Los Tory descubren que Gran Bretaña está ubicada en Europa.

Gran Bretaña tiene un primer ministro poco carismático, propenso a accidentes, excesivamente regulador pero, en última instancia, serio. Imagina, por un momento, cuánto debe dolerle a un hombre de la izquierda liberal recortar la ayuda exterior para financiar un presupuesto de defensa más grande. Sir Keir Starmer está tomando esa decisión, porque el mundo ha cambiado. Ahora es el turno de sus oponentes de dejar de lado un tabú propio por el interés nacional.

La derecha británica, ya sea con vestimenta conservadora o de Reforma, tiene que abandonar su desconfianza hacia Europa. Su país no solo tendrá que gastar más en defensa, sino coordinar este proyecto de generación en generación con el resto del continente democrático. De hecho, Reino Unido podría razonablemente gastar menos en ciertos tipos de equipo y expertise para evitar la antigua maldición europea de la duplicación militar. Renunciar a algunas cosas con la premisa de que, en una crisis, Francia o Polonia las proporcionará y viceversa: esto exigirá una confianza sin precedentes entre vecinos.

Y eso no es ni mucho menos el final. Europa necesitará una voz más central en asuntos de seguridad, desde la adquisición (un solo comprador para reducir el costo de los armamentos) hasta la política misma (un solo interlocutor para el presidente de los EE. UU. y otros líderes de bloques de poder). ¿Fantasioso? Tal vez, pero no tan salvaje como la alternativa, que es apostar por la seguridad del Reino Unido en una OTAN en la que, como mucho, se puede confiar cuando hay un demócrata en la Casa Blanca.

El concepto de “Gran Bretaña Global” expiró este mes. Un país que no ha registrado un superávit fiscal desde el milenio, cuyo ejército regular no llenaría el estadio de Wembley, no iba a ser un jugador del Pacífico ni siquiera antes de que Donald Trump amenazara con retirar el colchón financiero de la OTAN. Ahora, con un déficit de defensa en su propio continente que compensar, todos los gobiernos del Reino Unido en un futuro previsible tendrán que administrar recursos escasos para el teatro europeo.

El tema aquí es difícil de pasar por alto. La geografía importa. El Reino Unido es un archipiélago en el noroeste de Europa, ya expuesto a cierto grado de atención rusa que Starmer solo puede discutir públicamente en términos elípticos. Si hay un “Anglosfera”, solo un miembro de ella se encuentra en la parte comercial con Rusia, que se encuentra al oeste de los Urales. Algunos de los otros están tan lejos como es posible estar sin salir del planeta. Si bien son un gran activo, los miembros de los Cinco Ojos —el club de inteligencia del Reino Unido, EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda— nunca iban a tener la misma percepción de amenaza indefinidamente.

No hay garantía de que Europa lo haga, por supuesto. Hace poco, Emmanuel Macron hizo gestos diplomáticos a Rusia que consternaron al resto de Occidente. Si surgiera una unión de seguridad europea significativa, un gobierno populista en el continente podría subvertirla. Pero dos hechos destacan.

Primero, un Estado europeo al menos tiene que vivir con las consecuencias de su política hacia Rusia, en un grado que EE. UU. no tiene. Segundo, Reino Unido, teniendo una influencia militar que solo Francia iguala en el continente, tendrá mucho peso en cualquier pax Europa. Contrasta esto con su poca influencia en Washington. Tres años de apoyo contundente del Reino Unido a Ucrania, y casi 80 años de lo mismo para la OTAN, no pudieron disuadir a una administración de EE. UU. de socavar ambas entidades en cuestión de días.

“Occidente no ha hecho lo suficiente para apoyar a Ucrania”, dijo Kemi Badenoch esta semana. Esto es lo opuesto a lo que muchos de sus amigos en la derecha de EE. UU. creen, que se ha hecho demasiado, que China es la verdadera amenaza y que Vladimir Putin tiene cosas que enseñar a una decadente Europa post-cristiana. En asuntos exteriores, la líder tory no está en la misma página — el mismo libro, el mismo género — que Maga, pero no puede admitirlo, tal es la memoria muscular de abrazar a EE. UU. Al menos ella simplemente ignora el choque de visiones del mundo. Otros en la derecha británica están en negación activa. Boris Johnson está “absolutamente seguro” de que Trump ve a Rusia como el agresor, incluso cuando su delegación en la ONU vota lo contrario. Nigel Farage pasa por contorsiones de lenguaje para pretender que Trump está en sintonía con Gran Bretaña.

Esto se llama poner buena cara. Siento que el conservadurismo británico sabe que su sueño americano ha terminado. La nación tendrá que sumergirse en Europa durante décadas, no como un proyecto idealista sino como una necesidad existencial. Para la derecha, confiar en la OTAN será lo que el escepticismo fue para la izquierda: la muerte electoral. Si los tories quieren un pensamiento consolador, otros países en la órbita estadounidense sentirán la misma presión para hacer arreglos de seguridad alternativos. Imagina observar el tratamiento de Ucrania como un estado asiático atrapado entre EE. UU. y China.

Esta columna no ha mencionado a ese otro club con sede en Bruselas que una nación anglófona abandonó. La mayor parte de lo que Europa tiene que hacer para protegerse se puede hacer fuera de la UE. Puedes ser un firme partidario de la salida y querer un continente militarmente soberano, con Gran Bretaña a la vanguardia. Pero el Brexit se vendió sobre una premisa que es relevante aquí: que la geografía había sido relegada como factor en los asuntos mundiales, que Australia o Brasil y, sobre todo, EE. UU. podrían importar a Gran Bretaña tanto como lo hacen sus vecinos.

Como afirmación económica, esto ha sido simplemente incorrecto. (La UE sigue siendo por mucho el mayor socio comercial de Gran Bretaña.) Como estratégico, ha sido una farsa peligrosa. Johnson una vez describió a Europa como un “continente del que nunca nos iremos”. Reemplaza “iremos” por “podremos”, y la frase adquiere un tono amenazador, y no menos verdadero.

