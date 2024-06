Los votantes dicen que están preocupados por Biden después del debate.

Hace 7 horas por Ana Faguy, BBC News, Washington

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump se enfrentaron el jueves por la noche en el primer debate presidencial del ciclo electoral de 2024. Los votantes de todo el país han expresado preocupaciones sobre las edades de los candidatos: el Sr. Biden tiene 81 años y Trump tiene 78, y el debate aumentó esa ansiedad. Aun así, con semanas restantes hasta las convenciones en las que cada partido formalizará su elección de candidato, los partidarios de ambas principales partes sienten que tienen pocas opciones. La BBC habló con votantes demócratas, republicanos e independientes que nos dijeron que estaban preocupados por la aptitud del Sr. Biden para ser el candidato. Después del debate del jueves, les preguntamos si su actuación ampliamente criticada cambiará su voto. Comenzamos con un votante que siente que no tiene más remedio que apoyar al presidente. Esta demócrata de toda la vida encontró tan difícil de ver el debate, apenas pudo mantener la transmisión. Pero independientemente de las actuaciones de los candidatos, planea votar en noviembre. No vi todo. No lo toleré, ¿esto es lo mejor que nuestro país puede hacer? Si Hillary hubiera salido con su traje de pantalón, habría sido feliz como el infierno. Yo detesto a Trump y todo lo que representa: su mentira, su trampa y su falta de moral. Biden es un ser humano mucho mejor, pero me sentí muy mal por él anoche y fue una gran decepción. Pensaba que sería el Estado de la Unión “Joe todo bien”. No, lo que tuvimos fue todo lo que todos decían que estaba mal con él que salió al escenario. Me siento terrible por él y por Estados Unidos, pero tenemos que aguantar. Sinceramente, el debate realmente me desentendió. Siento que no hay nada que pueda hacer salvo votar azul, sea quien sea. Dominic se identifica como libertario y votó por un tercer partido en 2016 y 2020, pero esta vez está respaldando completamente al antiguo presidente. Soy fan de Trump y con entusiasmo voy a votar por él. Al entrar en este debate, pensé que los republicanos estaban preparándose para el fracaso. En realidad me sorprendió lo mal que lo hizo Biden, pensé que lo haría mejor. Estaba moderadamente contento con Trump. Pensé que parecía mucho más presidencial, especialmente en comparación con los debates de la última vez. La última vez fue muy negativo. Creo que encontró el tono perfecto anoche. El Trump que viste en el escenario fue muy diferente al que viste en 2016. El Trump de 2016 habría lanzado muchos más ataques baratos sobre la edad de Biden. Biden parecía muy derrotado en su lenguaje corporal. Creo que Trump parecía muy presidencial en cómo manejó la edad de Biden. Voy a votar por Trump con entusiasmo en este momento y no lo voté ni en 2016 ni en 2020. [Dominic envió un mensaje de texto unos minutos después]. En 2016, casi me podrías considerar un nunca Trumper. Mi opinión sobre él ha cambiado por completo. Connor es demócrata y votó por Biden en 2020. Planea hacer lo mismo en 2024, pero está preocupado por la edad del presidente. Estoy nervioso por un segundo mandato de Biden. No tengo dudas de que las personas que rodean a Biden son competentes y tienen la capacidad de llevar a cabo las necesidades del poder ejecutivo. Tampoco tengo dudas de que Biden tiene los mejores intereses de este país en el corazón. Dicho esto, tengo menos confianza en la capacidad de Biden para liderar este país hoy de lo que nunca he tenido. Los esfuerzos de la administración Biden en infraestructura, reuniendo a nuestros aliados, indultando a aquellos con delitos de marihuana, invirtiendo en energía limpia y tecnologías de vanguardia y reduciendo los precios de los medicamentos recetados son acciones monumentales. Creo que este primer mandato ha sido bastante exitoso, por lo que me duele decir que Biden puede que no sea el mejor