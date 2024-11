Los temores crecen de que Trump podría destituir a docenas de vigilantes gubernamentales.

Dos investigadores internos de la agencia de inteligencia de los EE. UU. recientemente renunciaron a sus trabajos. Hay un temor creciente en Washington de que puedan ser el comienzo de un éxodo – o una purga – de los vigilantes del gobierno.

Una ola de salidas por parte de inspectores generales daría al presidente electo Donald Trump la oportunidad de nominar o designar a personas de su elección para ocupar los puestos de vigilancia – dejando a docenas de departamentos, agencias y oficinas federales sujetas a supervisión por personas que le deberían sus posiciones a Trump.

En medio de la elección de Trump, el Inspector General de la CIA Robin Ashton y el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia Thomas Monheim revelaron que planean dejar el gobierno en las próximas semanas. Ninguno citó la victoria de Trump como base para la decisión, pero el momento de los anuncios preocupó a algunos defensores de largo plazo de los IG.

“Estoy muy decepcionado de que los dos inspectores generales hayan renunciado”, dijo el ex Inspector General del Departamento de Justicia Michael Bromwich. “Mi punto de vista es que cuando las cosas se ponen difíciles, los inspectores generales no deben renunciar, sino redoblar sus esfuerzos para hacer su trabajo. Hacer un trabajo difícil en circunstancias difíciles es para lo que se han comprometido. Creo que renunciar de manera preventiva facilita demasiado que la nueva administración evite la supervisión. Huir prematuramente, en mi opinión, no es la forma de manejar la responsabilidad”.

Trump chocó con frecuencia en su primer mandato con algunos inspectores generales, responsables de investigar presuntas irregularidades del gobierno, y su equipo brevemente flotaba un plan para pedirles a todos que renuncien, aunque Trump nunca lo hizo. En esta ocasión, los aliados de Trump han instado al presidente electo a limpiar la casa y sacar de sus puestos a todos los vigilantes designados por otros presidentes, aunque no está claro si Trump lo hará.

“Realmente espero que las personas con personalidad no renuncien”, dijo Kathryn Newcomer, profesora de política pública en la Universidad George Washington y coautora de un libro sobre los IG. “Eso es muy preocupante”.

Portavoces de Ashton y Monheim no respondieron directamente a preguntas sobre si el regreso de Trump jugó algún papel en sus decisiones de renunciar, que fueron reportadas por primera vez por el Proyecto de Supervisión del Gobierno. Ambos funcionarios salientes han pasado décadas en el gobierno federal. Pero críticos dicen que los IGs salientes deberían haber anunciado sus salidas antes y dado a la administración de Biden la oportunidad de nominar y confirmar reemplazos. Los aliados de Trump han llamado a reemplazar a todos los inspectores generales.

Más de 70 inspectores generales sirven en puestos en agencias de todo el gobierno federal, encargados de descubrir desperdicios, fraudes y abusos, e investigando presuntas irregularidades. Generan miles de informes cada año y afirman haber identificado cientos de miles de millones de dólares en ahorros potenciales.

Los inspectores generales “impulsan la eficiencia y la efectividad”, dijo Diana Shaw, ex inspectora general interina del Departamento de Estado. “Si no tienes inspectores generales, nadie está cuidando la tienda”.

Algunos aliados de Trump han instado al presidente electo a designar a sus propios funcionarios en los puestos de vigilancia – aproximadamente la mitad de los cuales están sujetos a confirmación por el Senado. Alrededor de 10 de los puestos están actualmente ocupados por funcionarios instalados o confirmados durante el primer mandato de Trump. Otros 10 están vacantes.

Personas involucradas en la redacción del plan Project 2025 de la conservadora Heritage Foundation han abogado por el reemplazo total de inspectores generales y han sugerido que podrían ser vistos como parte del “estado profundo” contra el que Trump ha luchado.

“En una nueva administración, ¿preferirías tener ojos frescos en los programas o a la Sra. IG Debbie DC, que ha estado por allí durante medio decenio y sigue con las mismas cosas de siempre?”, dijo Mike Howell, director del Proyecto de Supervisión de Heritage, en un video de capacitación obtenido por ProPublica y Documented. “Ojos frescos, nueva administración, hacen una supervisión mejor y, ya sabes, un mejor manejo político de la burocracia”.

Pero otros activistas conservadores se oponen a una revisión importante de las filas de los IG, argumentando que muchas revelaciones clave sobre el desperdicio y la corrupción en el gobierno han surgido de informes de los IG y que tratar los trabajos como puestos políticos típicos socavaría la credibilidad de su trabajo.

“Parece más probable que pueda haber una demanda de renuncias o despidos de los IG en esta ocasión, pero si … en el futuro todos los IG son simplemente nombrados políticamente, entonces ¿cuál es el propósito de tener IG? En ese punto, sería una hoja de parra sin una real independencia”, dijo Jason Foster, fundador del grupo de denunciantes Empower Oversight. “El valor de la objetividad del IG se destruiría y sus oficinas serían simplemente una burocracia duplicada que probablemente debería ser reemplazada por agencias de supervisión del legislativo mejor y más efectivas”.

Un portavoz del equipo de transición de Trump no respondió a preguntas sobre sus planes para los inspectores generales y si está de acuerdo con aquellos que piden una amplia purga.

Si bien la elección de Trump ha provocado preocupación entre muchos trabajadores del gobierno federal, particularmente por sus planes de desmantelar las protecciones del servicio civil, las preocupaciones en la fuerza laboral de los IG son particularmente agudas.

