Los secretos del éxito con Paul Hudson, CEO de Sanofi, el líder que está utilizando la inteligencia artificial para encontrar el próximo maravilloso medicamento farmacéutico.

Paul Hudson, CEO de Sanofi, trabaja en un negocio volátil. El sector farmacéutico ha sido muy rentable durante muchas décadas, y su peso en la economía ha crecido constantemente. Pero para las empresas individuales, prestemos una frase de la difunta ganadora del Oscar Marie Dressler: “Solo eres tan bueno como tu última película” – o, en este caso, tu último medicamento estrella.

Hudson se unió a Sanofi, la principal empresa farmacéutica francesa, justo antes de que golpeara la mayor crisis de salud pública global en un siglo. Se convirtió en CEO en junio de 2019. Seis meses después, COVID apareció en China, y un poco después, en todo el mundo. En esos primeros días de su mandato, Sanofi estuvo mayormente ausente. Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca y Roche desarrollaron sus vacunas o pruebas diagnósticas en pocos meses. Sanofi se unió a la acción pero desapareció en segundo plano cuando sus esfuerzos de vacuna contra COVID fallaron.

El mundo de la industria farmacéutica está siempre en cambio, al igual que Sanofi. En 2022 y 2023, las actualizaciones sobre los ensayos y las respuestas de los reguladores al nuevo tratamiento para el asma de Sanofi hicieron que sus acciones se dispararan y cayeran, al igual que la implicación de los reguladores en las adquisiciones planificadas de Sanofi. Hoy, su precio de las acciones ha subido más del 15% en comparación con hace 5 años. Y Hudson está construyendo pacientemente pero con frenesí el Sanofi del futuro.

En una cena de Fortune en 2023, él y yo discutimos lo que significaría la inteligencia artificial para los negocios. Él estaba decidido a que sería transformador; yo era escéptico. Como leerán a continuación en las respuestas de Hudson, el CEO británico ha estado apostando por su implementación de inteligencia artificial, y está empezando a dar frutos: Sanofi hoy se está convirtiendo en un líder en inteligencia artificial.

Esta entrevista ha sido editada por brevedad.

Listo para los negocios

Fortune: ¿Cuál es el tema mundial que más te preocupa en este momento?

Paul Hudson: Con el mundo en el que vivimos hoy en día, es simplemente imposible elegir uno. Como se ha evocado a menudo, nos enfrentamos a una “permacrisis” o un período prolongado de inestabilidad e inseguridad. A medida que seguimos presenciando un aumento en la polarización en todo el mundo, es impactante ver que los problemas globales en juego están más interconectados que nunca.

¿Cuál es el proyecto más importante en el que estás trabajando con tu empresa?

En Sanofi, estamos en medio de una modernización a nivel de toda la empresa: desde nuestra ciencia hasta nuestra fabricación y nuestra cultura. Gran parte de nuestra modernización está impulsada por nuestra ambición de ser la primera empresa biofarmacéutica impulsada por la inteligencia artificial a gran escala. Eso significa que estamos abrazando por completo el poder de la IA en toda nuestra cadena de valor para aprovechar el ritmo del descubrimiento científico, mejorar nuestra productividad y poner una mejor inteligencia de decisiones en manos de nuestra gente. Siempre con el objetivo de acelerar los descubrimientos científicos para innovar más rápido para los pacientes.

¿Qué tendencia a largo plazo te entusiasma más para la sociedad y la economía en general? ¿Cuál te preocupa más?

No será una sorpresa, pero estoy apostando por la IA. Está aquí para quedarse y creo que si la usamos de manera responsable y ética, la IA traerá cambios positivos en nuestro mundo de formas que todavía no podemos imaginar.

Una tendencia de la que todos deberíamos preocuparnos es el cambio climático. Aunque se están logrando avances, ha sido incremental en el mejor de los casos. Se necesita una mayor colaboración, y rápidamente, dentro y entre industrias para lograr un mundo más sostenible. Un ejemplo que viene a la mente: los sistemas de salud en general son responsables del 5% de todas las emisiones de carbono, la mitad de esas emisiones se generan “aguas abajo” a través de la prestación de atención a los pacientes. Se necesitará la contribución de todos: industria, gobiernos, profesionales de la salud, hospitales, pacientes; para encontrar soluciones a largo plazo.

