potente que esperas de un dispositivo Apple M2.

Ambos modelos ofrecen una velocidad excepcional y mucha potencia, gracias al chip M2 y la memoria mejorada de 16 GB. Ya sea para trabajar, jugar o una combinación de ambos, estas Mac minis están diseñadas para manejar una variedad de tareas y ahorrar espacio en el escritorio. El Mac mini mide 7.75 pulgadas en cada lado, por lo que encontrar un lugar para guardar tu computadora de escritorio nunca ha sido tan fácil.

También es fácil conectar periféricos, con dos puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB-A, un puerto HDMI, una toma de auriculares, un puerto Ethernet Gigabit y soporte para Wi-Fi 6E.

Para aprovechar al máximo esta increíble oferta, simplemente usa el código promocional APINSIDER al finalizar la compra en Adorama. El mismo código promocional también te permitirá conseguir un descuento de $20 en tres años de AppleCare al comprarlo junto con la Mac.

No te pierdas, la M2 Mac mini está disponible a un precio imbatible y solo por un tiempo limitado. Si buscas una configuración M2 Pro o memoria adicional, consulta nuestra Guía de precios de la M2 Mac mini para conocer las últimas ofertas en los populares revendedores de Apple.

(*) Cómo activar el descuento

Aquí te mostramos cómo ingresar el código promocional APINSIDER en Adorama, un revendedor autorizado de Apple, para desbloquear las ofertas exclusivas de la Mac mini.

Simplemente ve al sitio web de Adorama, elige una Mac que cumpla con los requisitos y aplica el código de cupón APINSIDER durante el Paso 3 de la compra. Ten en cuenta que, debido a la volatilidad del mercado y la demanda de inventario, la oferta puede agotarse o cambiar en cualquier momento.

