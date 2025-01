Los republicanos instan a los nominados de Trump: No caigan en la trampa de los demócratas.

Los republicanos del Senado están exhortando a los nominados del gabinete del presidente entrante Trump a resistir a caer en la trampa de los demócratas cuando comiencen las audiencias de confirmación la próxima semana, marcando un momento crucial para algunas de sus elecciones.

Liderados por Pete Hegseth, la elección de Trump para dirigir el Pentágono, se llevarán a cabo numerosas audiencias la próxima semana con el objetivo de confirmar varios nominados clave inmediatamente después de la inauguración del 20 de enero.

Pero los demócratas juran que se enfrentarán a algunos y harán su vida un infierno, con Hegseth en la lista. El nominado del Departamento de Defensa aparentemente enderezó su barco de confirmación el mes pasado después de acusaciones de mala conducta sexual, beber en exceso y mala gestión. Hegseth ha negado cualquier mala conducta.

Esto ha llevado a los republicanos a advertir a los nominados que no caigan como peces por las pullas.

“Si no es verdad, di que no es verdad”, dijo el senador Kevin Cramer (R-ND), hablando específicamente sobre Hegseth y comparando su situación con la pelea de alto perfil sobre el juez Brett Kavanaugh en 2018. “Recuerda, solo necesitas votos republicanos. Ten mucho cuidado de no poner en peligro ese apoyo”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY), supuestamente ha dicho a sus colegas en privado que es hora de comenzar a “devolver el favor” a los republicanos después de que atacaran la marca democrática durante toda la presidencia de Biden.

Esto comienza esta semana cuando al menos una docena de nominados de Trump, incluidos Hegseth, el senador Marco Rubio (R-FL), la elección de Trump para secretario de Estado; Pam Bondi, su elección para fiscal general, y John Ratcliffe, la elección de Trump para dirigir la CIA, participen en sus audiencias de confirmación, algunas de las cuales podrían generar polémica.

Los republicanos creen que es imperativo que sus nominados estén serenos y tranquilos durante las rondas de preguntas de los demócratas, no solo por su bien, sino también por el bien de la persona que los nominó en primer lugar.

“Es cuestión de ser técnicamente capaz de responder y mostrar que estás preparado para el trabajo”, dijo el senador Mike Rounds (R-SD). “El mayor desafío para cualquiera de los [nominados] es asegurarse de que el presidente siga teniendo confianza en ellos al final de sus discusiones”.

De las audiencias programadas para la semana, la de Hegseth atraerá, de lejos, la mayor atención después de su proceso de confirmación lleno de altibajos. Según varios republicanos del Senado, las posibilidades del ex presentador de Fox News estaban en picado antes de que lanzara una agresiva campaña mediática y lograra cambiar las cosas en su dirección.

Los republicanos del Senado esperan que logre cruzar la línea de meta a menos que cometa un error grave al responder preguntas del Comité de Servicios Armados del Senado a partir del martes por la mañana.

“Él ha estado en televisión. Ha estado frente a una audiencia antes. Creo que lo hará bien. De verdad que sí”, dijo Rounds. “Creo que es capaz y ve la necesidad de volver a enfocarse en la letalidad en todo el Departamento de Defensa”.

La audiencia también será la primera oportunidad que la mayoría de los demócratas de Servicios Armados tengan para hacer preguntas a Hegseth de algún tipo desde que Trump lo eligió para liderar el Pentágono hace casi dos meses. Hegseth se reunió el jueves con el senador Jack Reed (RI), el principal demócrata del panel, marcando su primera reunión privada con un miembro demócrata del comité.

Es importante destacar que algunos de los nominados más controvertidos que Trump ha propuesto no participarán en las audiencias de esta semana, incluida la ex representante Tulsi Gabbard (Hawaii), Robert F. Kennedy Jr. y Kash Patel.

Las audiencias deben ser programadas con una semana de anticipación, lo que significa que ninguno de los tres comparecerá ante un panel antes de la semana de inauguración.

Los demócratas en el Comité de Inteligencia del Senado retrasaron una posible audiencia de Gabbard después de un retraso en la recepción de su verificación de antecedentes del FBI, divulgación de ética o cuestionario previo a la audiencia. Sin embargo, obtuvieron toda la información relevante para seguir adelante con la audiencia de Ratcliffe para convertirse en director de la CIA.

En cuanto a Patel, el Comité Judicial está priorizando la audiencia de Bondi para convertirse en fiscal general, que comenzará el miércoles y ya está generando críticas de los demócratas.

El senador Dick Durbin (D-IL), miembro principal del Comité Judicial, acusó a Bondi de no enumerar su trabajo como lobista para varios países extranjeros, incluidos Qatar, Zimbabwe y Kosovo, y organizaciones como posibles conflictos de interés.

“La Sra. Bondi no incluyó ninguno de estos asuntos o clientes como posibles conflictos de interés en su Cuestionario del Senado para la Comisión de Justicia. Para comprender hasta qué punto su trabajo como lobista registrado bajo FARA puede crear conflictos de interés potenciales si es confirmada como Fiscal General, el Comité requiere información adicional del Departamento de Justicia que de lo contrario no está disponible”, escribió Durbin al presidente del Comité de Justicia del Senado, Chuck Grassley (R-IA), pidiendo que se compartan copias de sus contratos y declaraciones relacionadas con ese trabajo.

Pero la espera para esos tres se centrará en esta primera tanda de audiencias, con los republicanos prestando especial atención a cómo van, con la esperanza de que no flaqueen ante las luces brillantes.

La senadora Shelley Moore Capito (R-WV), miembro de la dirección, recordó una ocasión hace años cuando un oponente político la estaba criticando en un evento, durante el cual recibió un mensaje de texto de su esposo, uno que dice que los nominados deberían tomar en cuenta.

“Lo leí y decía, ‘No caigas en la trampa'”, dijo Capito.

“Así que supongo que eso es todo”, agregó. “No caigas en la trampa”.

