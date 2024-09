M4 iPad Pro recibe grandes descuentos en Best Buy y Amazon, Ahorra hasta $385

Hoy estamos rastreando grandes descuentos en toda la línea M4 iPad Pro como parte de la nueva venta de fin de semana de Best Buy, con algunos descuentos adicionales disponibles en Amazon. En Best Buy, los miembros de My Best Buy Plus/Total pueden obtener $150 de descuento en casi todos los modelos de M4 iPad Pro en este momento, y muchos alcanzan nuevos precios mínimos históricos debido a este descuento exclusivo para miembros.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de algunos de estos vendedores. Cuando haces clic en un enlace y haces una compra, podemos recibir un pequeño pago, que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

Los descuentos de Amazon se centran principalmente en los modelos de alta capacidad de 1TB y 2TB tanto para el iPad Pro de 11 pulgadas como para el de 13 pulgadas. El mayor descuento en toda la venta es el iPad Pro M4 de 13 pulgadas con 2TB y vidrio con textura de nanomaterial por $2,214.00 en Amazon, bajando desde $2,599.00.

11 Pulgadas

Wi-Fi

Celular

13 Pulgadas

Wi-Fi

Celular

Dirígete a nuestra Recopilación completa de ofertas para ponerte al día con todas las últimas ofertas y descuentos que hemos estado rastreando durante la semana pasada.

Historias Populares

Apple Comparte Lista Completa de Más de 250 Nuevas Funciones y Cambios que Llegarán con iOS 18

Tras su evento del iPhone 16 el lunes, Apple compartió un PDF en su sitio web con una lista de todas las nuevas funciones y cambios que llegarán con iOS 18. La lista incluye muchas características que ya fueron anunciadas, incluido Apple Intelligence, nuevas opciones de personalización para la pantalla de inicio y el Centro de Control, una aplicación Fotos rediseñada, varias mejoras en la aplicación Mensajes, una aplicación de Contraseñas y más….

¿Vas a Saltarte el iPhone 16 Pro? Aquí hay Rumores para el iPhone 17 Pro

¿Vas a saltarte el iPhone 16 Pro y esperar otro año para actualizar? Si es así, ya tenemos algunos rumores sobre el iPhone 17 Pro para ti. A continuación, resumimos las principales nuevas características rumoreadas para los modelos iPhone 17 Pro hasta ahora: Cámara frontal de 24MP para todos los modelos iPhone 17: Los cuatro modelos iPhone 17 contarán con una cámara frontal mejorada de 24 megapíxeles, según los analistas de la cadena de suministro de Apple Ming-Chi…

10 Razones para Esperar al iPhone 17 del Próximo Año

La hoja de ruta de desarrollo de iPhone de Apple se extiende varios años en el futuro y la compañía está trabajando continuamente con los proveedores en varios modelos de iPhone sucesivos simultáneamente, es por eso que a veces obtenemos filtraciones de características rumoreadas con tanta anticipación antes del lanzamiento. La serie iPhone 17 no es una excepción, ya tenemos alguna idea de qué esperar de la gama de teléfonos inteligentes de Apple de 2025. Si planeas saltarte…

Aquí es Cuando Comienzan las Preventas del iPhone 16 en Cada Zona Horaria

Las preventas del iPhone 16, ‌iPhone 16‌ Plus, iPhone 16 Pro y ‌iPhone 16 Pro‌ Max están programadas para comenzar el viernes 13 de septiembre a las 5:00 a.m. hora del Pacífico, con los nuevos dispositivos disponibles en múltiples países de todo el mundo simultáneamente. Hemos compilado los horarios de preventa para varios países para ayudar a los lectores de MacRumors a ser de los primeros en pedir. Esta lista no es…

Apple Descontinúa el iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y iPhone 13

Con el lanzamiento del nuevo iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, Apple ha descontinuado algunos de sus iPhones más antiguos. A partir de hoy, Apple ya no está vendiendo el iPhone 13, y el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max han sido reemplazados por el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. El iPhone SE permanece como el dispositivo más asequible de Apple, mientras que el iPhone 14 y el iPhone…

Apple Lanza Nuevo Firmware de AirPods Pro 2 con Soporte para las Funciones de iOS 18

Apple lanzó hoy una nueva actualización de firmware para los AirPods Pro 2, incluidas las versiones con Lightning y USB-C. El firmware tiene un número de compilación de 7A294, superior a 6F8, y está disponible para todos los usuarios de AirPods Pro 2. Apple ha estado probando esta actualización beta, pero se está lanzando antes de que iOS 18 esté disponible el próximo lunes. Hay múltiples funciones que Apple está agregando a…