Los usuarios de Google Maps ahora reciben notificaciones de incidentes de la comunidad de Waze.

La alerta pregunta si los policías todavía están en la misma ubicación donde fueron vistos por un usuario de Waze. Hay un botón “Sí” y un botón “No” con los que los usuarios de Google Maps pueden responder. Si ves esta notificación, puedes tomar medidas apropiadas de inmediato o descartarla tocando el botón “X”. Después de un tiempo, la alerta desaparece para no obstaculizar el mapa. Esta función aún no se ha difundido ampliamente, ya que la mayoría de los usuarios de Google Maps aún no la han visto.

Google y Waze continúan operando como dos entidades separadas; considerando que ambos han sobrevivido siendo propiedad de Google durante más de una década, no parece haber razón para combinar totalmente Google Maps y Waze, ya que cada aplicación de mapas y navegación tiene sus seguidores. Sin embargo, ahora hay más superposición, ya que los usuarios de Google Maps recibirán informes de incidentes de aquellos que utilizan Waze.

Quizás recuerdes que la semana pasada te contamos que Google reemplazó la opción de “Trampa de velocidad” que los usuarios de Google Maps podían compartir con otros usuarios de la aplicación con el informe de incidentes de la aplicación. En lugar de “Trampa de velocidad”, los usuarios de Google Maps ahora pueden ser alertados sobre la presencia policial en cierta área al recibir una alerta de “Policía” más inclusiva. Al cambiar el nombre de la advertencia de “Trampa de velocidad” a “Policía”, se les indica a los usuarios de Google Maps que estén atentos no solo a una trampa de velocidad, sino también a un control de tráfico y más.

Alerta de Policía de Google Maps basada en datos recopilados de la comunidad de usuarios de Waze.” | Crédito de la imagen-Truckin_18

Muchos se preguntan cuánto tiempo mantendrá Google a Google Maps y Waze como dos aplicaciones de mapas y navegación separadas. Google Maps es conocido por llevar a los usuarios del punto “A” al punto “B” de manera rápida y segura, mientras también recomienda lugares para pasar la noche, puntos de interés, lugares para cenar y dónde encontrar entretenimiento. Waze es más una comunidad centrada en el viaje y en llevarte de “A” a “B” de la manera más rápida posible.