“Todos están hechos un manojo de nervios”, dijo un miembro del personal en una oficina de IG, que fue concedido anonimato para hablar con franqueza.

Relaciones tensas de Trump en su primer mandato con los IG

Trump ha tenido una historia conflictiva con los inspectores generales desde el inicio de su primer mandato. Días antes de que Trump asumiera el cargo en 2017, un miembro del equipo de transición se puso en contacto con varios IG y dijo que podían continuar en sus trabajos temporalmente mientras se realizaba una búsqueda de reemplazos. La charla de un reemplazo total de IG – que iría en contra de la larga tradición – causó alarma en Capitol Hill, y el equipo de Trump rápidamente retrocedió, describiendo la acción como un error de un asistente junior.

“He hablado con el asesor general de la Casa Blanca sobre este tema”, dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, Jason Chaffetz (R-Utah), en una audiencia de febrero de 2017 con varios inspectores generales. “Creo que es seguro decir que fue un error. Desearían que no hubiera sucedido. No es su enfoque. No es su intención.”

Durante un período de seis semanas en 2020, Trump destituyó a cinco inspectores generales. Despidió a Michael Atkinson, el principal vigilante de la comunidad de inteligencia, después de que Atkinson remitiera al Congreso una queja de un denunciante sobre los esfuerzos de Trump de vincular la ayuda a Ucrania con un anuncio de una investigación sobre la familia Biden. Trump también destituyó a un IG que supervisaba programas de ayuda pandémica y a otro en el Departamento de Estado.

“Fue como un terremoto en la comunidad de IG”, recordó Bromwich. “La gente dijo: ‘Dios mío, ¿por qué estamos siendo el foco de atención de repente?'”

Trump y sus aliados también han señalado que tiene la intención de ser más insistente en su segundo mandato en que sus designados e incluso los trabajadores de rango inferior del gobierno muestren lealtad hacia él y su administración.

Muchos en la comunidad de los inspectores generales están atentos a si Trump se mueve para expulsar al Inspector General del Departamento de Justicia Michael Horowitz. Fue nominado por el presidente Barack Obama y sirvió durante el primer mandato de Trump y durante la presidencia de Joe Biden. Varios informes de Horowitz han proporcionado argumentos para las quejas de Trump sobre prácticas de vigilancia descuidadas, filtraciones a los medios y signos de antiTrumpismo entre algunos en el FBI.

Sin embargo, Trump y sus aliados han criticado que Horowitz no llegó a concluir que el sesgo político afectó las investigaciones relacionadas con Trump. El presidente electo y los legisladores republicanos también han criticado al IG del DOJ por tardar demasiado – a veces años – en completar investigaciones sensibles.

El factor Grassley

Un miembro del Congreso ha sido visto durante décadas como el patrón de los inspectores generales en el Capitolio: el senador Chuck Grassley (R-Iowa). Su voz podría ser crucial para que Trump termine tomando o ignorando el consejo de algunos conservadores de destituir a los IG en su totalidad. Además, varios ex asesores de Grassley, como el ex abogado del Comité Judicial y apasionado conservador Mike Davis, ocupan puestos de influencia en la órbita de Trump.

Grassley ha chocado repetidamente con presidentes de ambos partidos cuando ha percibido que están interfiriendo en la independencia de los IG. Y ha pedido explicaciones caso por caso cuando se remueve a un inspector general, algo que podría resultar difícil para Trump ofrecer en una purga generalizada a nivel gubernamental. Una legislación co-patrocinada por Grassley y aprobada en 2022 requiere que el presidente informe al Congreso de la “justificación sustantiva, incluidas razones detalladas y específicas caso por caso” antes de despedir o remover a un IG. La ley también impide que Trump o cualquier presidente nombre como IG interino a alguien que no esté ya trabajando como o para tal vigilante.

Preguntado el miércoles si Trump debería llevar a cabo una amplia destitución de los inspectores generales, Grassley respondió tajantemente: “No. No debería.”

“Supongo que es el caso de si cree en la supervisión del Congreso, porque trabajo estrechamente con todos los inspectores generales y creo que tengo una buena reputación de defenderlos. Y tengo la intención de defenderlos”, agregó el republicano de Iowa.

Cuando Trump arremetió contra los IG durante su primer mandato, Grassley le instó públicamente a relajarse, argumentando que en realidad estaban avanzando en su agenda de rendición de cuentas para el vasto gobierno federal.

“Animo al presidente Trump a ver a los IG como ayudantes para responsabilizar a la burocracia+drenar pantano”, escribió Grassley en X en 2020.

Sin embargo, la semana pasada, Grassley envió a cada inspector general del gobierno federal una demanda de información sobre arreglos de acoso sexual que involucran a empleados de las oficinas de vigilancia. El movimiento parecía sugerir la posibilidad de que pudiera estar recopilando datos que el equipo de Trump podría utilizar para dirigirse a oficinas de IG específicas.

Un portavoz de Grassley no respondió a una solicitud de comentario, pero defensores de los IG expresaron la esperanza de que el senador de larga data modere cualquier plan que Trump pueda tener para trastocar las operaciones de vigilancia, algunas de las cuales se establecieron por primera vez a fines de la década de 1970.

“Sé por experiencia personal que el senador Grassley ha sido un fuerte defensor de los IG desde siempre”, dijo Bromwich. “Creo que va a ser consistente con las creencias que ha avanzado a lo largo de su carrera, en lugar de doblegarse ante los caprichos de Donald Trump y algunas de sus personas, luchará por mantener a los IG independientes. … Eso será revelador, si el senador Grassley ejerce esa influencia.”