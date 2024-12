Los republicanos se apresuran en busca de un plan de financiación C a medida que se acerca la fecha límite de cierre.

El Congreso se está acercando a un cierre al final del día viernes, y los republicanos parecen no estar más cerca de encontrar un camino a seguir que mantenga las luces encendidas y satisfaga al presidente electo Trump. La última desventaja sacudió a la Cámara el jueves por la noche, cuando los demócratas y un grupo de republicanos rechazaron un proyecto de ley que emparejaba una extensión de financiamiento del gobierno por tres meses, $110 mil millones en ayuda para desastres y agricultura y otras medidas con una suspensión de dos años del límite de deuda, este último fue una demanda de último minuto de Trump. Ese plan B se ensambló después de que los legisladores del GOP, Trump y Elon Musk torpedearon el primer acuerdo que el presidente de la Cámara Mike Johnson (R-La.) negoció con los demócratas, con los republicanos influyentes criticando los complementos de política incluidos, como un acuerdo de atención médica y un aumento en el costo de vida para los miembros del Congreso, que hicieron que el proyecto de ley aumentara a más de 1,500 páginas. Con los dos primeros propuestas de Johnson en llamas, los republicanos no están seguros de hacia dónde dirigirse. “No hay plan”, dijo Ralph Norman (R-S.C.) después de que fallara la votación del plan B, agregando: “Trump quiere que la cosa se cierre”. Johnson le dijo a los reporteros el jueves por la noche, poco después de la votación fallida, que los republicanos “se reagruparán” y “propondrán otra solución”, diciendo “manténganse atentos”. Sin embargo, los republicanos, que están ansiosos por mantenerse en el buen lado del presidente entrante, y Johnson, tratando de mantener su control sobre el mazo el próximo año, están luchando para unificarse detrás de un plan. La última demanda de Trump de aumentar el límite de deuda de último minuto es rechazada por muchos republicanos, 38 de los cuales se unieron a los demócratas para hundir el proyecto de ley del plan B el jueves. El líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise (R-La.), dijo que los republicanos no están planeando actualmente intentar llevar el proyecto de ley a través de un proceso de regla regular más largo, que requeriría un apoyo casi unánime del GOP para su aprobación. Más allá de las luchas en la Cámara, cualquier proyecto de ley tendría que no solo pasar por la Cámara controlada por el GOP, sino también obtener la aprobación del Senado controlado por los demócratas y la Casa Blanca, que están rechazando los cambios de última hora del GOP. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-Nueva York), mantuvo su postura firme incluso después de la votación, indicando que no estaba de humor para negociar más después de que Johnson no cumpliera con su…

