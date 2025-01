Lucha en la República Democrática del Congo: Rebeldes del M23 matan al Gobernador Peter Chirimwami

A medida que se dirigían hacia Goma, el M23 capturó los pueblos de Masisi y Minova. Más de 200 civiles han sido asesinados en áreas capturadas por el M23, líderes locales dijeron el jueves. Y según las Naciones Unidas, dos niños murieron después de que cayeran bombas en un campamento para personas desplazadas. Como resultado de esta inquietud, el presidente congoleño Félix Tshisekedi acortó su viaje al Foro Económico Mundial en Davos, regresando el jueves para mantener reuniones urgentes de seguridad con altos funcionarios. La caída de Goma, una ciudad de más de un millón de habitantes situada cerca de la frontera con Ruanda, sería un gran golpe para los rebeldes. Numerosas carreteras que conducen hacia la ciudad han sido bloqueadas, lo que suscita preocupaciones de que los suministros de alimentos en la ciudad se agoten. “La ciudad de Goma está asfixiada, ya no hay entradas, ya no hay salidas… esta población está sufriendo enormemente”, dijo el líder sindical local Bahala Shamavu Innocent a la BBC. Espoir Ngalukiye, miembro del partido de oposición Ensemble pour la Republique, también está preocupado por el acceso a alimentos. “En Goma realmente no estamos seguros,” dijo el Sr. Ngalukiye. “Nadie que viva en Goma puede decirte que no tiene miedo.” El jueves los rebeldes capturaron la ciudad cercana de Sake, según las Naciones Unidas, el Reino Unido y varias fuentes. Pero el ejército congoleño dijo que había repelido el ataque en Sake, que se encuentra a solo 20 km (12 millas) de Goma. Los residentes de Sake y de la zona amplia, muchos de los cuales ya estaban desplazados por el conflicto, han huido de sus hogares. La gente escapa llevando colchones y otros enseres esenciales a sus espaldas, mientras docenas se amontonan en barcos de madera abarrotados.