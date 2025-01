Los usuarios de Google Maps en EE. UU. verán que el Golfo de México ha sido renombrado como Golfo de América y Denali cambiado a Monte McKinley.

Los usuarios de Google Maps en los Estados Unidos pueden esperar ver el cuerpo de agua conocido durante siglos como el Golfo de México renombrado como el Golfo de América, alineándose con los términos de la polémica orden ejecutiva del Presidente Trump. Google también dijo que Denali, una montaña en el sur de Alaska y el pico más alto de América del Norte, va a ser llamada Monte McKinley en sus mapas para esos mismos usuarios, reflejando el mandato presidencial.

Los cambios no tendrán efecto hasta que el gobierno actualice esas listas de sitios en el Sistema de Información de Nombres Geográficos, una base de datos oficial que incluye descripciones e información de ubicación para millones de lugares dentro de los EE. UU. A partir de la mañana del martes, el Golfo de México y Denali todavía aparecen como tal en el directorio.

“Hemos recibido algunas preguntas sobre nombramientos dentro de Google Maps. Tenemos una práctica establecida de aplicar cambios de nombres cuando han sido actualizados en fuentes gubernamentales oficiales”, escribió Google en una publicación en redes sociales el lunes. Su política es implementar cambios de títulos para características geográficas en los EE. UU. después de que los ajustes aparezcan en el Sistema de Información de Nombres Geográficos.

“Cuando eso suceda, actualizaremos rápidamente Google Maps en los EE. UU. para mostrar el Monte McKinley y el Golfo de América”, dijo la empresa tecnológica.

También práctica establecida: Cuando los nombres oficiales varían entre países, los usuarios de Maps ven su nombre local oficial. Todo el mundo en el resto del mundo ve ambos nombres. Eso también se aplica aquí.

— Noticias de Google (@NewsFromGoogle) 27 de enero de 2025

Google señaló que el nombre de una ubicación puede aparecer de manera diferente dependiendo de dónde se encuentren los usuarios de Maps. Cuando el título de un lugar varía entre países, los usuarios verán el nombre oficial utilizado por el país donde acceden a Maps. Todo el mundo en otros lugares verá ambos nombres.

El Departamento del Interior anunció el viernes que el Golfo de México había sido renombrado como el Golfo de América, y Denali, nuevamente, había sido renombrado como Monte McKinley, en respuesta a una directiva firmada por el Sr. Trump poco después de asumir el cargo.

En un comunicado de prensa, la agencia dijo que los cambios “reafirman el compromiso de la Nación de preservar el extraordinario patrimonio de los Estados Unidos y garantizar que las futuras generaciones de estadounidenses celebren el legado de sus héroes y activos históricos”. La Junta de Nombres Geográficos de los EE. UU. estaba lista para comenzar a actualizar “la nomenclatura federal oficial en el Sistema de Información de Nombres Geográficos para reflejar estos cambios, efectivos de inmediato para uso federal”, agregó el departamento.

Aunque el gobierno federal hará referencia formalmente a ambos el Golfo y la montaña con sus nuevos nombres, en documentos gubernamentales y mapas oficiales de EE. UU., otras naciones no están obligadas a reconocerlos. The Associated Press, cuya guía de estilo muchos medios de comunicación suelen seguir, dijo que llamará al Golfo de México por su nombre original mientras reconoce el nombre de Golfo de América. AP también se referirá a Denali como Monte McKinley, ya que la posición del Sr. Trump le da autoridad para alterar nombres geográficos de lugares dentro del país.

El Golfo de México apareció por primera vez en un mapa mundial hace aproximadamente 400 años, como señaló la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una sesión informativa a principios de este mes donde criticó lo que en ese momento era la propuesta del Sr. Trump de renombrar la cuenca oceánica que comparte longitudes de costa casi iguales con su país y los EE. UU. Citando uno de los documentos fundacionales de México que data de principios de 1800 y precedió a la constitución de la nación, Sheinbaum sugirió sarcásticamente renombrar a América del Norte como “América Mexicana”,

El nombre de Denali proviene de los residentes indígenas Koyukon de Alaska que son nativos del área alrededor de la montaña. Sujeto a disputa a lo largo de las décadas, los EE. UU. lo designaron Monte McKinley a principios de 1900 para conmemorar a un presidente asesinado. El nombre cambió formalmente a Denali durante la administración del ex presidente Barack Obama.

