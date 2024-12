Los sistemas de JAL vuelven a la normalidad después de que un ciberataque retrasara los vuelos, según Reuters.

“

Japan Airlines (JAL) informó el jueves que sus sistemas volvieron a la normalidad, y se reanudaron las ventas de boletos para el mismo día, después de que un ciberataque retrasara algunos vuelos domésticos e internacionales.

El ataque comenzó a las 7:24 a.m., afectando los sistemas internos y externos, dijo JAL anteriormente. Temporalmente se apagó un enrutador que estaba causando fallas y se suspendieron las ventas de boletos para vuelos que partían el jueves.

La compañía afirmó que no se filtró información de los clientes y que no sufrió daños por virus informáticos.

ANA Holdings, la otra gran aerolínea de Japón, no detectó señales de un ataque en sus sistemas, dijo un portavoz.

American Airlines briefly grounded all flights for an hour this week, disrupting travel for thousands on Christmas Eve, due to a technical glitch involving network hardware.

