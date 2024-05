Los usuarios de YouTube que utilizan un bloqueador de anuncios ya no pueden ver un video gracias al último movimiento de Google.

“

Si presionas para iniciar un video de YouTube en tu teléfono o tableta y lo primero que ves es el final del video, no necesitas hacer una cita urgente para ver a un neurólogo. Saltarte todo el video no significa que estabas demasiado borracho o drogado para recordar haberlo visto. Simplemente significa que probablemente tienes un bloqueador de anuncios funcionando en tu dispositivo. Recordarás que el pasado Halloween, te contamos que YouTube estaba intensificando su ataque contra los bloqueadores de anuncios con la esperanza de que los usuarios se suscribieran a una versión premium de la aplicación que no muestra anuncios.

En octubre pasado, YouTube señaló que no solo el uso de bloqueadores de anuncios viola sus términos de servicio, sino que también impedía que los creadores fueran remunerados por su arduo trabajo. En enero, Google tomó un rumbo diferente y ralentizó enormemente el tiempo de carga de los videos de YouTube a menos que se quitara el bloqueador de anuncios. Ahora nos preparamos para dar la bienvenida al mes de junio y el próximo paso de Google, como mencionamos anteriormente, es saltarse un video seleccionado por un usuario hasta el final si se detecta un bloqueador de anuncios. Cuando se elimine el bloqueador de anuncios, YouTube mostrará el video completo.

Video que muestra cómo el contenido de YouTube va directamente al final para aquellos que utilizan un bloqueador de anuncios



El usuario de Reddit SDHD4K compartió un video (muy breve) que muestra cómo un clip de YouTube que quería ver llega directamente al final debido al bloqueador de anuncios que tiene instalado en su teléfono. No todos los espectadores de YouTube que ejecutan software diseñado para bloquear un anuncio pueden ver un video. Algunos suscriptores de Reddit están descubriendo que mientras un video que desean ver se reproducirá en YouTube, lo hará sin audio hasta que eliminen el bloqueador de anuncios. Ajustar el control deslizante de volumen devuelve el sonido al video por un segundo antes de que el clip vuelva a silenciarse.

Nuevo comportamiento extraño de Adblock en YouTube: el video se salta automáticamente al final

por u/SDHD4K enyoutubeGoogle no está jugando y considerando que los anuncios que se ejecutan en YouTube ayudaron a generar $8.09 mil millones para la empresa matriz de Google, Alphabet, durante el primer trimestre, se puede entender por qué la compañía está tomando una postura tan firme. Los ingresos por publicidad de YouTube de enero a marzo de este año no solo aumentaron un 21% interanual, sino que también contribuyeron aproximadamente con el 10% de los ingresos totales de Alphabet durante los primeros tres meses de 2024.

Google quiere que te suscribas a YouTube Premium que no muestra anuncios



Pero como mencionamos, no se trata solo de asegurarse de que Google reciba pago por poner todos estos videos a disposición de los espectadores. También se trata de recompensar a los creadores de contenido que pueden monetizar su arduo trabajo y tener un incentivo para entretenerte. También se trata de Google intentando que pagues una suscripción a YouTube Premium sin anuncios. Después de una prueba gratuita de un mes, pagarás $13.99 por una suscripción individual de un mes, $22.99 mensuales por una suscripción familiar que te permite agregar hasta cinco miembros de la familia, o $7.99 mensuales por una suscripción de estudiante que requerirá la verificación de tu estatus como estudiante.Hay un truco mencionado por Android Police y parece funcionar tanto en las versiones móviles como de escritorio de YouTube. Si usas una VPN y configuras el país a Albania, no verás ningún anuncio ya que la plataforma publicitaria de YouTube aún no admite el idioma albanés. Solo recuerda que la velocidad de tus datos disminuirá cuando uses una VPN.

Si bien puedes considerar molesto un anuncio de YouTube, hay 86,400 segundos en cada día, por lo que tener que usar algunos de ellos para ver un video de YouTube no es gran cosa en el esquema de las cosas.

