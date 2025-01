Los tories considerarán poner a prueba el bloqueo triple de las pensiones, dice Kemi Badenoch | Noticias de Política

Kemi Badenoch ha dicho que los Conservadores considerarán realizar una prueba de medición de ingresos para el triple bloqueo de pensiones.

El líder Tory dijo que su partido “evaluará la posibilidad de realizar una prueba de medición de ingresos” en el sistema que garantiza que la pensión estatal aumenta de acuerdo con el aumento de los salarios promedio, la inflación o el 2.5% – lo que sea más alto.

Los Conservadores han apoyado durante mucho tiempo el triple bloqueo, introducido por el ex canciller George Osborne durante el gobierno de coalición, pero algunos altos miembros de los Conservadores han insinuado recientemente que podría no ser sostenible a largo plazo.

Hablando en LBC, la Sra. Badenoch dijo que había razones para revisar la política porque “no tenemos un sistema que sepa quién debería recibir qué”.

“Tendremos que evaluar la prueba de medición de ingresos”, dijo.

“La prueba de medición de ingresos es algo que no hacemos correctamente aquí. Siempre dije, por ejemplo, que los millonarios no deberían recibir el pago de calefacción invernal.”

Siguió diciendo que aunque el triple bloqueo era una política Conservadora, “tenemos que dar algo a la próxima generación”.

“¿Qué les estamos dejando? Y eso es lo que tenemos que solucionar. No podemos simplemente estar cómodos ahora gastando en el futuro. Necesitamos darles un futuro.”