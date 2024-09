Los Try Guys han encontrado rápidamente el éxito al lanzar un modelo de suscripción.

“

Zach Kornfeld y Keith Habersberger de los Try Guys

Los Try Guys, uno de los grupos de creadores más establecidos de YouTube, han logrado abandonar su dependencia de los algoritmos de Google y los ingresos publicitarios al lanzar un servicio de streaming independiente llamado 2nd Try. Y ya está empezando a dar frutos.

Las asociaciones de marca, el contenido patrocinado y la publicidad han sido durante mucho tiempo canales clave de ingresos para los creadores, pero algunos están recurriendo a servicios de suscripción para obtener ingresos más estables y predecibles en lugar de depender de las plataformas impulsadas por algoritmos.

“Tener un negocio que depende de los anuncios es muy inestable y muy impredecible”, dijo el cofundador de Try Guys, Zach Kornfeld, en una entrevista con CNBC. “Hay tanto que está fuera de tu control, y ciertamente hemos experimentado lo peor de eso. Es tenue en el mejor de los casos. Corrosivo y explosivo en el peor de los casos. Y también te obliga creativamente a optimizar constantemente cosas que no siempre son del mejor interés de tu audiencia”.

Con una posible prohibición de TikTok que amenaza con eliminar casi $15 mil millones en ingresos anuales para pequeñas y medianas empresas, y el crecimiento de los ingresos publicitarios de YouTube disminuyendo, los creadores están buscando fuentes de ingresos más confiables en un mercado publicitario cada vez más volátil.

Los Try Guys ahora tienen más de 8 millones de suscriptores y 2.7 mil millones de visitas en YouTube. Anunciaron en mayo el lanzamiento de su servicio de streaming, 2nd Try, donde la mayoría de sus nuevos videos están detrás de un muro de pago y los suscriptores pueden acceder a contenido exclusivo por alrededor de $5 al mes sin anuncios. En los tres meses desde el lanzamiento de 2nd Try, la compañía dice que está en camino de ser rentable.

Otros creadores también están tratando de recrear el modelo de suscripción de Netflix. Watcher Entertainment y Dropout son otros dos canales populares de YouTube que lanzaron servicios de streaming basados en suscripción para evitar la volatilidad de los algoritmos de las redes sociales.

Las plataformas de redes sociales dependen de algoritmos para decidir qué contenido ven los usuarios, basándose en sus interacciones y preferencias pasadas. Los algoritmos analizan el comportamiento del usuario para crear feeds de contenido personalizados, que a menudo priorizan las publicaciones que probablemente generen interacción, como me gusta o compartidos. Como resultado, muchos creadores se sienten presionados a crear contenido que satisfaga al algoritmo, incluso si creen que eso baja la calidad de su trabajo, solo para mantenerse visibles.

“Estamos muy contentos con cómo va hasta ahora. Es más de lo que probablemente pensamos que tendríamos en este punto”, dijo el cofundador Keith Habersberger. “Tenemos un largo camino por delante. El objetivo no es llegar a esta cifra. El objetivo es seguir creciendo y también seguir aprendiendo, y vamos a cometer errores”.

Plataformas de suscripción como Patreon permiten a los creadores evitar por completo el algoritmo, conectando directamente con sus fans más leales que están dispuestos a pagar por contenido exclusivo.

“Simplemente no es una fuente confiable de ingresos para personas creativas, y creo que con los años, los creadores han aprendido eso, y están buscando algo más estable”, dijo el fundador y CEO de Patreon, Jack Conte, en una entrevista con CNBC.

Los Try Guys encontraron éxito temprano con BuzzFeed antes de comenzar su aventura creativa independiente en 2018. Sin embargo, enfrentaron un escándalo en internet que definió sus carreras en 2022 cuando uno de sus cofundadores y talento principal fue sorprendido teniendo una aventura con otro empleado. Esto dañó las relaciones con las marcas y la empresa perdió dinero haciendo nuevos videos de YouTube.

“Nuestra empresa operó con pérdidas durante casi dos años. Llegamos a un punto en el que costaba más dinero hacer los programas que nuestra audiencia amaba de lo que recibíamos de YouTube”, dijo Kornfeld.

Los ingresos de 2nd Try representan aproximadamente el 20% de las ventas totales de la empresa. Los Try Guys seguirán publicando contenido en YouTube. Los pagos de publicidad de la plataforma siguen siendo una parte importante de su modelo de negocio. Sin embargo, Kornfeld y Habersberger enfatizan que su principal enfoque es hacer crecer 2nd Try para que sea su fuente de ingresos más grande, junto con las ventas de mercancía y giras en vivo.

