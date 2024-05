Los riesgos de enfermedades infecciosas se propagan hacia el norte a medida que las temperaturas aumentan – Nacional

Hace 15 años que el estudiante ontariano Justin Wood comenzó a sentirse enfermo.

Un ávido jugador de fútbol, snowboarder y ciclista de montaña, Wood dijo que no conocía la causa, pero tuvo que “retirarse de jugar deportes y de los académicos”.

La situación empeoró. “Me puse realmente, realmente enfermo, y no podía hacer nada, no podía trabajar, realmente no podía funcionar o ser parte de la sociedad. Y me tomó probablemente unos cuatro o cinco años obtener algún tipo de diagnóstico”.

Cuando llegó, el diagnóstico era raro: la enfermedad de Lyme. En ese momento, la enfermedad transmitida por garrapatas solo era responsable de unos pocos cientos de infecciones al año en Canadá, según las estadísticas gubernamentales.

Pero los casos de enfermedad de Lyme han aumentado más del 1,000 por ciento en una década a medida que el clima cálido empuja los límites de una variedad de patógenos y factores de riesgo hacia el norte.

Las poblaciones de especies exóticas de mosquitos que podrían potencialmente transmitir enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla se han establecido en partes de Ontario, según investigadores. Los científicos también se preocupan de que el cambio climático aumente los riesgos de enfermedades microbianas asociadas con la contaminación alimentaria y el clima cálido.

La experiencia de Wood tuvo al menos un aspecto positivo. Lo llevó a una carrera y ahora dirige un laboratorio privado en Ontario llamado Geneticks dedicado a probar garrapatas para enfermedades.

Dijo que su trabajo le permite conocer a muchas personas que quedaron “gravemente, gravemente discapacitadas” por la enfermedad de Lyme. “Es muy, muy grave y los síntomas pueden ser muy, muy diversos pero muy, muy debilitantes”.

Hace “prácticamente” un siglo que se detectaron en Canadá 50 millones y 175 millones de garrapatas…