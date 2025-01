Los Traidores: ¿Quién ganó la tercera temporada del popular programa de la BBC?

El reality show, que es presentado por Claudia Winkleman, ve a desconocidos de todo el país unirse para ganar un premio en efectivo de hasta £120,000.

Sin embargo, hay un truco, entre los Fieles se esconden un pequeño grupo de Traidores que buscan arrebatar el dinero al resto del grupo.

Si te perdiste el último episodio de la serie de la BBC pero quieres ver quién ganó, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

¿Donde se encuentra el castillo de Los Traidores?



Los Traidores se sitúa en el castillo de Ardross, una casa señorial del siglo XVIII ubicada a 30 millas al norte de Inverness en las Tierras Altas Escocesas.

La región de Ardross es muy remota, con el área solo poblada por una pequeña comunidad rural confinada a las fértiles laderas inferiores.

Después de cambiar de manos muchas veces a lo largo de su larga historia, la finca fue subdividida y vendida en 1937. El propio castillo fue comprado por el Sr. y la Sra. Austin Mardon antes de ser vendido a la familia McTaggart en 1983.

Según el sitio web del castillo de Ardross, la familia comenzó a restaurar el sitio a su antigua gloria, reparando el jardín amurallado y los céspedes.

¿Quién ganó la tercera temporada de Los Traidores a medida que el programa de la BBC llega a su fin?



Al final, los Fieles salieron victoriosos después de una sesión muy tensa alrededor de la mesa donde Francesca (Frankie) y Charlotte chocaron tratando de convencer al grupo de que la otra era una traidora.

Esto ocurrió después de que Charlotte fuera invitada a una reunión cara a cara con Francesca (The Seer). Fue aquí donde Charlotte se vio obligada a revelar que era una Traidora, poniendo un freno a sus posibilidades.

A pesar de sus mejores esfuerzos, Charlotte fue eliminada por todos los demás jugadores, eliminando así al último traidor restante.

Esto no fue el final, ya que a los Fieles no se les dijo si Charlotte era una traidora o no. Claudia les dio la oportunidad de terminar el juego o eliminar a otros jugadores.

Al final, Alexander (fiel) y Francesca (fiel) fueron desterrados, dejando a Leanne (fiel) y Jake (fiel) como los ganadores.