Los un millón de sirios en Alemania en el centro de un acalorado debate político sobre el futuro.

Estudios muestran que los sirios que llegaron hace una década son jóvenes, en promedio 25 años, y tienden a tener niveles más altos de educación y buenas tasas de empleo. Los hombres sirios que llegaron en 2015 tienen tasas más altas de empleo que los hombres alemanes nacidos en el país. Muchos sirios trabajan en el sector de la salud, incluidos 5.000 doctores sirios. Si la situación en Siria es inestable, es poco probable que quieran irse. Muchos también han recibido la ciudadanía alemana, lo que significa que han aprendido alemán y se están manteniendo económicamente: 143.000 sirios recibieron la ciudadanía alemana entre 2021 y 2023, formando la mayor nacionalidad en obtener un pasaporte alemán. Sin embargo, alrededor de 700.000 sirios siguen siendo clasificados como varios tipos de solicitantes de asilo. Algunos están registrados como refugiados, otros han recibido asilo político, mientras que muchos tienen lo que se llama protección subsidiaria, lo que significa que su país de origen es inseguro. El congelamiento en las decisiones de solicitud pendientes no significa que Alemania necesariamente dejará de aceptar refugiados de Siria una vez que la situación se aclare. Y no debería afectar en este momento a aquellos que ya han recibido asilo o estatus de refugiado. Pero algunos políticos argumentan que una vez que el país de origen ya no sea peligroso, los refugiados pueden regresar a casa. Esto podría significar efectivamente en muchos casos revocar el derecho actual de permanecer. Hace una década, Alemania abrió sus brazos a los sirios. Ahora, el debate político feróz y polarizado solo añadirá más incertidumbre a la que muchos ya están sintiendo.