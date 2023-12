Los rusos se centran en cuándo termina la guerra – encuesta.

La pregunta principal que los rusos quieren plantear al dictador ruso Vladimir Putin durante el evento “Direct Line” es cuándo y cómo terminará su guerra a gran escala contra Ucrania, según una encuesta reciente realizada por el Centro Levada, informó el medio de comunicación ruso independiente The Moscow Times el 6 de diciembre.

“Direct Line” es un evento anual de preguntas y respuestas televisado, en el que el dictador ruso Vladimir Putin responde preguntas de la población rusa, aunque estas preguntas están preseleccionadas y filtradas. Se anima a los ciudadanos rusos a enviar sus propias preguntas al dictador para el evento.

Según la encuesta de Levada, alrededor del 21% de los rusos están ansiosos por saber cuándo terminará la guerra, con diversas formulaciones como “¿Cuándo habrá paz?”, “¿Cuándo ganaremos?”, “¿Qué se está haciendo para terminar esta operación?” y “¿Cuándo terminará la movilización?”

La pregunta sobre el fin de la guerra lidera significativamente otras en prioridad.

Entre otras preocupaciones, el 8% de los rusos desean consultar sobre las pensiones y sus montos, así como cuándo los jubilados “vivirán bien”. Un 8% adicional está interesado en programas sociales, viviendas inasequibles, mala atención médica y educación.

Mientras tanto, el 7% de los ciudadanos rusos les gustaría preguntar sobre los salarios bajos y mejorar el nivel de vida. Otro 6% están interesados en cuándo Putin dejará el poder y cómo visualiza el futuro de Rusia.

Las preocupaciones sobre el futuro de la economía rusa y el desarrollo preocupan solo al 3% de los rusos, mientras que el 2% está interesado en abordar problemas locales. Un número igual de encuestados se preocupa por la política exterior, los migrantes y la corrupción.

Es notable que el 10% de los rusos no tienen ningún deseo de preguntarle nada al líder y no verán “Direct Line”, mientras que el 20% no pudo formular ninguna pregunta.

Putin tiene programado llevar a cabo “Direct Line” de 2023, acompañado de una conferencia de prensa, el 14 de diciembre. “Direct Line” se ha celebrado anualmente desde 2001, con excepciones en 2004, 2012 y 2020.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine