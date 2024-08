Los videos virales de lijar de un hombre ayudaron a cambiar su vida.

Desde gatos y pepinos hasta videos de espinillas y unboxing, internet está lleno de una gran variedad de videos que pueden enviar a las personas a un agujero de redes sociales.

Pero para millones lo último contenido adictivo es la simple vista de un hombre lijando pisos de madera.

Danny Stenhouse – mejor conocido por sus seguidores como Danny Sandhouse – está haciendo furor en TikTok y YouTube con videos virales de su trabajo restaurando suelos. Un video ha atraído más de ocho millones de visitas.

Además de llevar placer a otros, él dijo que compartir los videos también le había ayudado a darle el enfoque que necesitaba.

El Sr. Stenhouse, quien tiene TDAH y síndrome de Asperger, comenzó a trabajar como lijador de suelos hace unos diez años.

“Comencé a lijar después de que un hombre viniera a lijar nuestros pisos en casa y, teniendo TDAH, quedé enganchado por la satisfacción inmediata de ver la lijadora despegar y ese hiperenfoque que la lijadora podía tener en una cosa, y pensé que eso es lo que quiero hacer”, dijo.

Una vez que había construido un negocio popular, decidió intentar compartir videos en redes sociales para darle una nueva salida.

“Encontré el encierro realmente difícil y estaba tomando malas decisiones, terminando bebiendo más así que pensé que tenía que enfocarme en cosas que podía hacer para mejorar mi vida, así que intenté hacer un video”, dijo.

Desde los primeros intentos, probando diferentes ángulos de cámara y narraciones, no pasó mucho tiempo antes de que sus videos alcanzaran a millones de personas.

Hasta la fecha, el Sr. Stenhouse tiene más de 180,000 seguidores en Instagram, más de 33,000 seguidores en TikTok y más de 90,000 suscriptores en YouTube, con sus videos mostrándolo lijando suelos históricos o dando consejos a quienes pudieran querer intentarlo por sí mismos.

“Siento que personas como Dwayne ‘The Rock’ Johnson y Justin Bieber obtienen millones de ‘me gusta’, no personas como yo”, dijo.

Sus videos han alcanzado números tan altos que también puede ganar dinero con ellos.

“Todo ha sucedido tan rápido, pero poder ganar esto extra es increíble y me encanta recibir preguntas de personas sobre todas sus consultas de lijado y ayudarlos.

“Cuando estaba en la escuela, teniendo TDAH, no podía concentrarme, no podía sentarme y me resultaba difícil pero ahora cuando me meto en algo estoy hiperenfocado y tengo que ser el mejor en ello y con el lijado, nunca me aburro”, dijo.

También espera inspirar a otros jóvenes que pueden haber tenido experiencias pasadas difíciles.

“Tuve un comienzo realmente difícil en la vida en Bell Farm en York con un padre soltero, pero todo se puede convertir en una fortaleza”, dijo.

“Era intimidado de niño, pero ahora el mundo dice, ‘Danny, eres genial’ y solo quiero que la gente sepa que es una larga vida y no eres tu pasado o tu trauma, solo cree en ti mismo.”

