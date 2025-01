Luchando junto a Rusia, los norcoreanos libran su propia guerra.

Los soldados norcoreanos que luchan por Moscú en la región de Kursk de Rusia tienen asignados sus propios parches de tierra para asaltar. A diferencia de sus homólogos rusos, avanzan con casi ningún vehículo blindado de apoyo. Cuando atacan, no se detienen para reagruparse o retroceder, como a menudo hacen los rusos cuando comienzan a sufrir grandes pérdidas, dicen los soldados ucranianos y los funcionarios estadounidenses. En cambio, avanzan bajo fuego intenso a través de campos sembrados de minas y enviarán una ola de 40 o más soldados. Si toman una posición, no intentan asegurarla. Dejan eso a los refuerzos rusos, mientras retroceden y se preparan para otro asalto. También han desarrollado tácticas y hábitos singulares. Al combatir un dron, los norcoreanos envían a un soldado como señuelo para que otros puedan derribarlo. Si resultan gravemente heridos, se les ha instruido para detonar una granada para evitar ser capturados vivos, sosteniéndola bajo el cuello con una mano en el pasador mientras los soldados ucranianos se acercan. Enviados a Rusia para unirse a las tropas de Moscú en Kursk, los norcoreanos operan básicamente como una fuerza de combate separada, dijeron los soldados ucranianos y los funcionarios estadounidenses, distintos en idioma, entrenamiento y cultura militar. “Es en parte dos militares diferentes que nunca han entrenado u operado juntos y en parte, creo, la cultura militar rusa, que no es muy respetuosa, digamos, de las capacidades y normas y operaciones de las fuerzas asociadas”, dijo Celeste A. Wallander, quien hasta el Día de la Inauguración fue secretaria asistente del Pentágono para asuntos de seguridad internacional. Los norcoreanos son en su mayoría tropas de operaciones especiales entrenadas para misiones de ataque quirúrgico, dijo, pero los rusos básicamente los han utilizado como soldados rasos. El otoño pasado, Corea del Norte envió aproximadamente 11,000 soldados para ayudar a las fuerzas de Moscú en la región de Kursk del sur de Rusia, donde los ucranianos capturaron territorio con una invasión sorpresa el verano pasado. Desde su primer compromiso en combate a principios de diciembre, aproximadamente un tercio de los soldados norcoreanos han muerto o resultado heridos, dijeron los funcionarios ucranianos y estadounidenses. El general Oleksandr Syrsky, comandante militar de alto rango de Ucrania, dijo esta semana que las pérdidas norcoreanas continuaban aumentando, estimando que casi la mitad de los enviados habían sido o heridos o muertos, pero advirtió que eran “altamente motivados, bien entrenados” y “valientes”. Se esperan refuerzos “dentro de los próximos dos meses”, según un alto funcionario de defensa de Estados Unidos. El New York Times habló con una docena de soldados y comandantes ucranianos que están en combate directo con soldados norcoreanos, así como con cuatro funcionarios de defensa de Estados Unidos y analistas militares, para armar un retrato de cómo operan los norcoreanos en el campo de batalla. El Times también vio videos de asaltos norcoreanos proporcionados por el ejército ucraniano. Los funcionarios estadounidenses solicitaron el anonimato para hablar francamente sobre detalles del campo de batalla. Los soldados y comandantes ucranianos pidieron ser identificados solo por sus nombres en conformidad con el protocolo militar. Con 1,2 millones de soldados, el ejército de Corea del Norte se encuentra entre los ejércitos permanentes más grandes del mundo, y su entrada en la guerra fue una escalada profunda en una guerra que se acerca a su cuarto año. Incluso antes de enviar tropas a Rusia, Corea del Norte fue un importante apoyo del esfuerzo de guerra de Rusia. Ha enviado a Moscú millones de proyectiles de artillería, que ahora representan aproximadamente la mitad de las municiones rusas disparadas diariamente, y más de 100 misiles balísticos de corto alcance, según funcionarios de inteligencia occidentales y ucranianos. Kremlin ha negado desplegar soldados norcoreanos en el campo de batalla y está tomando medidas para ocultar su participación, dijeron los funcionarios. Por ejemplo, a los norcoreanos se les ha emitido lo que un funcionario del Pentágono describió como “basura de bolsillo”: documentos que los registran como provenientes del Lejano Oriente de Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que un soldado capturado fue encontrado con una identificación militar a nombre de un residente de Tuva, en el sur de Siberia. La identidad falsa utilizó datos de un ciudadano ruso real, dijeron funcionarios de inteligencia ucranianos. Las afirmaciones ucranianas sobre intentos de ocultar la participación norcoreana no pudieron ser verificadas de manera independiente. Mientras que los soldados norcoreanos brindan mano de obra adicional, los rusos han luchado por integrarlos en el campo de batalla. Las dificultades han variado desde problemas menores, como encontrar uniformes lo suficientemente pequeños como para que quepan los soldados norcoreanos, hasta problemas de comunicación que han llevado al menos dos veces a enfrentamientos directos entre fuerzas norcoreanas y rusas debido a una identidad equivocada, dijeron funcionarios estadounidenses y soldados ucranianos. Los rusos están tomando medidas para abordar los problemas, dijeron los soldados ucranianos, pero aún no han formado una fuerza de combate más cohesionada. “Ahora han comenzado