líder para estas políticas o este momento. No creo que nada de esto pueda convencerme de votar por Trump. Simplemente no puedo respaldar a un candidato que ha reducido drásticamente la fe en nuestro sistema electoral mientras todos sus asesores le decían que estaba equivocado. O un candidato que claramente carece de cualquier carácter moral basado en sus asuntos extramaritales que ahora han sido aceptados como un hecho en un tribunal de justicia y una multitud de otros escándalos. O un candidato que permite el peor tipo de odio y politización en todos los aspectos de nuestra sociedad y gobierno. O un candidato del que nunca he oído hablar inteligentemente o a fondo sobre ningún tema nunca. Crystal es una firme partidaria de Trump que votó por el ex presidente dos veces antes y lo hará de nuevo en noviembre. Trump parecía muy equilibrado y presidencial, y Biden parecía muy débil. Realmente no pensaba que fue una buena idea para Biden siquiera hacer este debate. En realidad no me pareció mentalmente sano. Dio la impresión de ser realmente débil y frágil. Fue doloroso ver 90 minutos de este debate entre Biden y Trump. La crisis del fentanilo, la seguridad fronteriza y por supuesto la economía son mis tres principales preocupaciones, y no sentí que Biden abordara esos problemas en absoluto. Estoy en contra del aborto y en contra de la píldora del aborto como Trump. Me gusta que esté a favor de la vida y me gusta que esté del lado de los valores conservadores cristianos. Creo que este país le respeta, y después de este debate, realmente creo que ganará. Este debate solidificó que puede ganar y ganará. Shana planea respaldar a Biden en las próximas elecciones, pero no está contenta con el estado actual del país. Estaba muy frustrada viendo el debate. Siento que las respuestas que estaban dando realmente no eran respuestas a ninguna de las preguntas. Fue agotador ver eso. No creo que ninguno de los dos haya actuado mejor que el otro. El Sr. Biden parecía cansado, parecía débil. Incluso si tenía un resfriado y tenía cosas buenas que decir, no las estaba sacando y no era comprensible. Eso me recuerda cómo Kennedy venció a Nixon en el primer debate televisado al verse más saludable. Trump estaba siendo agresivo, divagando. Aunque parecía más fuerte en cuanto a lo físico, no creo que le fue bien en contenido. Creo que aún voy a votar por el Sr. Biden porque no quiero a Trump en el cargo. Me encantaría que ambos partidos reconsideraran a sus candidatos. Sé que esa idea se está discutiendo en este momento, nos haría mejor. Antes de que Biden anunciara su candidatura para la reelección, esperaba que cediera su lugar para que alguien más se presentara. Pero preferiría que un demócrata esté en el cargo que el Sr. Trump. Eric es un votante independiente que votó por un tercer partido en 2020, pero aún no ha decidido qué hará en noviembre. Trump es un viejo mentiroso psicópata que se postula únicamente para mantenerse fuera de la cárcel y dirá literalmente cualquier cosa para protegerse a sí mismo. Biden es viejo, débil y no está en contacto con su electorado. Personalmente, creo que el presidente Biden hace un mejor trabajo al escuchar diferentes puntos de vista. Fue revelador para mí cuando los moderadores hacían preguntas, Trump hablaba de los temas que él quería. Estoy indeciso en este momento, voy a esperar y ver qué pasa. Muchas cosas podrían cambiar entre ahora y noviembre. Personalmente, no veo una razón convincente para votar por ninguna de las personas allí arriba, pero sí veo razones convincentes para votar en contra de ellas. Me gustaría ver a un candidato en el que pueda apoyar y votar, en lugar de votar en contra de alguien. Quiero a alguien que esté más interesado en hacer el trabajo que en ser reelegido de nuevo. Ni Trump ni Biden son jóvenes. No sé si alguno de ellos puede soportar cuatro años siendo presidente. El hecho de que ambos estuvieran allí arriba discutiendo sobre su juego de golf me dice que están más interesados en otras cosas que en dirigir un país.