Luis Rubiales, exalto funcionario del fútbol en España, testifica sobre besar a un jugador estrella.

Luis Rubiales, quien renunció como máximo funcionario de fútbol de España después de que besara a la fuerza a una jugadora, testificó en su juicio por agresión sexual el martes que lo hizo como muestra de afecto en “una situación de alegría extraordinaria”. Sr. Rubiales también ha sido acusado de coerción en relación con el episodio, en el que presionó un beso en la jugadora Jennifer Hermoso en el campo durante la ceremonia de medallas después de que España ganó la Copa Mundial Femenina de 2023. Sr. Rubiales negó haber hecho algo mal durante el encuentro con la Sra. Hermoso. Hablando en una sala de audiencias cerca de Madrid, dijo: “No se gana una Copa del Mundo todos los días”, y añadió que había besado a otras jugadoras en momentos de celebración. También dijo que había pedido permiso antes de besar a la Sra. Hermoso, describiéndolo como un beso. “Le pregunté, ‘¿Puedo darte un pequeño beso?’ y ella dijo: ‘Vale'”, le dijo a un fiscal. La Sra. Hermoso dijo poco después del episodio que “en ningún momento consentí el beso que me dio”. “No pude reaccionar, fue una milésima de segundo”, testificó más tarde, añadiendo que inmediatamente supo que el acto no era normal. “Mi jefe me estaba besando”, dijo. “Esto no debería ocurrir”. El beso, y las consecuencias que siguieron, se convirtieron en un momento de reflexión en el país, así como en el deporte, enfrentando una cultura de machismo contra un progreso más reciente en la igualdad de género en el fútbol español. El Sr. Rubiales, de 47 años, enfrenta dos años y medio de prisión si es condenado. Tres hombres más, incluido Jorge Vilda, el entrenador del equipo en la Copa del Mundo, están acusados de coerción, con los fiscales diciendo que presionaron a la Sra. Hermoso para que retirara su denuncia y minimizara el incidente. Cada uno podría enfrentar 18 meses. El juicio se inició la semana pasada con el testimonio de la Sra. Hermoso, de 34 años, quien describió el beso como el momento que “arruinó uno de los días más felices de mi vida”. La Sra. Hermoso, quien juega en México, también testificó que altos funcionarios de fútbol la presionaron para decir que el Sr. Rubiales no había hecho nada incorrecto. La Sra. Hermoso fue excluida del equipo de España después del episodio, pero el lunes la actual entrenadora del equipo femenino de España, Montse Tomé, testificó que la exclusión de la Sra. Hermoso “no fue un castigo”. La Sra. Tomé, quien se convirtió en la entrenadora del equipo en septiembre de 2023 después de que despidieran a Vilda, compareció en la corte cerca de Madrid como testigo de la defensa. En agosto de 2023, la Sra. Tomé y otros 10 miembros del cuerpo técnico de la selección femenina de España publicaron una declaración conjunta condenando las “actitudes y acciones inaceptables” de Mr. Rubiales. Sin embargo, el nombramiento de la Sra. Tomé como sucesora de Vilda fue visto por algunos como una continuación del antiguo liderazgo. Había trabajado con Vilda como su asistente y había ordenado a los jugadores asistir al campo de entrenamiento. También fue vista por los jugadores como ofreciendo poco apoyo práctico a la Sra. Hermoso e ignorando llamados a un cambio estructural en la federación de fútbol. La Sra. Hermoso, durante su testimonio, dijo que la federación la había abandonado casi por completo después de sus quejas. Dijo que los funcionarios solo querían “salvar su reputación”. En las horas posteriores al beso, Mr. Rubiales ofreció una disculpa tibia y resistió las llamadas a dimitir. La federación de fútbol española emitió un comunicado que citaba a la Sra. Hermoso llamando al beso “un gesto mutuo totalmente espontáneo”. Durante su testimonio, la Sra. Hermoso dijo que nunca había aprobado la declaración. Ante la presión creciente y el apoyo menguante, Mr. Rubiales renunció como jefe de la organización nacional de fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, en septiembre de 2023.