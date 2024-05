Los temores crecen mientras el deslizamiento de tierra sigue ‘muy activo’

Las autoridades de Papúa Nueva Guinea dicen que casi 7.900 personas que viven cerca del lugar de un mortal deslizamiento de tierra están “en riesgo” ya que las rocas y escombros continúan bajando por la ladera. Se ha emitido una alerta de evacuación potencial, con un funcionario de la provincia diciendo que la montaña sigue “muy activa”. Los rescatistas dicen que es cada vez menos probable que se encuentren víctimas con vida entre los escombros. La agencia de desastres del país teme que alrededor de 2,000 personas hayan sido enterradas cuando un lado de la montaña colapsó el viernes pasado. Esto es mucho más alto que la estimación de la ONU de alrededor de 670 víctimas. La ONU dice que ha sido difícil establecer un número exacto de muertos, ya que el acceso al sitio y a los enterrados bajo la masa sigue siendo complicado. Parte de esto se debe a complicaciones en torno a la misión de búsqueda y rescate, que ahora se ha convertido en gran parte en una operación de recuperación de cuerpos, han dicho varios funcionarios de la ONU. “No es una misión de rescate, es una misión de recuperación”, dijo Niels Kraaier de Unicef Papúa Nueva Guinea a la agencia de noticias AFP. “Es muy poco probable que hayan sobrevivido”. Solo se habían recuperado seis cuerpos hasta el martes, según funcionarios locales. Los aldeanos han estado usando palas, palos y sus manos desnudas para tratar de quitar rocas y escombros enormes en medio de retrasos en la llegada de maquinaria pesada, y también sensibilidades culturales en torno al uso de máquinas como excavadoras cerca de los cuerpos. El terreno también sigue siendo peligroso ya que las rocas continúan cayendo. Videos tomados durante el día han mostrado rocas rodando por la montaña. “Todavía está muy activa. La montaña se está desmoronando”, dijo Sandis Tsaka, Administrador Provincial de Enga, a la BBC. “Hay un movimiento continuo de rocas y escombros que hace que nuestras operaciones de búsqueda y rescate y recuperación sean un desafío”, agregó. Los escombros siguen siendo de 10m de profundidad en algunos lugares y la masa de escombros todavía se está moviendo por la ladera de la montaña, lo que lleva a las autoridades a alertar a las comunidades cercanas sobre el riesgo y emitir avisos de evacuación. “Debido al deslizamiento de tierra, el área de impacto del deslizamiento de tierra está aumentando gradualmente. Por lo que las casas y propiedades que no fueron afectadas por el área de deslizamiento original están creciendo cada día”, dijo el Sr. Tsaka. Otro pueblo cerca del pueblo de Yambali, que fue el primero en ser golpeado, también está ahora en peligro, dijo. También hay creciente preocupación por el riesgo de infección y enfermedad en la zona a medida que los cuerpos atrapados bajo los escombros comienzan a descomponerse. La ONU había advertido que las corrientes estaban fluyendo por la ladera bajo los escombros. “El agua que está atrapada entre el suelo y los escombros está fluyendo, y los cuerpos están comenzando a descomponerse. ¿Puedes imaginar el impacto en más de 2,000 cuerpos enterrados bajo esta tierra, que no pueden ser removidos?”, dijo el funcionario de la agencia de migración de la ONU, Serhan Aktoprak, a la BBC el martes. En medio de las condiciones peligrosas, los grupos de ayuda dicen que se centran en la tarea inmediata de llevar suministros básicos como alimentos, agua y kits de higiene a los residentes. Pero ha habido varios obstáculos, incluida la carretera al pueblo que fue bloqueada y dañada por el deslizamiento de tierra. El martes, se informó que un puente al sur del área del deslizamiento de tierra, que conecta los centros provinciales de Hagen y Wabeg, también se había derrumbado, lo que dificultaba más la entrega de ayuda humanitaria por parte de los grupos de ayuda. Australia ha prometido un transporte aéreo de suministros que se espera llegue el miércoles. Los funcionarios locales dicen que alrededor de 3,800 personas vivían en el pueblo de la ladera antes del deslizamiento de tierra, que tuvo lugar alrededor de las 03:00 del viernes por la mañana y arrasó más de 150 hogares. El colapso de la montaña se ha atribuido a semanas de fuertes lluvias y otras condiciones húmedas en la zona. El primer ministro James Marape envió sus condolencias y dirigió equipos de respuesta nacional a la región. El desastre llega en un momento en que Marape enfrenta presiones políticas: se esperaba que el parlamento votara sobre una moción de no confianza en su contra el martes.