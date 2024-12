Lucharon por Assad en Siria. Ahora están entregando sus armas.

nuevo vídeo cargado: Lucharon por Asad en Siria. Ahora están entregando sus armas.

Lucharon por Asad en Siria. Ahora están entregando sus armas.

En toda Siria, los soldados vinculados al antiguo régimen de Asad están entregando sus armas al gobierno interino. El New York Times habló con algunos de estos hombres en Latakia, mientras enfrentan un futuro nuevo e incierto como civiles.

En una antigua comisaría de policía en Latakia, Siria, el pasado y el presente chocan. Una vez controlado por el régimen de Asad, el recinto ahora es dirigido por Hayat Tahrir al-Sham, el grupo que lideró la ofensiva que derrocó al presidente Bashar al-Asad hace poco más de una semana. Para aquellos que formaban parte de las fuerzas de Asad anteriormente, este es un momento de rendición, y la supervivencia, ya que no cumplir podría significar prisión, procesamiento o algo peor. Ali Adra, un ex oficial médico del ejército, dice que ha aceptado su realidad. El cambio en Siria ha sido rápido y las apuestas son altas. Pero no todos tienen una segunda oportunidad. Aquí en Latakia, estos soldados buscan cierre, pero el camino a seguir sigue siendo incierto.

