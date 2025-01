Los usuarios de iOS de YouTube Music obtienen una nueva forma de explorar las vibraciones de los artistas

“

YouTube Music sigue innovando con nuevas funciones para mantenerse en la competencia contra Spotify. En 2023, presentó el feed de Samples, que es básicamente como YouTube Shorts pero centrado en la música: clips de video cortos diseñados para ayudarte a descubrir tu próxima canción favorita. Ahora, parece que los Samples se están convirtiendo en una especie de portafolio visual para las páginas de los artistas, dándoles una nueva forma de mostrar su música. Un informe reciente revela que al visitar la página de un artista en YouTube Music para iOS, ahora verás un botón de “Samples” en la barra superior junto con compartir y buscar. Al tocarlo, se inicia un feed de Samples con clips cortos de canciones exclusivamente de ese artista. El feed principal de Samples sigue siendo fácil de alcanzar: está en la parte inferior, entre los botones de Inicio y Explorar.

Hay un nuevo botón de Samples en la parte superior (imagen de izquierda), pero aún no es visible para todos (imagen de derecha). | Crédito de la imagen – 9to5Google y PhoneArena, respectivamente

Agregar una función que te permita escuchar solo las muestras de cierto artista es una forma rápida y sencilla de conocer su música antes de sumergirte en todo el catálogo. Después de todo, ¿para qué están destinadas, verdad? Los Samples te dan una idea de la vibra del artista, el video musical y la canción en sí, y añadirlos a las páginas de los artistas tiene total sentido. Además, el principal rival de YouTube Music, Spotify, ya tiene una función similar (si no idéntica). Cuando visitas la página de un artista en Spotify, puedes escuchar fácilmente muestras de sus pistas haciendo clic en el botón en la parte superior, junto a Seguir. Así que es bueno ver a YouTube Music mantenerse al día.

Sin embargo, el nuevo botón de Samples en las páginas de artistas aún no está disponible para todos. Yo mismo no lo he obtenido, así que parece que la aplicación lo está implementando gradualmente. Si estás en la misma situación, es posible que debas esperar un poco más. También vale la pena señalar que esta función aún no ha aparecido en YouTube Music para Android.

En otras noticias de YouTube Music, la plataforma ha comenzado a probar una nueva función de métricas para artistas. También está desarrollando una nueva forma creativa de compartir música. Además, ahora puedes fijar tus pistas favoritas en la sección Speed Dial para acceder a ellas rápidamente.

