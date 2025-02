Luchando con la ansiedad por el despido laboral? Aquí tienes lo que necesitas hacer.

Millones de trabajadores están lidiando con la angustia de ser despedidos del trabajo.

Más del 80% de los trabajadores están preocupados por perder sus empleos este año, según una encuesta reciente de MyPerfectResume.

No están equivocados al estar nerviosos. Aproximadamente el 40% de las empresas en todo el mundo esperan reducir sus plantillas en los próximos cinco años, según un informe del Foro Económico Mundial.

Muchas grandes corporaciones ya han anunciado o iniciado rondas de despidos, incluyendo Chevron, CNN, Estee Lauder, Meta y Southwest Airlines. Y eso, por supuesto, no incluye a los miles de trabajadores despedidos en la campaña de Elon Musk para reducir la fuerza laboral federal.

“El panorama laboral actual es un campo minado, con despidos detonando a izquierda y derecha,” dijo Nancy Ancowitz, estratega laboral, a Yahoo Finance.

“Los profesionales sienten la presión, algunos tratando frenéticamente de demostrar su valía, otros paralizados por la incertidumbre. Para los empleados que ven cómo sus colegas son despedidos y ven noticias diarias de recortes de empleo, es como si el techo se estuviera bajando, el suelo se elevara y las paredes se cerraran en su propia seguridad laboral.”

Por ejemplo, la semana pasada, los empleados de Meta expresaron en LinkedIn su sorpresa por haber sido despedidos.

Kaila Curry, ex gerente de contenidos en Meta, escribió: “Hoy me vi afectada por los despidos de Meta. Al principio, dudé en compartir esto; no quería ser etiquetada como ‘baja rendimiento’. Pero después de reflexionar, sé que cualquier futuro empleador puede ver a través de la fachada corporativa. Esto no se trataba de rendimiento; se trataba de reducción de la fuerza laboral a favor de iniciativas de IA.”

Curry no lo vio venir. “Recibí una calificación de ‘sobrepasa las expectativas’ en mi revisión a mitad de año, y navegué por un torbellino de cinco gerentes y dos reorganizaciones en solo un año… Pedí feedback frecuentemente y siempre me dijeron que estaba haciendo un buen trabajo.”

“El miedo a ser el próximo en perder tu trabajo puede eclipsar el trabajo diario, reduciendo la motivación y la participación,” dijo Jennifer Moss, autora de “¿Por qué estamos aquí?: Creando una cultura laboral que todos desean,” a mí.

Para navegar por este panorama lleno de despidos, aquí hay movimientos que debes hacer ahora mismo para ayudarte a estar preparado en caso de que pierdas tu trabajo.

Si tienes un salario en este momento, aprovecha este tiempo para reducir tus gastos y ahorrar en una cuenta de ahorros de alto rendimiento que sirva como fondo de emergencia. Idealmente, querrás que esta cuenta cubra al menos seis meses de gastos de vida. Si puedes apartar el equivalente a un año, hazlo.

Aquí está el motivo: Conseguir un nuevo trabajo puede llevar mucho más tiempo de lo que imaginas. La duración media del desempleo después de perder un puesto fue de alrededor de 10 semanas en enero, según la Oficina de Estadísticas Laborales. El tiempo promedio que tomó conseguir un nuevo puesto: 20 semanas.

Tómate un tiempo para cuidarte a ti mismo para aliviar la ansiedad de un posible despido a través de la meditación, el ejercicio, una caminata durante el día para recibir algo de luz y estar al aire libre, aconseja la coach laboral. Getty Creative) · Dianne Gralnick via Getty Images

“La inseguridad laboral es un problema importante en estos días,” Dorian Mintzer, coach ejecutiva, le dijo a Yahoo Finance. “Sentirse impotente es una sensación terrible, a menudo paralizante para las personas.”

Tu autoestima también podría estar en un punto bajo, influenciada por la cultura laboral que te rodea y quizás la baja moral de los demás, dijo.

El cuidado personal durante estos tiempos difíciles es necesario, agregó Mintzer. “Puede tomar la forma de meditación, ejercicio, una caminata durante el día para recibir algo de luz y estar al aire libre, y puede ayudar mantener un diario — como una forma de expresar y ‘contener’ tus sentimientos.”

