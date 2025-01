Lumon Toma Grand Central – por Parker Ortolani

“

Alrededor del mediodía del martes, escuché que Apple había comenzado a instalar un elaborado espacio de oficina de Lumon dentro de Grand Central Terminal para promocionar el regreso de Severance. Afortunadamente, no trabajo muy lejos de una de las estaciones de tren más grandes del país, así que me acerqué a ver qué habían construido. Al llegar, quedé inmediatamente impresionado por las computadoras y teclados de Lumon por los que los nerds hemos estado babeando desde que aparecieron por primera vez en nuestras pantallas hace unos años. Según todos los indicios, eran recreaciones fieles de los escritorios de la serie.

Tuve la suerte de acercarme y familiarizarme con el cubo mientras estaba desocupado. Tomé un montón de fotos de las computadoras y pequeñas piezas en los escritorios. Estos son los tipos de detalles en los que trabajo. Después de todo, he estado siguiendo la compañía de ‘details’ toda mi vida. Las cosas se pusieron realmente interesantes cuando algunos actores entraron en el cubo construido alrededor de los escritorios para hacer “trabajo”. Ahora, todo esto habría sido suficiente. Para mí, era una alternativa extremadamente genial a un anuncio tradicional o a otro tipo de publicidad. Tomé muchas fotos, comí algo y regresé a mi oficina.

Unas horas más tarde, justo cuando me estaba preparando para irme a casa, me enteré de que no solo el director de la serie, Ben Stiller, estaba en la escena, sino que todos los actores de antes habían sido reemplazados por el elenco real de la serie. Ahora las cosas se estaban poniendo interesantes. Ni siquiera se me había ocurrido que Apple podría hacer esto antes en el día, aunque debería haberlo pensado.

Cuando llegué de nuevo a la estación, la multitud era bastante grande y seguía creciendo. Antes, cuando visité el lugar, casi no había nadie aparte de las personas que claramente trabajaban para Apple y algunos viandantes que se detenían brevemente para echar un vistazo. Esta vez, sin embargo, había influencers, celebridades y un montón de fans. Todos ellos, observando en silencio a Adam Scott como Mark S., Britt Lower como Helly R., Zach Cherry como Dylan G., y Tramell Tillman como Mr. Milchick.

Una vez que logré abrirme paso entre algunas capas de personas, me encontré cara a cara con ni más ni menos que Ben Stiller. Si no lo sabes, Ben Stiller es el director de Severance y se le atribuye gran parte del éxito de la serie. Por supuesto, no está solo. Pero vamos, es Ben-freakin-Stiller. Fue increíblemente genial charlar con él, habiendo crecido viendo sus películas y habiéndome convertido en un gran fan de su padre en años posteriores. El Arthur Spooner de Jerry Stiller tiene un lugar muy especial en mi corazón.

Después de felicitar a Ben por la nueva temporada y tomarnos una selfie, recorrí el cubo para ver a los actores trabajando desde todos los ángulos. No salieron de sus personajes ni una sola vez. Después de un rato, Patricia Arquette apareció casi mágicamente de entre la multitud y entró en el cubo. La Sra. Cobel había llegado para supervisar el trabajo que los refinadores de macrodatos estaban haciendo.

Patricia Arquette es una de las mejores partes de Severance, por lo que verla como Cobel en persona fue una experiencia especialmente especial. Aunque nada se compara con ver a Adam Scott como Mark S. de cerca. Encarna tan bien ese personaje, es realmente increíble verlo. Había esperado poder tomarme una selfie con Adam, pero el elenco permaneció en personaje todo el tiempo, incluso cuando salieron del cubo. Como fanático acérrimo de Parks and Rec, fue un momento de lista de deseos el poder estar a pocos metros del exalcalde de Partridge, Ben Wyatt: Desastre Humano.

Esta fue una experiencia que nunca olvidaré. ¿Por qué? No solo porque fue una épica maniobra de marketing de Apple que inmediatamente entra en el panteón de momentos históricos de marketing de Apple, sino porque fue una experiencia compartida y auténtica con las demás personas allí. Ver servicios de streaming tiende a ser una actividad que muchos de nosotros hacemos solos, y cuando se trata de televisión en particular, no hay un entorno de cine para disfrutar de ellos. Por lo tanto, ver colectivamente al personal de Lumon trabajando en persona, juntos, en uno de los nodos de transporte más concurridos no solo fue diferente, sino notable. Fue un momento único de Nueva York, y me recordó lo afortunado que soy de vivir aquí.

En última instancia, hay una lección aquí: Se trata de las personas. Me emocioné con la sorpresa, las piezas del set, las computadoras, los escritorios, la alfombra, todas esas cosas nerds. Pero lo que no esperaba era el impacto que las personas tendrían en mí; me impresionaron esa noche. Mucha gente suele decir que “Apple es el nuevo HBO”. Tienen razón, y este evento es una prueba. También es un recordatorio de que Apple tiene éxito cuando se centra en las personas. Porque lo que realmente hace que la tecnología sea significativa es cómo los humanos la utilizan para, como dijo Steve Jobs una vez, ‘expresar su aprecio al resto de la humanidad’, ya sean actores, constructores o un nerd como yo.

Agradecimientos especiales a James Bareham por ayudarme a editar, ¡suscríbanse a su Substack!”