Los supermercados ponen las ganancias por encima de los derechos humanos, dice diputado.

Los supermercados en el Reino Unido que parecen estar vendiendo productos vinculados al trabajo esclavo en China pueden ser “cómplices de anteponer beneficios a los derechos humanos”, dijo una diputada laborista.

Las afirmaciones de Sarah Champion se producen después de que una investigación ocular de la BBC encontrara que el puré de tomate vendido en cuatro supermercados líderes en el Reino Unido parecía contener tomates producidos utilizando trabajo forzado y coercitivo en Xinjiang.

Algunos de los productos tienen “italiano” en su nombre y otros lo tienen en su descripción.

Todos los supermercados cuyos productos fueron probados previamente refutaron los hallazgos de la BBC, mientras que China también niega que use trabajo forzado en su provincia más occidental.

En una pregunta urgente en la Cámara de los Comunes el martes, Champion describió el etiquetado de productos del Reino Unido como “débil y confuso”.

La presidenta del Comité Selecto de Desarrollo Internacional también pidió que se proporcione a los consumidores más información sobre los países de origen de los ingredientes de los productos y una legislación más fuerte para prohibir eficazmente la importación de productos hechos con trabajo forzado.

Champion dijo que las cadenas de suministro del Reino Unido están “llenas de productos elaborados con trabajo forzado de uigures” porque las debidas diligencias en materia de derechos humanos son “opcionales” para las empresas británicas.

“A los supermercados, les digo, todos ustedes son cómplices de anteponer beneficios a los derechos humanos y espero que el público británico haga lo correcto y deje su huella con su bolsillo, en su billetera”, dijo.

La investigación Blood on the Shelves de BBC Eye encontró que un total de 17 productos, la mayoría de ellos de marca propia vendidos en minoristas del Reino Unido y Alemania, probablemente contienen tomates chinos: las pruebas encargadas por el Servicio Mundial de la BBC muestran.

La mayoría de los tomates chinos provienen de la región de Xinjiang, donde su producción está vinculada con el trabajo forzado de uigures y otras minorías mayoritariamente musulmanas.

La ONU acusa al estado chino, que ve a estas minorías como un riesgo de seguridad, de tortura y abusos.

China niega que fuerce a las personas a trabajar en la industria del tomate y dice que los derechos de los trabajadores están protegidos por la ley. Afirma que el informe de la ONU se basa en “desinformación y mentiras”.

También comentando sobre la investigación de BBC Eye estaba el ex líder del Partido Conservador, Sir Iain Duncan Smith, quien hizo eco del llamado de Champion a una prohibición efectiva de dichos productos respaldada por sanciones penales.

El Secretario de Negocios y Comercio, Douglas Alexander, respondió al debate en la Cámara de los Comunes diciendo que estaba preocupado, que el gobierno estaba revisando la Ley de Esclavitud Moderna y que “se acercaría a la empresa en cuestión para tratar de establecer más claramente los hechos exactos que subyacen a esos informes profundamente preocupantes”.

Alexander agregó “necesitamos enviar una señal clara e inequívoca de que ninguna empresa en el Reino Unido que opere bajo el marco normativo existente debe tener trabajo forzado en absoluto en su cadena de suministro”.

Los llamados a una nueva legislación del lunes vienen después de que la Subsecretaria de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) Baroness Hayman of Ullock dijera que Defra estaba “considerando el etiquetado como una forma de informar mejor a los consumidores”.

[BBC]