Los Tories prometen £20 millones para 30 ciudades mientras que el Partido Laborista comienza su tour en autobús ‘power up’

Los Conservadores han prometido dar £20 millones a 30 ciudades en todo el país, una medida que el Partido Laborista ha etiquetado como un “compromiso imprudente e incongruente”. Rishi Sunak, del partido, dijo que agregaría las ciudades, muchas de las cuales están en el Medio Oeste y el norte, a su plan a largo plazo existente para las ciudades, aumentando el número que recibirán apoyo financiero a más de 100. Los Tories dijeron que las personas locales en cada área decidirían cómo se gastaría el dinero, a través de nuevas juntas municipales compuestas por líderes comunitarios, empresarios, gobiernos locales y el diputado local. El primer ministro dijo que la “acción audaz” “transformará” 30 ciudades, mientras afirmaba que el historial del Partido Laborista en el gobierno “muestra que no les importan las ciudades, descuidando sus necesidades, permitiéndoles que declinen y enfocándose en cambio en las ciudades”. “Sir Keir Starmer no tiene un plan para desbloquear oportunidades en las ciudades y nos llevaría de vuelta al principio”, dijo. Algunas de las ciudades propuestas para ser incluidas en el esquema incluyen Tamworth, Preston, Newcastle-under-Lyme, Corby, Halifax, Bognor Regis, Newtown, Flint, Perth y Newry. Casi todas están siendo defendidas por candidatos conservadores en estas elecciones, con solo cinco que fueron representadas más recientemente por el Partido Laborista. Los 30 nuevas ciudades se suman a la decisión del Sr. Sunak en vísperas de la conferencia del partido Tory de otorgar £20 millones a 55 ciudades “olvidadas” en todo el Reino Unido durante un período de 10 años. Otros 20 formaron parte de la segunda cuota, que fue anunciada en el presupuesto de marzo. Los Tories dijeron que el costo de financiar las 30 ciudades adicionales sería de alrededor de £60 millones al año, lo cual dijeron que era “asequible” bajo planes para frenar la evasión fiscal. Sin embargo, el Partido Laborista argumentó que el financiamiento destinado para pagar la inversión es el mismo que se está utilizando para financiar los anuncios recientes de la creación de una nueva asignación libre de impuestos para los pensionistas y el Plan de Servicio Nacional que obligaría a quienes tienen más de 18 años a participar en entrenamiento comunitario o militar. La diputada Ángela Rayner promocionará la propia “agenda de potenciación” del partido con una gira en autobús de batalla de 5,000 millas el sábado, donde estará acompañada por el líder laborista Sir Keir Starmer y la canciller en la sombra Rachel Reeves. Labour ha dicho que su Ley Recuperar el Control devolverá poder desde Westminster y dará a las comunidades un nuevo derecho para solicitar más poderes. También ha presentado su propio Plan de Prosperidad Verde, que dice creará 650,000 empleos en todo el país, aunque ya no gastará £28 mil millones al año por el resto de la década en la transición verde del país. La Sra. Rayner dijo: “Hace solo unos días, Rishi Sunak saqueó el dinero de nivelación para financiar su Ejército de Papá Adolescente. Hoy está haciendo una vez más otro compromiso de gasto imprudente e incongruente, seguro de ser roto tan rápido como se hizo. En todos lados, las comunidades de arriba abajo del país están sintiendo el impacto de 14 años de declive conservador: tiendas cerradas, facturas disparadas y una brecha salarial en aumento con Londres”. La portavoz de nivelación, vivienda y comunidades de los Demócratas Liberales, Helen Morgan, dijo: “Esto no está engañando a nadie después de que las promesas rotas de los Conservadores sobre la ‘nivelación’ desde 2019 han fallado completamente en cumplir. Su agenda de ‘nivelación’ en los últimos años ha enfrentado a los consejos unos contra otros y los ha dejado mendigando por sobras, y las áreas rurales a menudo no se han beneficiado en absoluto. Necesitamos ver una financiación adecuada para los consejos locales junto con más poderes para que puedan hacer inversiones en las que crean”