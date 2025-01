Los vigilantes de bonos tienen al Reino Unido en la mira

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

La falta de confianza en la economía británica se ha vuelto contagiosa. De las empresas, ha pasado a los mercados financieros. La semana pasada, los inversores se deshicieron de los bonos del Estado y vendieron la libra, mientras las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del Reino Unido aumentaban. Los rendimientos de los bonos del gobierno a diez años están cerca de sus máximos en 16 años. Si no vuelven a bajar, la “regla fiscal inquebrantable” de la canciller Rachel Reeves —de equilibrar el presupuesto corriente en cinco años— será quebrantada. Para recuperar credibilidad, el gobierno laborista debe detallar rápidamente planes creíbles para aumentar el crecimiento económico y contener el gasto.

La reciente venta de bonos del Estado ha sido desencadenada por acontecimientos en EE. UU. Las expectativas de inflación más altas en la mayor economía del mundo —vinculadas a la agenda arancelaria del presidente electo Donald Trump y datos económicos sólidos— han elevado los rendimientos de los bonos del Tesoro, el referente para el endeudamiento global. Esto ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda en otras economías. Pero el diálogo negativo sobre la perspectiva de crecimiento “estagflacionario” en Gran Bretaña, tras un Presupuesto de Otoño que aumentó los impuestos en octubre pasado y el margen limitado que Reeves dejó contra sus reglas fiscales, ha convertido al Reino Unido en un blanco principal para los vigilantes de bonos.

¿Qué puede hacer el gobierno? A menos que los rendimientos comiencen a escalar fuera de control, los anuncios impulsivos para recortar costos o aumentar ingresos en este momento podrían parecer desesperados, e incluso empujar los rendimientos aún más. Los rendimientos de los bonos suben y bajan, y la actual venta no ha sido caótica. Las comparaciones con la crisis de mercado desatada por el “mini” Presupuesto de la ex primera ministra Liz Truss en septiembre de 2022 no son acertadas.

Pero no hacer nada tampoco es una opción. La imprevisibilidad de Trump significa que los mercados globales de bonos seguirán tensos. Y el mensaje de los inversores es que su fe en la capacidad de Gran Bretaña para reducir costos y aumentar el crecimiento en este entorno volátil es bastante baja. Labour debe entonces detallar su estrategia económica, en lugar de hablar vagamente sobre futuros ahorros de eficiencia y ser pro-crecimiento. Las empresas e inversores quieren saber cómo mejorarán tangiblemente las perspectivas de Gran Bretaña a corto plazo.

Esto significa que el gobierno debe redoblar esfuerzos para eliminar barreras a la contratación, inversión y expansión empresarial. Los planes anunciados el lunes para crear “zonas de crecimiento” de IA son un comienzo. Pero las empresas también quieren saber cómo las reformas promocionadas al sistema de planificación acelerarán realmente los procesos de construcción en todo el país.

La estrategia industrial —planeada para la primavera— también es una oportunidad para impulsar la confianza al esbozar una serie de proyectos clave de infraestructura y planes ambiciosos para mejorar el acceso al talento altamente cualificado. Reeves podría esbozar intenciones de alivios fiscales y simplificación antes del Presupuesto de Otoño, que será el evento fiscal principal este año. Eso podría estimular el apetito empresarial.

Los traders de bonos, sin embargo, buscarán evidencia de mejoras a corto plazo en la posición fiscal de Gran Bretaña. La canciller tiene razón al descartar más subidas de impuestos, lo cual sería desastroso para la confianza. Pero eso significa que Labour debe estar preparado para hacer ahorros en áreas de alto coste, pero políticamente sensibles, como los beneficios sociales, la administración pública y el triple bloqueo de los pagos de pensiones. De hecho, si la aritmética fiscal no mejora notablemente, el gobierno podría hacer recortes para alimentar la próxima previsión de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria el 26 de marzo.

Los rendimientos de los bonos están lanzando un aviso. Labour debe mantener la calma y evitar anuncios apresurados, pero no puede seguir en la forma lenta y difusa en la que ha comenzado. Es hora de que el gobierno exponga —con prontitud y detalle— su estrategia para impulsar el crecimiento y reducir los costos.