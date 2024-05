Los sudafricanos están votando en una elección que podría enviar a su joven democracia hacia lo desconocido.

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Los sudafricanos están votando el miércoles en una elección vista como la más importante de su país en 30 años, y que podría poner a su joven democracia en un territorio desconocido.

En juego está el dominio de tres décadas del partido Congreso Nacional Africano, que sacó a Sudáfrica de la brutal hegemonía de la minoría blanca del apartheid en 1994. Ahora es el blanco de una nueva generación de descontento en un país de 62 millones de personas — de las cuales se estima que la mitad vive en la pobreza.

La economía más avanzada de África tiene algunos de los problemas socioeconómicos más profundos del mundo, incluida una de las peores tasas de desempleo del 32%. Algunos grupos dicen que es un subconteo.

La persistente desigualdad, con la pobreza y el desempleo afectando de manera desproporcionada a la mayoría negra, amenaza con sacar al partido que prometió poner fin a ello al derrocar al apartheid bajo el lema de una vida mejor para todos.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, líder del ANC, ha prometido “hacer mejor”. El ANC ha pedido más tiempo y paciencia.

Cualquier cambio en el poder del ANC podría ser monumental para Sudáfrica.

Después de ganar seis elecciones nacionales consecutivas, varias encuestas tienen el apoyo del ANC por debajo del 50% antes de esta, una caída sin precedentes. Podría perder su mayoría en el Parlamento por primera vez, aunque se espera ampliamente que tenga la mayoría de los escaños.

El apoyo ha ido disminuyendo. El ANC ganó el 57,5% de los votos en la última elección nacional en 2019, su peor resultado hasta la fecha.

Si pierde su mayoría, es probable que el ANC enfrenta la perspectiva de tener que formar una coalición con otros para seguir en el gobierno y mantener a Ramaphosa como presidente. Un ANC que tenga que co-gobernar nunca ha sucedido antes.

“Desde que existo — no sé, tal vez mis padres — pero nunca he visto nada que sea de cambio”, dijo Michelle Khamanga, de 22 años, recién graduada de la universidad, que es uno de los millones de jóvenes que no nacieron cuando terminó el apartheid y que ahora pueden votar. Ellos solo conocen los problemas actuales de Sudáfrica.

En su grupo de edad, la tasa de desempleo es desesperada 60%.

La oposición al ANC es feroz, pero fragmentada. Los dos mayores partidos de oposición, Alianza Democrática y Combatientes por la Libertad Económica, no se espera que aumenten su voto lo suficiente como para superar al ANC.

En su lugar, los sudafricanos descontentos se están moviendo hacia una variedad de partidos de oposición; más de 50 participarán en la elección nacional, muchos de ellos nuevos. Uno está liderado por el expresidente de Sudáfrica, que busca venganza contra sus excolegas del ANC.

Algunos sudafricanos expresarán su descontento no presentando, cansados de promesas incumplidas. “Van a decir que nos van a construir casas, van a decir todo. Pero mañana nos olvidarán, y luego pasará otros cinco años, y ¿entonces qué? Así que no creo que vaya a votar”, dijo Tawfiqa Daas en Ciudad del Cabo.

El ANC dice que está seguro de retener su mayoría. Ramaphosa ha señalado cómo Sudáfrica es un país mucho mejor ahora que durante el apartheid, cuando a los negros se les impidió votar, no se les permitió moverse libremente, tenían que vivir en ciertas áreas y eran oprimidos de todas las maneras.

Los recuerdos de esa época, y el voto definitorio que puso fin a ella en 1994, todavía enmarcan gran parte de la Sudáfrica cotidiana. Pero menos personas la recuerdan a medida que pasa el tiempo.

“Esta será la séptima vez que los sudafricanos de todas las razas, de todos los ámbitos de la vida, de todos los rincones de nuestro país, votarán por el gobierno nacional y provincial”, dijo Ramaphosa en su último discurso al país antes de la elección. “Una vez más afirmaremos el principio fundamental … de que ningún gobierno puede reclamar autoridad justamente a menos que se base en la voluntad de todo el pueblo.

Ramaphosa enumeró algunas de las políticas de su gobierno del ANC para impulsar la economía, crear empleos y extender el apoyo social para los más pobres. El discurso provocó una reacción furiosa de los partidos de oposición, que lo acusaron de violar una ley electoral que impide a los funcionarios públicos usar el cargo para promover un partido.

La elección se llevará a cabo en un día en las nueve provincias de Sudáfrica, con casi 28 millones de personas registradas para votar en más de 23,000 estaciones de votación. Se espera que los resultados finales estén disponibles para el domingo.

En exhibición estarán las contradicciones del país, desde el centro económico de Johannesburgo — etiquetado como la ciudad más rica de África — hasta la pintoresca ciudad turística de Ciudad del Cabo, hasta los asentamientos informales de chozas en las afueras.

Aunque el 80% de los sudafricanos son negros, es un país multirracial con poblaciones significativas de blancos, personas de ascendencia india y personas con herencia birracial. Hay 12 idiomas oficiales.

Es la diversidad que Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, destacó como algo hermoso al referirse a su país como una “Nación Arcoíris.” Es una diversidad que, con la aparición de muchos nuevos partidos de oposición, también podría verse ahora reflejada en su política.

La video periodista AP Annie Risemberg en Johannesburgo contribuyó.