El consejo de Benjamin Franklin viene a mi mente: “Al no prepararte, te estás preparando para fallar.”

Pon algunas bases para que puedas moverte rápidamente si recibes ese temido correo electrónico anunciando que estás fuera. De hecho, cuando tu situación laboral es precaria, estos pasos prácticos te dan una sensación de poder y te adelantan a lo que pueda venir.

Siempre digo que la creación de redes de contactos está a solo una letra de no funcionar, así que comienza por ahí.

“Si te enfrentas a despidos inminentes, no te paralices, actúa,” dijo Ancowitz. “Contacta a antiguos colegas, jefes y amigos y amplía tu red de contactos. Sé transparente sobre tu situación, pero destaca lo que puedes ofrecer. Usa LinkedIn y foros de la industria para conectar con tus compañeros. Asiste a eventos para ampliar tu círculo.”

Y pulsa tu currículum y perfiles en línea para que estés listo para actuar. Escribir un currículum si no lo has hecho en mucho tiempo puede ser desalentador, pero es crucial. Tu currículum y perfil de LinkedIn son tus tarjetas de presentación y tu video de presentación.

Otros movimientos que ayudarán en la búsqueda de empleo y, francamente, en tu posición actual incluyen agregar a tu conjunto de habilidades e incluso explorar un trabajo secundario.

Una gran advertencia: Algunas de estas acciones, admítelo, son difíciles de hacer mientras todavía estás en el trabajo. Así que es un baile delicado.

Agregar algo de brillo y pulido a tu currículum puede darte una sensación de calma y control. (Getty Creative) · Westend61 via Getty Images

A medida que las empresas han apuntado a los gerentes de nivel intermedio de cuello blanco para despidos y recortes presupuestarios, más gerentes están teniendo que aceptar un recorte salarial o bajar de nivel al conseguir un nuevo trabajo, según Daniel Zhao, economista líder de Glassdoor.

Cerca de una cuarta parte de los gerentes que cambiaron de empleador en 2024 vieron una caída salarial, y esto fue aún más severo para los ex gerentes que han tenido que cambiar a un trabajo no gerencial, según Zhao. Casi 1 de cada 3 gerentes que cambiaron a un trabajo no gerencial en un nuevo empleador vieron que su salario disminuía.

“Todos necesitan un Plan B incluso si no te preocupa ser el objetivo de un despido,” aconsejó Beverly Jones, una coach laboral con Clearways Consulting en Washington, D.C.

“Incluso si tienes un gran trabajo, siempre debes pensar en lo que podrías hacer si pierdes tu trabajo o quieres renunciar — mañana. Las cosas que haces para apoyar el Plan B — la creación de redes, el aprendizaje de cosas nuevas, seguir y adaptarse a nuevas tendencias —, al mismo tiempo, mejorarán tu empleo actual.”

Tali Eichner, 22, una asociada de ventas minoristas, ha pasado casi tres años trabajando en una tienda de ropa en Denver, pero está nerviosa.

Desde enero, su empleador ha estado reduciendo las horas para el personal de la tienda minorista. “Es como un campo de batalla entre los empleados que pueden conseguir horas,” dijo. “Muchos de mis colegas también sienten ese estrés. Ser tratado de esta manera es un poco inquietante.”

Para mantener la calma y enfocarte en el futuro, decidió ampliar sus habilidades. “Acabo de terminar un programa gratuito de certificación en Gestión de Proyectos a través de Coursera,” me dijo. “Es un camino profesional que quiero seguir, y tengo la organización, la atención al detalle y las habilidades de programación para ese tipo de trabajo.”

Ha iniciado una búsqueda de trabajo y, con sus ingresos reducidos, ha estado obteniendo ingresos suplementarios como cuidadora de casas y cuidadora de mascotas. “Realmente me encanta eso,” agregó.

Kerry Hannon es una columnista senior en Yahoo Finance. Es estratega laboral y de jubilación, y autora de 14 libros, incluidos “En control a los 50+: Cómo tener éxito en el nuevo mundo del trabajo” y “Nunca es demasiado tarde para enriquecerse.” Síguela en Bluesky.