a componer grupos que incluyen a un traductor o alguien que habla ruso con radio, pero estos grupos no son muy efectivos”, dijo Andrii, el comandante ucraniano. Usando video de una cámara de dron, Andrii describió un asalto poco después de que ocurriera a principios de este mes, ofreciendo una ventana a las tácticas norcoreanas. Visto a través de la imagen térmica, los soldados norcoreanos destacaban como pequeños puntos oscuros en los campos polvorientos de nieve. Caminaron unos cinco kilómetros, con muchos muertos en el camino, y se agruparon en una línea de árboles para asaltar una trinchera ucraniana a poca distancia. “Hay alrededor de 50 de ellos aquí”, dijo Andrii. Algunos estaban heridos, mostraba el video, pero no retrocedieron. Esperaron refuerzos y luego atacaron. Los grupos de asalto estaban formados por cinco a ocho soldados. Los norcoreanos sufren muchas bajas, dijo Andrii, pero siguen enviando nuevas unidades. “Es solo hacia adelante, hacia adelante”, dijo. “Es motivación, órdenes y disciplina estricta”. La táctica de “brigada de choque” de los soldados que avanzan con poca preocupación por el caos que les espera está muy presente en la formación y propaganda militares norcoreanas. Adoptada de los días de la Guerra de Corea, la estrategia ha causado muchas bajas en una guerra librada en terrenos abiertos y planos con drones, según funcionarios de inteligencia surcoreanos. Pero dijeron que el Norte consideraría esas pérdidas un costo necesario para volverse más hábil en la guerra moderna. “Se siente como si específicamente hubieran venido aquí a morir, y ellos mismos lo saben”, dijo Oleksii, un comandante de pelotón. Los funcionarios de inteligencia ucranianos dijeron que dos soldados norcoreanos capturados el 9 de enero también proporcionaron información sobre los despliegues en Kursk. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania han publicado fragmentos de diarios y comunicaciones recogidas de los cuerpos de soldados norcoreanos, que los funcionarios estadounidenses dijeron que parecen auténticos. En un diario, un soldado norcoreano escribió que estaba motivado para unirse a la lucha de Rusia para redimirse de una transgresión no especificada. “Visto el uniforme de la revolución para proteger al Comandante Supremo”, escribió. “Traicioné al Partido que confió en mí y cometí actos desagradecidos contra el Comandante Supremo. Los pecados que he cometido son imperdonables, pero mi patria me ha dado un camino para redención, un nuevo comienzo en la vida”. También incluyó detalles prácticos, como cómo derribar un dron. “Simultáneamente, el que atrae al dron mantiene una distancia de 7 metros, mientras que los que disparan se mantienen a 10-12 metros de distancia. Si el cebo se queda quieto, el dron también dejará de moverse. En ese momento, el tirador elimina el dron”. Las tácticas norcoreanas han obligado a los ucranianos a adaptarse. Por ejemplo, los pilotos de drones dijeron que generalmente no apuntaban a Norcoreanos individuales, sino que buscaban grupos en su lugar. Y dado la densidad de los asaltos norcoreanos, el procedimiento estándar de colocar minas antipersonal aproximadamente a 15 metros de distancia no funciona bien. Ahora, los soldados dijeron que están tratando de dejar no más de cinco metros entre minas. Curiosamente, dijeron los soldados, los norcoreanos intentan remover a sus muertos y heridos del campo de batalla, lo cual es diferente de los rusos. Andrii compartió un video de dron del proceso, con algunos soldados muertos y heridos siendo arrastrados, cargados en trineos o tirados de los brazos mientras otros ocupaban la posición. Las fuerzas norcoreanas desplegadas en Ucrania incluyeron alrededor de 500 oficiales y al menos tres generales, según la inteligencia militar ucraniana. Los generales están destacados en los cuarteles del comando y control ruso, dijeron funcionarios de defensa de Estados Unidos, y ahí es donde se deciden los objetivos. Los comandantes deciden cuándo necesitan artillería y cuánto tiempo esperar antes de que maniobren las fuerzas terrestres, dijo un alto funcionario de defensa de Estados Unidos. Sincronizan con las tropas en el campo, para que los soldados no estén hablando con sus contrapartes rusas, para intentar reducir la falta de comunicación. Los soldados ucranianos luchando en Kursk dijeron que las tácticas norcoreanas eran costosas pero efectivas. “Los Coreanos están comenzando a empujar las líneas frontales, apuntando a áreas menos defendidas y desgastando a nuestras tropas de esa manera”, dijo Oleksii, el comandante de pelotón. Luchar contra uno de los ejércitos más grandes del mundo ya era lo suficientemente difícil, dijo, pero luchar contra dos estaba “al límite” de lo que era posible. Capturar prisioneros ha resultado desafiante porque a los norcoreanos se les ha enseñado a no ser capturados con vida, dijeron los soldados, y los operadores de drones rusos siempre estaban observando. “Si los rusos ven que capturan a los coreanos, usan drones para rematarlos, matando tanto a los coreanos como a nuestros soldados”, dijo Oleksii, agregando que algunos en su brigada fueron asesinados de esta manera recientemente. Los soldados ucranianos dijeron que los norcoreanos no deben ser subestimados. “Están siendo probados, realmente probados”, dijo Andrii, el comandante del dron. No tenían experiencia en combate, dijo, pero “ahora están aquí, adquiriéndola, y se están volviendo muy fuertes”. Liubov Sholudko contribuyó con la información desde Ucrania y Choe Sang-Hun contribuyó desde Seúl.