Lunes MagSafe: Tu guía para los mejores accesorios de viaje MagSafe

Viajar con tus dispositivos de Apple puede convertirse rápidamente en un acto de equilibrio de cargadores, cables y adaptadores. Es ahí donde MagSafe me resulta fundamental, simplificando la carga sin necesidad de llevar un montón de cables en mi bolsa de viaje. Desde su lanzamiento con el iPhone 12, ha sido mi forma preferida de cargar todo. Ya sea para una escapada de fin de semana o un viaje de trabajo rápido, construir un kit de viaje MagSafe "todo en uno" garantiza que tu iPhone, Apple Watch y AirPods estén cargados y listos para usar. Veamos qué necesitas en tu bolsa de viaje para MagSafe.

Lunes de MagSafe: Cada lunes, Bradley Chambers analiza lo último y lo mejor en la industria de MagSafe y carga inalámbrica para ayudarte a sacar el máximo provecho de tus dispositivos de Apple que admiten carga inalámbrica.

Baterías móviles MagSafe

Cuando estás en movimiento, una buena batería móvil MagSafe es esencial para tu kit de viaje. Estos cargadores se acoplan al teléfono para mantenerlo cargado sin complicaciones con cables adicionales. Los mejores tienen un perfil delgado (dependiendo de lo grande que quieras que sea), carga rápida y funciones adicionales como soporte Qi2, pantallas LED o atriles. Una batería móvil MagSafe garantiza que siempre estés listo para tomar fotos, navegar o mantenerte conectado. Aquí tienes algunas de mis baterías MagSafe favoritas:

Cargadores de mesa MagSafe para viaje

Un buen descanso en un hotel también debería resultar en un iPhone, AirPods y Apple Watch cargados, y un cargador de mesa MagSafe compatible con viajes hace que sea fácil lograrlo. Los diseños compactos y plegables son ideales para viajar, y la compatibilidad MagSafe elimina la necesidad de llevar un montón de cables y cargadores diferentes. Aquí tienes algunas buenas opciones:

Cables de carga MagSafe

A veces, lo simple es lo que necesitas. Un cable de carga MagSafe fiable es la solución perfecta cuando solo necesitas una forma sencilla de cargar tu iPhone y AirPods sin cargas adicionales. Son geniales cuando quieres mantener tu configuración ligera y sin complicaciones. ¡No olvides el adaptador de pared USB-C! Por supuesto, esto no cargará el Apple Watch, sin embargo.

Conclusión

Viajar no debería ser sinónimo de la molestia de dispositivos de Apple descargados. La aplicación de Delta y la aplicación de Uber son bastante inútiles si tu iPhone está muerto. MagSafe es la tecnología perfecta para simplificar las cosas (no necesitas llevar cargadores para todos tus dispositivos) mientras facilita obtener una carga rápida en el coche, en el aeropuerto, etc.

Nota legal: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.