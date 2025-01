Los Traidores: Paul Gorton reflexiona sobre su viaje ‘insano’ desde el espectáculo.

El hombre de 37 años se metió de lleno en su papel de Traidor, lo que lo llevó a aparecer en programas de televisión como Celebrity Mastermind y un episodio de la Celebrity Antiques Road Trip con su compañero de la serie dos, Harry Clark.

Reflexionando sobre su trayectoria desde que salió del programa en una entrevista asociada con Freebets.com, Paul dijo: “El año que he tenido ha sido absolutamente loco.

“No esperas nada al salir del programa y solo quieres darlo todo. Siempre dije que si me eligen para ser un Traidor, seré uno de los villanos más grandes que la televisión haya visto.

“Cuando salí del programa, honestamente no esperaba que tanta gente lo hubiera visto. Y no esperaba el seguimiento que tuve y la atención que recibí después.

“Ha sido increíble. Me invitaron a ir a Celebrity Mastermind, donde terminé ganando. Pero solo estar sentado en esa silla, o estar en los BAFTA, y hacer el Antiques Road Trip con Harry me hizo pensar; ‘¿Qué está pasando aquí?’

Kate Waldron y Paul Gorton asisten a los Premios de Televisión BAFTA 2024 (Imagen: Alamy)

“No tengo ni idea de cómo logré llegar a este nivel, así que es increíble y estoy muy agradecido por ello. Y ver al grupo de la temporada tres pasar por lo mismo me emociona mucho por el año que van a tener.”

Paul, que es originalmente de Sutton, St Helens pero ahora vive en Hale, reveló que su camino hacia la traición en Los Traidores comenzó aproximadamente hace 15 años cuando sufrió la ignominia de salir del programa Deal or No Deal de Channel 4 con tan solo 10 pence.

Después de contar esa experiencia en el podcast de Joe Wilkinson y David Earl, lo persuadieron para inscribirse en el programa de telerrealidad de la BBC.

“Fui a un podcast llamado Chatabix después de que publicaran un tuit que decía algo así como; ‘¿Alguien ha estado en un programa de televisión malo o algo así? En ese caso, ¿quieres hablar de ello?’.”

“Así que les tuiteé diciendo que me encantaría ir y hablar sobre Deal or No Deal. Fui y hablé sobre ello durante un episodio, que duró aproximadamente una hora.

“Normalmente hacen que la gente vaya una vez y ya está; ya han tenido suficiente. Pero luego me pidieron que volviera y me hicieron un invitado regular. Había hecho probablemente un año de episodios cuando dijeron; ‘Deberías solicitar Los Traidores, serías increíble y ganarías’.”

“No había visto el programa, así que pensé que debería ir y solicitarlo. Luego lo vi y me enamoré del programa.

Los Traidores es presentado por Claudia Winkleman (Imagen: BBC / Studio Lambert) “También pensé que podría hacer mucho más de lo que estos chicos estaban haciendo y realmente empujar los límites. Luego fui a las audiciones y originalmente me retiré seis semanas antes de la filmación porque se me colapsó un pulmón.

“Tuve una mala lesión de fútbol. Los llamé y les dije; ‘Escuchen, no voy a ir al programa’.

“Pero básicamente dijeron; ‘Veamos qué dice el médico. Te vamos a dar un par de semanas de margen y ver cómo te va’.

“Me las arreglé para ponerme en forma y saludable, lo que me permitió participar en el programa.

“El primer ejercicio que hice después de que se me colapsara el pulmón fue durante la misión en el lago. Debo haber nadado millas en este lago, y me verás sintiendo mis costillas y pulmones fuera de cámara en la parte de atrás, solo para asegurarme de que seguía vivo.”

Paul estaba considerando adoptar un acento irlandés en el programa y ha explicado con más detalle su deseo de convertirse en un personaje similar a Patrick Bateman de la novela American Psycho de Bret Easton Ellis.

Y aunque pudo canalizar con éxito su interior de Bateman, concluyó que adoptar un acento irlandés podría haber sido un paso demasiado lejos.

La tercera temporada del programa se está emitiendo actualmente (Imagen: Euan Cherry/BBC/Studio Lambert)

“Siempre dije que si me eligen para ser un Traidor, voy a ser este sociópata villano”, explicó.

“Quería ser como Patrick Bateman. Estaba leyendo American Psycho en el tren de camino a Inverness para el programa.

“Era esta persona afable y carismática durante el día en la que todos confiarían antes de que matara gente por la noche.

“Luego iba a ir un paso más allá, cambiando mi nombre e historia. Parte de eso era hacer un acento diferente, uno del sur de Irlanda.”

También lanzó un comentario sarcástico a la concursante de la tercera temporada, Charlotte Berman, quien está adoptando un acento galés en el programa a pesar de haber nacido y crecido en Londres.

¿Te ha enganchado Los Traidores? (Imagen: BBC / Studio Lambert)

“Diría que mi acento del sur de Irlanda es mejor que el galés de Charlotte [Berman]. Pero al final, pensé que me estaba comprometiendo demasiado.

“Así que simplemente pensé; ‘En realidad, vamos a ir allá y ser un psicópata’.”

Después de su éxito como una estrella emergente de la televisión, ¿tiene Paul planes de renunciar a su trabajo diurno como gerente de socios comerciales en Vodaphone?

“Han [Vodafone] sido geniales con todo esto”, añadió.

“No tengo planes de dejar mi trabajo; vengo de una familia trabajadora que todavía está dispersa por St Helens, así que no parece sensato renunciar por una de las industrias más volubles que existen.

“Vodafone ha sido increíble porque me dieron tiempo libre, pero también ha funcionado a su favor.

“Pueden decir; ‘Paul de Los Traidores puede venir a tu oficina’, lo cual ayuda cuando tienes a alguien trabajando en ventas.

“Sigo bromeando que nunca he sido más exitoso desde que soy un mentiroso en la TV.”

Luego la atención se centró en la vida familiar de Paul y en la esperanza de que su participación en Los Traidores anime a sus hijos a creer que todo es posible y a perseguir sus sueños.

“Charlie ya me vio en Los Traidores, pero solo tenía dos años en ese momento, así que no entendía realmente lo que estaba pasando.

“Pero me estaba viendo y se reía y Kate [Waldron – la esposa de Paul] también se reía.

“Así que espero que mis hijos me vean y se den cuenta de no escuchar a nadie que les diga que no pueden hacer algo.

“Porque siempre me decían; ‘Oh, no, no puedes ir y hacer esto, no puedes ir y hacer aquello’ y he hecho un punto en la vida de demostrarles lo contrario.

“Quiero que se den cuenta de que si quieren ir a la TV, absolutamente pueden hacerlo. Y luego también si te eligen para hacer algo, asegúrate de dar lo mejor de ti.

“Si dices que vas a ser el mejor futbolista del mundo, entonces absolutamente ve y hazlo, y ve qué pasa.

“No tengo ningún arrepentimiento de mi aparición en Los Traidores. Estuve allí durante ocho episodios, puse mi sello y es encantador que la gente aún esté hablando de mí hasta el día de hoy.

“Así que sí, 100 por ciento los verán de verdad cuando sean mayores ambos. Estarán viéndome ganar Celebrity Mastermind también. Creo que lo pondré en repetición.”

