Los republicanos del Senado pierden la paciencia con Johnson mientras se acerca el cierre.

Los senadores republicanos están perdiendo paciencia rápidamente con el presidente Mike Johnson de la Cámara de Representantes (R-La.) incapacidad de reunir los votos para evitar un cierre del gobierno a finales de septiembre, y están advirtiendo que tomarán medidas si la Cámara no actúa antes del jueves.

Los senadores del GOP temen que el Congreso pueda tropezar en un cierre si Johnson no puede lograr que se apruebe una medida de financiación a corto plazo para el final de semana y están listos para trabajar con los demócratas del Senado para evitar un desastre potencial antes del Día de las Elecciones.

A menos que haya un avance en la Cámara en los próximos dos días, se espera que el Senado sea el primero en avanzar con un proyecto de ley sin las disputadas políticas que financiarían al gobierno hasta mediados de diciembre.

“Se está convirtiendo en un desastre. Especialmente nuestro ejército, están sufriendo. Incluso si haces una [resolución continua], sabes que no reciben el dinero que normalmente recibirían. Todo esto es un debacle”, dijo el senador Tommy Tuberville (R-Ala.) sobre el estancado proceso de financiación.

Los republicanos del Senado dicen que los demócratas del Senado merecen mucha culpa por no mover ninguno de los proyectos de ley de gasto anual regulares al piso, a pesar de que la mayoría de ellos ya han pasado por el Comité de Asignaciones.

“Pero están creciendo alarmados por el hecho de que el Congreso pueda deslizarse en un cierre que afecte sus posibilidades de recuperar el control del Senado mientras Johnson lucha con los conservadores de la Cámara y los halcones de la defensa sobre los contornos de un proyecto de ley de financiación a corto plazo”.

La financiación gubernamental expirará a la medianoche del 1 de octubre sin acción del Congreso.

“El problema es que esta es una tarea difícil y requiere mucho trabajo”, dijo Collins. “Estamos trabajando en las anomalías que la Oficina de Presupuesto y Gestión ha solicitado, de las cuales hay varias”.

“Pero estoy muy preocupada. No creo que nadie quiera un cierre, pero podríamos deslizarnos hacia un cierre si no hacemos el trabajo”, advirtió.

Otros republicanos dicen que permitir que la financiación gubernamental caduque unas semanas antes de las elecciones presidenciales sería un desastre político.

“No me gusta un cierre, punto. Ya sea cerca de una elección o no, desperdicia dinero. Cuesta a los contribuyentes más dinero. No ahorran, pierden. Si estamos protegiendo los recursos de los contribuyentes, que supuestamente es parte de nuestro trabajo, tenemos que encontrar una manera de no tener un cierre”, dijo el senador James Lankford (R-Okla.).