Los teléfonos Galaxy podrían obtener una característica de inteligencia artificial ya vista en los Pixels y iPhones.

Ahora que el 2024 está en el espejo retrovisor, está claro que la inteligencia artificial tomó el centro del escenario en el mundo móvil. Los gigantes tecnológicos se lanzaron de lleno a las funciones de IA generativa, convirtiéndolas en un punto central de venta para sus últimos dispositivos. Samsung no es una excepción, con planes ambiciosos de convertirse en el líder indiscutible en IA para el 2025. Y por lo que estamos viendo, se dirige en esa dirección. Pronto, los usuarios de Galaxy podrían obtener una función que resuma sus llamadas.

Desde principios del año pasado, la aplicación Samsung Voice Recorder ha ofrecido funciones de transcripción y resumen para grabaciones de voz. Sin embargo, la herramienta de resumen solo funcionaba para grabaciones, no para llamadas. Con One UI 7, Samsung agregó la transcripción de llamadas, pero la función de resumen no recibió la misma actualización. Ahora, un informe reciente muestra que en la última actualización de la aplicación (versión 21.5.70.78), hay un código que sugiere que los resúmenes de llamadas podrían llegar pronto.

El código muestra que antes de poder resumir una llamada, se necesita crear una transcripción. La transcripción se procesará en línea para generar el resumen, pero puedes optar por el procesamiento local activando “Procesar datos solo en el dispositivo”. Además, Samsung no almacenará tus datos después del procesamiento.

Esta configuración es similar a lo que Google y Apple ya hacen. Google ha estado ofreciendo Notas de Llamadas con su serie Pixel 9 desde hace un tiempo, y Apple también permite resúmenes de llamadas o grabaciones en iPhones con Apple Intelligence (es decir, en los modelos de la serie iPhone 16 y iPhone 15 Pro). Básicamente, todas estas funciones te ofrecen un resumen de transcripciones generadas por IA de llamadas.

Aunque esta función podría ser útil, creo que su practicidad general está en debate, al igual que con muchas funciones impulsadas por IA. Sin embargo, dado que Samsung tiene como objetivo ser el líder en IA para el 2025, podría simplemente idear algo nuevo y único que la competencia aún no haya lanzado.