Si fueras un formulador de políticas económicas, ¿cuál sería tu prioridad principal para Europa?

Lograr la autonomía sanitaria para la UE. La salud es un sector crítico para la seguridad de Europa pero que permanece subpriorizado debido a la falta de inversión. Para la I+D en particular, frecuentemente está relacionada con obstáculos regulatorios complejos, entre otros. Europa ya tiene una sólida base para la innovación en salud con una ciencia líder en el mundo, un ecosistema dinámico de startups y fuertes bio-clústeres. Lo que se necesita ahora es el esfuerzo concertado de todos los interesados unidos para restaurar a Europa como líder en salud y recuperar una ventaja competitiva en la innovación en salud.

Siendo productivo

¿A qué hora te levantas, y qué parte de tu rutina matutina te prepara para el día?

Me levanto alrededor de las 6:30 / 7:00 am. Mi rutina matutina definitivamente incluye café y chequear a mi familia antes de empezar a ponerme al día con los correos electrónicos.

¿A qué hora trabajas hasta? ¿Continúas enviando correos electrónicos durante la noche y/o fines de semana?

Soy más un ave nocturna y no me importa trabajar hasta tarde. Los sábados los reservo para la familia y el tiempo personal tanto como sea posible, y normalmente uso los domingos para prepararme para la semana siguiente.

¿Qué aplicaciones o métodos utilizas para ser más productivo?

Uso una aplicación diariamente, plai, diseñada a medida para Sanofi. Es como una IA “comestible” en tu bolsillo, dándome -y a todos nuestros empleados- acceso a miles de millones de puntos de datos agregados de toda la organización en tiempo real. Tener ese tipo de información al alcance de mi mano significa que puedo tomar decisiones mejores y más rápidas, e identificar desafíos u oportunidades potenciales en cuestión de segundos.

¿Quiénes están en tu “consejo personal”?

Mis tres hijos, porque me mantienen alerta. A través de sus ojos, tengo un vistazo de cómo será el futuro para la próxima generación, lo cual me ayuda como líder en el presente. Luego, un buen amigo de la universidad (Manchester Metropolitan University), para mantenerme enraizado en lo que importa en la vida; un científico de datos, para ayudarme a liderar con información y no con prejuicios; y un CEO de una industria completamente diferente, para diferentes perspectivas sobre liderazgo.

Volviéndose personal

¿Qué libro has leído, ya sea recientemente o en el pasado, que te ha inspirado?

-Managing My Life de Alex Ferguson.

Si pudieras hacer una pregunta a tu ídolo, ¿quién sería y qué le preguntarías?

Sería Sir Alex Ferguson, el legendario entrenador del Manchester United a quien considero un verdadero modelo a seguir en liderazgo. Mi pregunta estaría relacionada con su increíble habilidad para mantener a todos en el equipo conectados y comprometidos, no solo en los momentos difíciles, sino también en los momentos de victoria, y cómo logró mantener los estándares de excelencia tan altos y tan consistentes.

Como consumidor, ¿cuál es tu empresa favorita y por qué?

Es difícil elegir una sola, pero diría Apple por su mentalidad centrada en el consumidor, la experiencia de usuario perfecta en todos sus productos y la capacidad de impulsar una visión clara.

¿Quién es tu héroe olímpico, presente o pasado?

Los atletas del Equipo Sanofi que están a punto de darlo todo en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024: Valériane Ayayi, Amandine Buchard, Ellie Challis, Dany Dann, Ezra Frech, Nantenin Keita, Yul Moldauer, Lauren Rowles. Este grupo de personas inspiradoras se han unido a nosotros en nuestra asociación con los Juegos de París 2024, promoviendo la diversidad, inclusión y los valores compartidos entre la ciencia y el deporte.

CEO Agenda brinda información única sobre cómo piensan y lideran los líderes y qué los mantiene ocupados en un mundo de cambio constante. Exploramos las vidas, mentes y agendas de los CEO de las empresas más icónicas del mundo.